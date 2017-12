Trump fornøyd etter at ABC suspenderer journalist

Feilrapporteringen kom etter at tidligere sikkerhetsrådgiver Michael Flynn innrømmet å ha løyet til FBI angående sin kontakt med russerne.

Flynn sa i en rettshøring at noen i Trumps overgangsteam styrte hans kontakt med Russland, uten å navngi noen.

Etter høringen spekulerte flere medier om hvem personen var. Brian Ross i ABC News meldte at Flynn skulle være klar til å vitne under ed om at det var Trump personlig som beordret ham til å ta kontakt med russerne under valgkampen.

ABCs melding om Trump førte til at hovedindeksen på New York-børsen falt med over én prosent.

Senere på dagen trakk ABC tilbake nyheten og viste til at det kilden hadde sagt var at Trump ikke kom med ordren som presidentkandidat, men etter at han var valgt til president.

Fornøyd Trump

ABC skriver i en uttalelse at «Vi angrer dypt og beklager den alvorlige feilen vi gjorde i går».

Kanalen skriver videre at de ikke hadde sjekket historien godt nok og at de rettet opp feilen når det ble klar over den.

I natt var det en fornøyd president Trump som kommenterte suspensjonen på Twitter.

– Gratulasjoner til @ABC News for at dere suspenderte Brian Ross for hans grusomt upresise og uærlige rapportering om Russland, Russland, Russland Heksejakten. Flere medieselskaper og «aviser» burde gjøre det samme, skriver presidenten på Twitter.

Fjernet FBI-etterforsker

Lørdag ble det også kjent at spesialetterforsker Robert Mueller i sommer fjernet en ledende FBI-etterforsker fra sin stab.

Grunnen var at etterforskeren hadde skrevet flere tekstmeldinger til en kollega som var sterkt kritiske til president Trump, skriver Washington Post.

Etterforskeren, Peter Strzok, hadde tidligere vært nestleder for FBIs kontraspionasje-avdeling.

Strzok spilte en nøkkelrolle i etterforskningen av Clintons bruk av en privat epostserver, som dukket opp under det amerikanske presidentvalget i 2016.

Senere ble han også satt til å jobbe med å granske mulige forbindelser mellom Trumps valgkampteam og Russland under samme valg.

Kan ha implisert seg selv

President Trump kommenterte lørdag Flynns innrømmelser på en måte som kan ha implisert ham selv.

– Jeg måtte sparke general Flynn fordi han løy til visepresidenten og FBI. Disse løgnene har han erklært seg skyldig i. Det er veldig synd, fordi handlingene hans under overgangsperioden var i tråd med loven. Det var ingenting å skjule, skrev Trump på Twitter.

Flere amerikanske medier reagerer på det Trump skriver om FBI.Da Trump første gang forklarte hvorfor han sparket Flynn, sa han kun at det var fordi han hadde løyet om Russland-kontakten sin til Mike Pence.

Lørdagens uttalelse antyder imidlertid at presidenten visste at Flynn hadde løyet til FBI og var under etterforskning allerede før han sparket ham den 13. februar.

Trumps bånd til Flynn har vært spesielt under lupen siden tidligere FBI-direktør James Comey ble sparket av presidenten i mai.

Comey vitnet under ed om at Trump hadde bedt ham droppe videre etterforskning av den tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiveren.

Et av spørsmålene Mueller tar for seg, er nettopp om Trump har forsøkt å hindre etterforskningen av russisk innblanding i presidentvalget.