WHO: – Vinduet for å hindre internasjonal spredning av koronaviruset er i ferd med å lukkes

Per fredag er det registrert 75.000 koronasmittede i Fastlands-Kina. Over 2000 mennesker er døde.

Selv om de aller fleste tilfellene er i den kinesiske Hubei-provinsen, er det også registrert dødsfall i Hongkong, Taiwan, Filippinene, Japan, Frankrike, Sør-Korea og Iran. Fredag rapporterte både Libanon og Israel om de første tilfellene av koronasmittede.

På en pressekonferanse fredag ettermiddag fikk WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus spørsmål om spredningen av viruset er på et vippepunkt, melder Reuters.

– Vinduet der det er mulig å hindre en mer omfattende, internasjonal spredning av koronaviruset er i ferd med lukke seg, advarte WHO-sjefen.

Fredag ettermiddag kom også meldingen om at tre nordmenn er evakuert fra den kinesiske storbyen Wuhan. De tre skal undersøkes, for å se om de er smittet av koronaviruset.

– Kan utvikle seg i alle retninger

WHO-sjefen la til at det fortsatt er mulig å hindre omfattende, internasjonal spredning, men påpekte at det er «viktig å handle fort, før det (vinduet) lukker seg helt».

– Dette utbruddet kan utvikle seg i alle retninger. Hvis vi gjør riktige valg, kan vi forhindre en alvorlig krise. Men om vi kaster bort muligheten, vil vi få et alvorlig problem, sier Ghebreyesus.

WHO har allerede betegnet koronasituasjonen som en internasjonal folkehelsekrise.

Uttalelsene fra Ghebreyesus kommer dagen etter at Richard Brennan, WHOs direktør for regionale kriser, uttalte at man ser fremgang i kampen mot covid-19-viruset.

Nye tilfeller i Iran og Italia

I tillegg til Kina er viruset påvist i nærmere 30 andre land, blant dem Thailand, Australia, Tyskland, USA, Canada, Spania, Storbritannia, Sverige, og Egypt.

Iran bekreftet fredag 13 nye koronatilfeller, og to nye dødsfall. Totalt har fire personer mistet livet som følge av viruset i landet.

Også I Italia er koronafrykten økende, etter at det fredag ble bekreftet to nye tilfeller i den nordlige Veneto-regionen. Dermed er totalt 16 personer smittet av viruset i Italia.

Myndighetene i Nord-Italia stenger serveringssteder, skoler og andre offentlige bygninger i ti småbyer som følge av at flere er smittet av covid-19. Fem leger og sykepleiere har testet positivt for det nye coronaviruset.

Israel melder fredag om det første koronatilfellet i landet. Den smittede skal ha vært passasjer på cruiseskipet Diamond Princess. To smittede passasjerer har dødd etter de ble tatt av skipet, som gikk til kai i Yokohama i Japan tidligere denne uken.

En sykepleier ved Jinyintan-sykehuset i Hubei-provinsen klargjør medisiner. Sykehuset er satt av til å behandle koronasmittede. Foto: SCANPIX / AP

«Informasjonskrig»

Torsdag kveld barket folkemengder sammen med politi utenfor Novi Sanzhary i Poltava-regionen i det østlige Ukraina. Folkemengdene forsøkte å stoppe en buss med evakuerte fra Wuhan-regionen.

Ukrainas statsminister Oleskiy Honcharuk sier fredag at opptøyene er under kontroll. Ifølge nyhetsbyrået AP vokter flere hundre soldater fra den ukrainske nasjonalgarden et sanatorium der de evakuerte nå oppholder seg.

Det er ikke meldt om smittede blant de evakuerte, sier Ukrainas statsminister.

Han fordømmer opptøyene og sier det ikke er noen grunn til at ukrainere skal være redde. Samtidig advarte han mot at lignende situasjoner kunne oppstå igjen, og viste til at det pågår en «informasjonskrig» om faren for viruset, melder AP.

Demonstranter som forsøkte å stoppe en buss med evakuerte fra Wuhan i Kina barket sammen med politiet utenfor Novi Sanzhary i Ukraina torsdag kveld. Demonstrantene ville hindre bussen i å kjøre inn i byen, fordi de er redde for å bli smittet. Foto: Efrem Lukatsky / AP

500 nye smittetilfeller i fengsler

Fredag kommer det meldinger fra Kina om at det er registrert flere enn 500 nye smittetilfeller i fengsler i provinsene Hubei, Shandong og Zhejiang, melder CNN, som viser til kinesiske medier.

230 av tilfellene er registrert i et kvinnefengsel Hubei-provinsen, der Wuhan er regionhovedstad. Det var på et matmarked i den kinesiske byen millionbyen at de første tilfellene av viruset først ble oppdaget.

Totalt er det registrert nesten 900 nye koronatilfeller i Kina det siste døgnet.

Smitten i fengsel bekymrer kinesiske myndigheter, fordi det viser virusets evne til å spre seg på steder der mange mennesker samles, skriver CNN.

Flere regionale fengselssjefer har fått sparken på grunn av manglende tiltak for å kontrollere smitten, melder People's Daily, partiavisa for kommunistpartiet.

På en pressekonferanse i slutten av januar betegnet WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus koronasituasjonen som en internasjonal folkehelsekrise. WHO-sjefen manet samtidig til internasjonalt samarbeid i kampen mot viruset. Du trenger javascript for å se video. På en pressekonferanse i slutten av januar betegnet WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus koronasituasjonen som en internasjonal folkehelsekrise. WHO-sjefen manet samtidig til internasjonalt samarbeid i kampen mot viruset.