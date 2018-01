Washington Post: Spesialetterforsker vurderer å avhøre Trump

Ifølge avisen vil spesialetterforsker Muellers team veldig snart avhøre president Donald Trump, og har kontaktet presidentens advokater.

Sent i desember skal Robert S. Mueller ha møtt med Trumps to advokater John Dowd og Jay Sekulow, for å undersøke mulighetene for «et intervju» med presidenten.

Donald Trump og spesialetterforsker Robert S. Mueller. Foto: Desk / AFP

Spesialetterforskeren er satt til å granske om Trump på noen måte kan ha mottatt hjelp fra Russland i valgkampen, og om hans medarbeidere har forsøkt å skjule dette i ettertid.

Muellers høyre hånd James Quarles deltok også, bekrefter to godt informerte kilder overfor Washington Post.

Foreslår å svare skriftlig

Mueller ønsker snarest svar på en del spørsmål fra Trump, og presidenten skal ha sagt seg villig til dette. Trumps advokater er imidlertid mindre begeistret og ønsker klare regler for hva det i så fall skal kunne spørres om, ifølge kildene, skriver NTB.

Trumps advokater skal blant annet ha foreslått at presidenten får anledning til å svare skriftlig på en del av Muellers spørsmål.

ADVOKAT: Sent i desember skal Robert S. Mueller ha møtt med Trumps to advokater John Dowd (avbildet= og Jay Sekulow. Foto: Brendan Mcdermid / Reuters

Trump-administrasjonen hus ønsker ikke å bekrefte opplysningene eller si om det er aktuelt for Trump å la seg avhøre av Mueller.

– Det hvite hus kommenterer ikke kommunikasjonen med spesialetterforskerens kontor av respekt for spesialetterforskerens kontor og deres prosess, heter det i en kunngjøring fra Trumps advokat Ty Cobb.

– Det hvite hus fortsetter sitt fulle samarbeid med spesialetterforskerens kontor for å sikre en snarlig løsning, legger Cobb til.

– Nok bevis til å etterforske Trump

I desember sa demokrat og kongressmedlem Jerrold Nadler sier Michael Flynns forklaring indikerer at det er nok bevis til å opprette etterforskning av president Donald Trump.

Fra før er Donald Trumps tidligere valgkampsjef Paul Manafort siktet for «konspirasjon mot USA» og hvitvasking av penger. Manafort ledet Trumps valgkamp fra april til august 2016.

Manaforts forretningspartner Rick Gates er blitt siktet.

President Donald Trump har flere ganger uttrykket at han misliker sterkt Muellers etterforskning, og har blant annet anklaget Demokratene for å stå bak.