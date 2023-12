170 verdsleiarar er samla i Dubai og skal i to veker forhandle om korleis ein skal handtere klimakrisa.

I dag og i går har statsleiarar halde innlegg om korleis dei vil handle for å løyse krisa.

Frå talarstolen i Dubai sa statsminister Jonas Gahr Støre laurdag morgon at Noreg gjev 270 millionar kroner til eit tap- og skadefond for fattige land som var annonsert under opninga til konferansen på torsdag.

Dette er meir enn dei 17,5 millionar dollarane USA gjev til fondet, men mindre enn Tyskland og Dei sameinte arabiske emirata som gjev 100 millionar dollar kvar.

Pengane i fondet skal gå til å hjelpe fattige land som opplev skadar som følgje av klimaendringar.

Dagfinn Høybråten, generalsekretær i Kirkens Nødhjelp kallar det ein seier at Noreg gjev ein slik sum. Samstundes forventar hjelpeorganisasjonen at desse pengane ikkje blir tatt frå andre bistandspostar.

– Det er ein openberr del av vårt rettferdige klimaansvar, og pengane vil komme til nytte hos dei som er hardast ramma av klimakrisa.

– I ein verd der dei humanitære behova står i kø, er det prekært at Noreg respekterer forpliktinga vår om at klimafinansieringa ikkje et seg inn på annan bistand. Vi må klare å gjere begge deler, seier Høybråten.

Leiar i miljø- og utviklingsorganisasjonen Spire, Elise Åsnes forventar at Noreg bidrar meir.

– Dette er ikkje i nærleiken av Noregs rettferdige og historiske ansvar. Vi forventar meir og at dette er nye midlar. Dei kan ikkje bli tatt frå eit allereie alt for lite bistandsbudsjett for ei verd i krise, seier Åsnes.

Statsminister Jonas Gahr Støre taler til Klimatoppmøtet i Dubai 2023

– Piss i havet

MDG-leiar Arild Hermstad meiner eit så rikt land som Noreg burde gje meir pengar til fondet.

– Noreg har vore og er ein stor bidragsytar til utslepp. Likevel vel regjeringa berre å gje ein fjerdedel av det beløpet som dei arabiske Emiratene gjev til tap- og skadefondet. Det er ikkje mykje å skryte av når vi veit kva finansielle musklar Noreg har, seier MDG-leiaren.

Inga Fritzen Buan, seniorrådgjevar i WWF Verdens naturfond seier det er veldig bra at Noreg gjev 270 millionar kroner til klimafondet for fattige land. Ho rosar også at regjeringa forpliktar seg til å tredoble finansieringa av klimatiltak innan 2026. (Over 110 land har på toppmøtet forplikta seg til å tredoble innan 2030).

– Rike land som vårt har særleg ansvar. Vi ber skylda for utsleppa, vi må betale, seier Buan.

Tidlegare denne veka kunngjorde regjeringa at Noreg gjev 1,1 milliardar kroner til Indonesia for å redde regnskog.

Frode Pleym, leiar i Greenpeace Norge, meiner at pengane Noreg gjev til klimafondet for fattige land og Indonesia er viktige tiltak, men viser til at Noregs petroleumsinntekter i fjor var rekna ut til å vere 1 457 milliardar kroner, som er høgare enn SSB har målt før.

– Vi tener grovt på å fortsette å bidra til klimaendringane. Pengane til klimafond og regnskog er til samanlikning «ein piss i havet», seier han.

– Svært opprørt

I talen sin i dag sa Jonas Gahr Støre at Noreg sluttar seg til Clean Energy Transition Partnership. Dette er ei gruppe av land som seier dei ikkje skal finansiera fossil energi i utlandet.

Han trakk også fram karbonfangst og -lagring (Carbon capture and storage, CCS) som «eit naudsynt verktøy» og at CO2-lagring kan utførast «trygt og permanent».

Spire-leiar Elise Åsnes seier ho er «svært opprørt» over at Noreg igjen trekker fram CCS på talarstolen i FN.

– Noreg har over lengte tid aktivt brukt CCS som et argument for å fortsette med oljealderen. Tatt usikkerheitsmomenta rundt CCS i betraktning er dette svært alvorleg, seier Elise Åsnes.

– I dag fører Noreg ein klimapolitikk der vi kjøper oss ut av klimakrisa med kvotar imens vi ventar på at CCS kanskje kan redde oss ut av krisa. Noreg må føre ein solidarisk klimapolitikk, og implementere reelle utsleppskutt i dag.

Opprettinga av et fond for tap og skade til fattige land vart vedtatt på klimatoppmøtet i Egypt i fjor. Bakgrunnen for fondet er at det er dei rike landa som har stått for det meste av klimautsleppa. Samtidig er det i fattige land at den globale oppvarminga er mest merkbar.

På klimakonferansen i dag blei det også kjent at Noreg gir 200 millionar kroner til eit program som utviklar meir avanserte reine kokeomnar i Afrika.

Det er også oppretta eit eige fond som skal gå til investeringar i klimatiltak innan 2030.