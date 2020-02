Over 600 mennesker er nå smittet av det dødelige koronaviruset i Sør-Korea. Shincheonji-sekten i byen Daegu skal være kilden til halvparten av smittetilfellene.

Helsemyndighetene peker på «Pasient 31», som trolig har smittet en rekke kirkegåere og andre i byen. Hun er med i Shincheonji-sekten, som ifølge avhoppere ser på sykdom som en synd.

«Pasient 31» var på et lokalt sykehus etter en bilulykke, og fikk etter hvert feber og sår hals. Ifølge to to leger skal hun nektet å la seg teste for koronaviruset covid-19. Ikke før hun ble alvorlig syk etter over to uker, lot hun seg teste. Testen var positiv.

Mens pasient «31» var innlagt, snek hun seg ut to søndager på for å gå i kirken. På kirkemøtene sitter medlemmene tett i tett i bønn, og de bruker ikke ansiktsmasker.

– Vi er også ofre

Sekten er kjent for aktiv misjoneringsvirksomhet, og sørkoreanske helsemyndigheter har desinfisert et stort område rundt den største kirken i Daegu. Bymyndighetene har innført unntakstilstand, og gatene i byen, med 2.5 millioner mennesker, er nå så godt som tomme for folk.

Nå skal også 9000 medlemmer av Shincheonji-sekten fått beskjed om å holde seg inne.

I en videobeskjed søndag sa talsmann for Shincheonji, Kim Si-mon, at gruppen samarbeider med myndighetene. Han kritiserte også den negative mediedekningen gruppen har fått.

– Vi er også borgere i dette landet og ofre for sykdommen som kommer fra Kina, sa Kim.

DESINFISERER: En helsearbeider på motorsykkel sprer desinfiserende stoffer på området rundt kirken i Daegu i Sør-Korea. Foto: Jung Yeon-je / AFP

Arbeidere desinfiserer et stengt marked i byen Daegu. Sør-Koreas president sier de vil gjøre alt de kan for å stanse viruset. Foto: Lim Hwa-young / AP

Fem døde av viruset

Sør-Korea er landet som bortsett fra Kina er hardest rammet av covid-19-viruset.

Søndag opplyste myndighetene at det er påvist 123 nye tilfeller av det nye koronaviruset i landet. Totalt er nå 602 mennesker smittet, mens fem er døde av sykdommen.

President Moon Jae-in sier de neste dagene vil bli avgjørende, og ber alle, lokale og regionale og nasjonale myndigheter, jobbe sammen mot spredning av viruset.

Bekymret for Afrika

Også i Italia er det oppdaget en dobling i antall smittede. Der er det nå over 100 sykdomstilfeller, hovedsakelig i Lombardo-regionen nord i landet. To mennesker døde lørdag av sykdommen. Flere fotballkamper er avlyst, og nå står også Milano fashion week i fare for å bli kansellert.

Karnevalet i Venezia ble feiret for første gang på 1100-tallet. Nå er det avlyst på grunn av covid-19. Foto: Luca Bruno / AP

Iran melder om åtte døde av viruset. Skoler i flere provinser holder stengt.

I Kina, der viruset først oppsto, skal det ha blitt oppdaget færre sykdomstilfeller enn tidligere, ifølge kinesiske helsemyndigheter.

Lederen av Verdens helseorganisasjon (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, har uttrykt bekymring for det økende antallet virustilfeller utenfor Kina og at flere smittede ikke har hatt noen påvist link til Kina.

Ghebreyesus sier han er spesielt bekymret over land med svake helsevesen, spesielt i Afrika.

Det er påvist over 1200 sykdomstilfeller i 26 land utenfor Kina, ifølge WHO.

