Ett år med Trump: Oppturene, nedturene, skandalene og veien videre

I krig mot media

Donald Trump startet året med å erklære at han var i krig med de etablerte mediene. Han har anklaget dem for å spre "falske nyheter", kritikerne har kalt presidenten en løgner. Ut fra Det hvite hus har Donald Trump etablert en ny kommunikasjonskanal med 140 tegn. I løpet av året har presidenten sendt over 2600 tweets.

SE VIDEO: Etter et år med Donald Trump som USAs president, er forholdet mellom han og media svært turbulent, sier NRKs utenriksjournalist, Anders Tvegård.

Trumps triumfer

Donald Trump runder ett år som president med en historisk lav oppslutning på meningsmålingene. 39,4 prosent mener Trump gjør en god jobb som president. 55,4 prosent er misfornøyde. Likevel kan presidenten vise til flere politiske seire, der hans gjennomslag for en skattereform regnes som den viktigste.

SE VIDEO: NRKs utenriksjournalister Joar Hoel Larsen og Anders Tvegård mener at Donald Trump har utrettet noe i løpet av sitt første år som journalist.

Utenrikspolitikken

Donald Trump har ligget i en ordkrig med Nord-Koreas diktator Kim Jong-un store deler av året. Når Trump nå markere ett år som president kan han hevde at hans tøffe språkbruk har hatt god effekt. Ellers har han markert seg med å anerkjenne Jerusalem som Israels hovedstad.

SE VIDEO: Donald Trump tar æren for at hans tøffe ordvalg har hatt effekt, sier utenriksjournalist Joar Hoel Larsen.

Kan han bli gjenvalgt?

Det pågår en etterforskning av mulige forbindelser mellom Trump-kampanjen og Russland under valgkampen, og mange har gjennom det siste året spurt seg hvor lenge vil dette holde for Trump. Sitter han perioden ut?