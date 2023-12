– Verden trengte å finne en ny vei, og det har vi levert. Sammen har vi konfrontert realiteten, vi har gitt verden en robust handlingsplan for å holde 1,5-gradersmålet i livet, sa lederen for klimatoppmøtet, Sultan al-Jaber, fra talerstolen i Dubai.

Tidlig onsdag morgen, ett døgn på overtid, banket det emiratiske presidentskapet gjennom en slutterklæring som forplikter verdens land til å omstille seg vekk fra fossil energi.

Espen Barth Eide forklarer NRKs reportere hvor forhandlingene står. Foto: Truls Alnes Antonsen / NRK

– For første gang noensinne har vi et språk i avtalen som vil ha slutt på fossilt brensel, sa Sultan al-Jaber, som mottok stor applaus fra salen.

Utenriksminister Espen Barth Eide er også fornøyd.

– Vi lager historie i dag, sier Eide.

Det er første gang verden forenes rundt en så tydelig tekst om behovet for å gå bort fra fossilt brensel, sier Eide.

Eide har tidligere omtalt kull, gass og olje som elefanten i rommet.

– Dette er et gjennombrudd, og setter en klar retning for alle land. Vi skal vekk fra den fossile verden og over til den fornybare, sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen, som deltok i forhandlingene i Dubai.

For første gang er verdens land enige om at energisystemene skal bort fra fossile brensler, inkludert olje og gass. Det resulterte i stående applaus fra blant andre Andreas Bjelland Eriksen. Foto: Klima- og miljødepartementet

– Begynnelsen på slutten av fossilt brensel

Energiomstilling seilet opp som et av de viktigste temaene under klimaforhandlingene i Dubai.

– For første gang på 30 år kan vi nå begynnelsen på slutten av fossilt brensel, sa EUs klimasjef Wopke Hoekstra da delegatene gikk inn i en plenumssesjon onsdag.

Det var en stolt klimatoppsjef som takket verden fra talerstolen i Dubai onsdag.

– Fra bunnen av hjertet mitt, takk. Vi har reist en lang vei sammen, de siste to ukene har vi jobbet veldig hardt for å sikre en bedre fremtid for mennesker og for vår verden, sa Sultan al-Jaber.

Sultan al-Jaber mottok stor applaus fra salen i Dubai da han la frem slutterklæring av klimaforhandlingene. Foto: AP

Sultan al-Jaber la likevel vekt på at for at avtalen skal skape resultater, så må verden ta viktige steg i rett retning.

– En avtale er bare så god som implementeringen våres. Vi er hva vi gjør, ikke hva vi sier. Vi må ta de nødvendige stegene for å gjøre denne avtalen håndgripelig, sa Sultan al-Jaber.

Klimatoppsjefen sa også at prosessen bak avtalen har blitt drevet av solidaritet, transparens og viljen til å lytte.

Men alliansen av små øystater sier de ikke var til stede i rommet når avtalen ble banket gjennom. De mener den ikke går langt nok.

Sjefen for klimatoppmøtet, Sultan al-Jaber (t.h.) slo av en prat med Espen Barth Eide kvelden før avtalen var i boks. Foto: Milana Knežević / NRK

Viktige småord

Sentrale begreper under forhandlingene lå i de tilsynelatende små ordene «fase ut» eller «fase ned» og «abated» eller «unabated».

Språklig er ikke forskjellen så stor, men i praksis skiller det mye.

Hvilke og hvordan disse småordene brukes var noe av det viktigste under forhandlingene i Dubai.

Karoline Andaur sier den nye klimaavtalen er en milepæl i klimaforhandlingene. Foto: NTB

Etter intense forhandlinger på overtid, vedtok verdens land at de skal omstille seg vekk fra fossil energi.

– Selv med mange smutthull markerer vedtaket et etterlengtet veiskille i klimaforhandlingene, men kommer mange år for sent, sier generalsekretær i WWF Verdens naturfond, Karoline Andaur.

Det har vært en forventning fra mange, og et stort press fra sivilsamfunnet, om at man skulle fatte et vedtak om at alt fossilt brensel skal fases helt ut. Dette klarte ikke verdens ledere å enes om.

Likevel ser WWF på formuleringene rundt fossil energi som et viktig fremskritt i klimaforhandlingene.

– Dette er en viktig milepæl i klimaforhandlingene. I flere tiår år har verdens ledere møttes på klimatoppmøter uten å ta tak i hovedårsaken til klimakrisen: fossil energi, sier Andur.

– Tynn suppe

Miljøorganisasjoner verden over har de siste par ukene fulgt toppmøtet i Dubai nøye. Flere av dem reagerer sterkt på avtalen.

– Slutterklæringen er ei skikkelig tynn suppe. Det inneholder svære smutthull som vil tillate fossilindustrien å fortsette å kaste bensin på bålet, sier Frode Pleym, leder i Greenpeace.

