Kritikk mot FBI: Krav om ny spesialetterforsker

Republikanerne har lenge vært i opprør over at en av dem som sto sentralt i etterforskningen av Clintons e-post-skandale seinere har vist seg å være sterkt Trump-kritisk og tilsvarende vennligsinnet innstilt overfor Hillary Clinton.

FBI-agenten Peter Strzok og hans hemmelige kjæreste, FBI-advokaten Lisa Page, sendte hundrevis av tekstmeldinger til hverandre.

Mange av dem uttrykte forakt for Trump og støtte til Clinton. De ble avdekket da det amerikanske justisdepartementet begynte en undersøkelse av hvorvidt FBI hadde hatt politisk slagside i sin etterforskning av Clintons eposter.

Presset på for å avslutte Clinton-etterforskning

Robert Mueller er spesialetterforskeren som undersøker om det har vært en sammensvergelse mellom Trumps valgkamporganisasjon og Russland. Foto: Andrew Harnik / AP

Strzok hadde også deltatt i spesialetterforsker Robert Muellers undersøkelser om en mulig sammensvergelse mellom Trumps valgkamporganisasjon og Russland.

Da tekstmeldingene til elskerinnen ble kjent, ble han fjernet fra Russland-etterforskningen.

I Kongressen forlangte den republikanske senatoren Ron Johnson å få tilgang til alle tekstmeldingene. Han leder komitéen for innenriks sikkerhet (Homeland Security) i Senatet.

Mange av sms-ene har vært kjent en stund, og viser at de to FBI-ansatte opplevde et press for å få avsluttet Clinton-etterforskningen da det ble klart at Trump kom til å bli republikanernes presidentkandidat.

Tekstmeldinger forsvunnet

Men verre er det at FBI nå sier at de ikke kan finne tekstmeldinger mellom Strzok og Page som var sendt i tidsrommet fra midten av desember 2016 til 17. mai 2017.

Dette var en svært viktig periode når det gjelder hendelser som Muellers spesialetterforskning undersøker.

– Det er fullstendig uvirkelig at FBI nå sier at disse tekstmeldingene har «forsvunnet», sier den republikanske kongressrepresentanten Mark Meadows.

Sammen med sin republikanske kollega Jim Jordan forlanger han at det nå opprettes en ny spesialetterforsker som kan undersøke hvordan FBI har håndtert etterforskningen av Clintons eposter.

FBI har "mistet" tekstmeldinger mellom Peter Strzok og Lisa Page over en periode på fem måneder. Foto: MANDEL NGAN / Afp

Hemmelig dokument skal vise at FBI spionerte på Trump

Og om ikke dette var nok: Nå vurderer kongressrepresentant Devin Nunes (R) å frigi tidligere hemmelig informasjon som angivelig skal vise at FBI har gått ut over de fullmakter overvåkningslovene gir dem.

Nunes er en av toppene i Representantenes hus, hvor han leder komitéen for etterretning (Intelligence Comittee).

Nunes og hans stab har utarbeidet et gradert dokument som skal vise at FBI under Obamas tid spionerte på Trumps valgkamporganisasjon.

Over 100 kongressrepresentanter har nå lest dokumentet, og krever at det skal offentliggjøres.

Kongressrepresentant Devin Nunes truer nå med å offentliggjøre et hemmelig dokument som angivelig skal vise at FBI spionerte på Trumps valgkamporganisasjon under Obamas siste halvår ved makten. Foto: J. Scott Applewhite / AP