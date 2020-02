Koronafrykten sprer seg: Stanser all togtrafikk mellom Østerrike og Italia

Den østerrikske tabloidavisa Oe24 meldte søndag kveld at østerrikske tollere stanset toget på den italienske siden av grensa.

Bakgrunnen er at det er mistanke om at to av passasjerene er smittet av det nye koronaviruset.

Hendelsen bekreftes av det italienske innenriksdepartementet. Det statlige italienske jernbaneselskapet, Ferrovie dello Stato Italiane, opplyser at de ga sine østerrikske kolleger beskjed om at det var to personer med feber om bord på toget, melder Reuters.

Toget står nå og venter ved Brennerpasset til situasjonen avklares, ifølge en talsmann for Österreichische Bundesbahnen.

Østerrikes innenriksminister, Karl Nehammer, bekrefter at all togtrafikk mellom Østerrike og Italia er stanset som følge av hendelsen.

To turister med beskyttelsesklær og ansiktsmaske i Venezia søndag. Foto: Manuel Silvestri / Reuters

Reiserestriksjoner

​​​​​​​Så langt er over 150 personer bekreftet smittet av det nye koronaviruset, som har fått navnet covid-19, i Italia. Tre personer som var smittet av viruset har mistet livet. Ifølge Reuters var alle de tre over 70 år gamle.

Jernbanestasjonen i Codogna er stengt som følge av koronafrykt Foto: Flavio Lo Scalzo / Reuters

De fleste tilfellene av smitte er registrert i Lombardia-regionen, nord i landet. Nå tar lokale myndigheter grep for å hindre ytterligere spredning av viruset.

Over 50.000 mennesker i regionene Lombardia og Veneto får ikke lov til å forlate byene sine uten spesielle tillatelser de neste to ukene.

Hæren har ordre om å gripe inn om noen forsøker å forlate eller ta seg inn i de avsperrede områdene, ifølge BBC.

Fire Serie A-kamper utsatt

En rekke offentlige samlingssteder i Lombardia-regionen, som barer og restauranter, er stengt. Skolene i området skal holde stengt hele neste uke, ifølge Reuters.

Frykten for at det nye koronaviruset skal få fotfeste i Nord-Italia, har også ført til at innspurten av det tradisjonsrike karnevalet i Venezia er avlyst. Karnevalet skulle egentlig vart i to dager til.

– Vi er nødt til å ty til drastiske tiltak, sier Venetos regionspresident Luca Zaia, etter et krisemøte i Roma søndag.

I tillegg er flere operaforestillinger ved La Scala i Milano er utsatt. Koronafrykten har også ført til at fire kamper i den italienske toppserien i fotball som skulle vært spilt søndag er utsatt.

Fotballkampen mellom Inter og Sampdoria, som skulle spilles i Milano søndag, er avlyst som følge av koronasituasjonen i Italia. Foto: Antonio Calanni / AP

– Vinduet i ferd med å lukkes

Italia er det første europeiske landet som har kunngjort at egne statsborgere dør av covid19-viruset.

I tillegg til Kina er viruset påvist i nærmere 30 andre land, blant dem Thailand, Australia, Tyskland, USA, Canada, Spania, Storbritannia, Sverige, og Egypt.

Karnevalsdeltager med munnbind i Venezia søndag. Innspurten av det tradisjonsrike karnevalet har blitt avlyst som følge av koronafrykt. Foto: Manuel Silvestri / Reuters

Det nye coronaviruset har smittet over 76.000 mennesker i Kina. Over 2400 personer er døde. Viruset har også spredt seg til 11 andre land. Verdens helseorganisasjon har beskrevet situasjonen som en internasjonal folkehelsekrise.

WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus uttalte fredag at vinduet for å hindre omfattende, internasjonal spredning av viruset, er i ferd med å lukkes.

– Dette utbruddet kan utvikle seg i alle retninger. Hvis vi gjør riktige valg, kan vi forhindre en alvorlig krise. Men om vi kaster bort muligheten, vil vi få et alvorlig problem, sa Ghebreyesus.

Ikke alle kampene i Serie A ble utsatt søndag. Her er en tilskuer med munnbind under oppgjøret mellom Roma og Lecce. Kampen ble spilt i Roma. Foto: Alberto Lingria / Reuters