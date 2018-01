New York Times: Bannon kalt inn som vitne i Russland-gransking

Stevningen ble innlevert forrige uke som en del av Muellers gransking av mulige forbindelser mellom Russland og Donald Trumps medarbeidere, ifølge avisas kilde.

Det skal være første gang Mueller har krevd at noen i Trumps indre krets vitner for en storjury i forbindelse med etterforskningen.

En grunn til at Mueller kaller inn Bannon som vitne, kan være at et slikt vitnemål er under ed og mer offisielt. Forteller ikke Bannon sannheten under ed, vil det være en alvorlig forbrytelse.

Bannon kan imidlertid nekte å vitne, noe han har rett til i henhold til det femte tillegget i den amerikanske grunnloven.

Forhandlingstaktikk

New York Times' kilde sier at stevningen kan være en forhandlingstaktikk, og at Mueller trolig kommer til å la Bannon slippe å vitne for en storjury dersom han i stedet lar seg avhøre av Muellers etterforskere i Washington.

Tirsdag vitnet Bannon bak lukkede dører i etterretningskomiteen i Representantenes hus, en av flere parallelle granskinger i Kongressen av mulig Russland-samarbeid.

Fakta om Russland-anklagene mot Trump-administrasjonen Ekspandér faktaboks Representantenes hus i Kongressen besluttet i januar å granske den påståtte kontakten mellom Russland og Donald Trump og hans medarbeidere i forkant av presidentvalget.

I februar skrev New York Times at avlyttede telefonsamtaler viste at valgkampmedarbeidere og andre personer med tilknytning til Trump i 2016 gjentatte ganger hadde kontakt med høytstående russiske etterretningsagenter.

I februar viderebrakte CNN og New York Times ubekreftede opplysninger om at russerne skal ha forsøkt å påvirke Trump i minst fem år, blant annet ved å tilby ham lukrative forretningsavtaler.

I mars bekreftet FBI-sjef James Comey for første gang at FBI etterforsker Russlands innblanding i valget, og med det kobler personer i Trumps valgapparat med den russiske regjeringen.

10. mai fikk Comey sparken. Trump har avvist at avskjedigelsen har noe å gjøre med FBIs etterforskning av forbindelser til Russland under valgkampen.

Ifølge Washington Post og andre amerikanske medier avslørte Trump strengt hemmelige opplysninger om IS i et møte med Russlands utenriksminister Sergej Lavrov i Det hvite hus. Både amerikanske og russiske myndigheter avviser dette.

Den 30. oktober ble det offentliggjort tiltaler mot Trumps tidligere valgkampsjef Paul Manafort og hans forretningspartner Rick Gates.

Den tidligere rådgiveren George Papadopoulos innrømmer at han har løyet overfor FBI. Kilde: NTB

«Bannon har mistet forstanden»

I august i fjor bekreftet Det hvite hus at Steve Bannon hadde sluttet i jobben som president Trumps nære medarbeider.

Ifølge en ny bok anklager Bannon Trumps sønn og svigersønn for forræderi.

I juni 2016 var det et møte mellom folk fra Trumps valgkamporganisasjon og den russiske advokaten Natalja Veselnitskaja i Trump-tårnet i New York.

Fra Trump-siden deltok den daværende presidentkandidatens sønn Donald Trump jr., Trumps svigersønn Jared Kushner og sjef for Trumps valgkamporganisasjon Paul Manafort.

Møtet kom i stand etter at en mellommann hadde lovet Donald jr. at han skulle få dokumenter på dette møtet som kunne fortelle om ulovligheter Trumps motkandidat Hillary Clinton skulle ha begått.

Møtet endte imidlertid uten at det ble overlevert noe slikt materiale, ifølge Trumps sønn, Donald Trump jr.

Avisen The New York Times avslørte i juli i fjor at møtet fant sted. Mange kritikere mente den gang at å arrangere et slikt møte med noen som kunne tolkes som representanter for en fremmed makt – i dette tilfellet Russland – kunne være ulovlig.

Bannon var øverste sjef for Trumps valgkampanje de siste tre månedene før valget, og flyttet i januar i fjor inn i Det hvite hus som president Trumps sjefstrateg.

Ifølge boka sier Bannon at «selv om man trodde at dette (møtet) ikke var forrædersk, eller upatriotisk, eller rett og slett bare dumt – og jeg mener det var alt dette – så burde man uansett ha ringt FBI (det amerikanske føderale politi) umiddelbart.»

Presidenten svarte med et kraftig motangrep på sin tidligere venn og svært nære medarbeider:

– Da Bannon mistet jobben i Det hvite hus i august, mistet han ikke bare jobben. Han mistet også forstanden.