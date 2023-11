FNs miljøprogram (Unep) la onsdag frem den fjerde rapporten om det de kaller produksjonsgapet.

Det vil si gapet mellom målsettingene i Parisavtalen og hvilke planer somf innes om produksjon av fossile brennstoff.

Rapporten viser at gapet mellom planene og klimamålene i 2030 er stort og at det er blitt større på to år:

Planene er å produsere over det dobbelte (110 prosent) av det som er forenlig med 1,5-gradersmålet.

Planene er å produsere 68 prosent mer enn det som er forenlig med 2,0-gradersmålet.

Det siste er en kraftig økning fra rapporten i 2021. Da var det planer om å produsere 45 prosent mer enn det som er forenlig med 2,0 grader.

Produksjonsgapet for olje frem mot år 2050. Den røde linjen viser regjeringers planer og projeksjoner. Den grønne feltet og linjen viser hva som er i tråd med 2,0-gradersmålet og den blå linjen viser hva som er i tråd med 1,5 gradersmålet. Foto: Unep

Varmeste på 120.000 år

Rapporten kommer etter at verden i sommer opplevde den varmeste måneden som er målt.

Sannsynligvis var årets juli måned den varmeste verden har opplevd på 120.000 år, skriver FN.

Resultatet var en sommer med dødelige hetebølger, tørke, skogbranner, stormer og oversvømmelser, skriver Unep.

90 prosent av CO₂-utslippene som har ført til oppvarmingen, kommer fra fossile brennstoff, skriver EU-tjenesten Copernicus.

Rapporten sier at verden bør redusere produksjonen av olje og gass med 75 prosent frem mot 2050. Og det er et minimum. Foto: Reuters

460 prosent økning i kull

Kull er regnet som CO₂-verstingen av drivstoff. Her er det planlagt å produsere 460 prosent mer kull i 2030 enn det 1,5-gradersmålet tillater.

Produksjonen av kull ser deretter ut til å gå ned, men når det gjelder olje og gass ligger den an til en økning i 2050.

Rapporten har også tatt for seg de 20 største produsentene av fossile brennstoff. Blant disse er Saudi-Arabia, USA, Russland og Norge.

17 av disse landene har satt seg mål om å bli nullutslippsland i 2050. Ingen av dem har lagt frem bindende planer om hvordan de skal redusere produksjonen i tråd med 1,5 gradersmålet.

Planer og projeksjoner for norsk olje- og gassproduksjon frem mot 2050. Det stiplede røde linjen er et mulig scenario med høyere utvinning. Foto: Unep

Sett på Norge

Norge er ett av landene som rapporten ser spesielt på. Norge er i dag verdens 12. største oljeprodusent og den 8. største produsenten av gass.

Rapporten viser til at norsk produksjon av olje og gass vil gå betydelig ned frem mot 2050. Likevel vil det etter norske anslag fortsatt produseres en god del olje og gass i 2050.

Samtidig vises det til at Norge ikke har noen strategi for å avvikle produksjonen av olje og gass. Tvert imot er det regjeringens politikk å «utvikle» oljenæringen.

Klimautvalget 2050

Sist fredag la det norske Klimautvalget 2050 sin rapport «Omstilling til lavutslipp – veivalg for klimapolitikken mot 2050».

Utvalget anbefalte å ikke lete etter mer olje før en plan for å fase ut olje- og gassutvinning er på plass.

Kort etter at utvalget la frem sin rapport, ble forslaget om å lage en plan for utfasing blankt avvist av Jonas Gahr Støre.

– Vi kommer ikke til å stoppe utviklingen av norsk sokkel, sa Støre.