Pleym syns det er «trist og provoserende» at politikerne etter 28 klimatoppmøter fortsatt ikke klarer å bli enige om et tydelig språk om utfasing av kull, olje og gass.

– Samtidig er avtalen bedre enn ingenting, det nevner tross alt kull, olje og gass, eller «elefanten i rommet», som Espen Barth Eide kaller det, sier Pleym.

Vi har kommet steg videre, men dette er ikke den historiske beslutningen jeg håpet på, sier Elise Åsnes. Foto: Eivind Molde / NRK

Elise Åsnes i Spire mener den nye avtalen er et steg videre, men at det også er store rød flagg i vedtaket.

– Karbonfangst og -lagring brukes som en farlig distraksjon, og en unnskyldning for rike land til å ikke gjennomføre de helt nødvendige klimatiltakene, sier Åsnes.

Mange land fra det globale sør har vært tydelige på at det trengs mer finansiering og støtte for at de skal tilpasse seg til klimaendringene og finansiere en grønn omstilling.

Spire mener at ressurssterke land som Norge er nødt til å ta sitt historiske ansvar.

Håper det blir vanskeligere for norsk olje

Klima- og miljøpolitisk talsperson i SV, Lars Haltbrekken, mener avtalen må få store konsekvenser for norsk olje og gassproduksjon.

Lars Haltbrekken mener det er på høy tid at den norske regjeringen tar innover seg advarslene mot olje- og gassleting. Foto: Milana Knezevic / NRK

– Det er vår alles felles framtid det nå gjelder.

En enighet som sier at fossil energi skal bort i løpet av noen år representerer et framskritt. Dette må også få store konsekvenser for norsk olje og gassproduksjon, mener Haltbrekken.

– Det er på høy tid at den norske regjeringen tar innover seg de klare og mange advarslene mot fortsatt olje- og gassleting og stanser ny letevirksomhet, sier Haltbrekken.

Rødt og MDG mener også at Norge nå trenger en plan for utfasing av olje og gass, og en rettferdig omstilling.

– Det har regjeringen stengt for, men nå må de komme på bedre tanker. Regjeringen må slutte å prate med to tunger, og lage Norge en reell omstillingsplan, sier Sofie Marhaug (R), nestleder i energi- og miljøkomiteen.

MGD mener Norge med rette blir kalt dobbeltmoralske i kampen mot klimaendringene.

– Vi sier vi vil ha omstilling, men fortsetter å investere i olje og gass så det synger etter, sier Une Bastholm (MDG) i energi- og miljøkomiteen.

- Vi har de høyeste ambisjoner, sa Sultan al-Jaber på spørsmål fra NRK - to dager før avtalen var i boks. Foto: Truls Alnes Antonsen / NRK

Sier utfasing er essensielt

Både forskere, miljøorganisasjoner og flere verdensledere har vært tydelige på at en total utfasing av produksjonen og bruken av fossilt brensel, er helt avgjørende for å forhindre en global klimakatastrofe.

Klimaavtalen sender et sterkt signal om at verdens ledere erkjenner nettopp dette.

Det sier Dr. Rachel Cleetus, politisk direktør og ledende økonom for klima- og energiprogrammet ved Union of Concerned Scientists (UCSUSA).

– De siste dagene har vist oss at nasjoner og mennesker som er forpliktet til å opprettholde vitenskap og rettferdighet, har makten til å stå opp mot fossile brenselsinteresser og petrostater, som har forsøkt å blokkere en sterk avtale her i Dubai, sier Cleetus.

Til tross for at utfallet ikke ble like ambisiøst som Naturvernforbundet håpet, roser Hansen Norge og forhandlingslederne med utenriksministeren i spissen. Foto: PRIVAT

Naturvernforbundet mener avtalen burde vært enda tydeligere når det gjelder utgangen fra fossilt brensel.

– Vi er redde for at bakstreverne kan skjule seg bak språk om overgangsløsninger og teknologi som ennå ikke finnes. Disse smutthullene ønsket en samlet internasjonal miljøbevegelse og mange av landene å tette, sier Pernille Hansen, nestleder i Naturvernforbundet.

Det er også store ubesvarte spørsmål om finansiering av overgangen for land i Sør, sier Hansen.

Vakte sterke reaksjoner

Mandag ettermiddag ble det første utkast til avtale lagt frem.

Det førte til kraftig kritikk fordi mange mente det inneholdt for lite forpliktende formuleringer om reduksjon i bruken av kull, olje og gass.

– Marshalløyene kom ikke hit for å signere vår egen dødsdom, var formuleringen til John Silk, minister for naturressurser i den sårbare øystaten.

– Teksten er ikke god nok, et syn som flertallet av verdens land deler, sa utenriksminister Espen Barth Eide til NRK.

Han gjorde det klart at hvis ikke teksten blir bedre, kan ikke Norge skrive under.

Tidligere visepresident i USA, Al Gore, gikk enda lenger: «Av petrostatene, ved petrostatene og for petrostatene», skrev han på X/Twitter.