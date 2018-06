I en villa i Pyongyang i 1992 ble det holdt en spesiell bursdagsfest for en åtte år gammel gutt.

Blant presangene var det en som pekte seg ut. Det var ingen leke, men en ekte generaluniform.

Da de eldre, ekte, generalene kom til bursdagsselskapet, bukket de dypt for gutten.

Ko Yong-suk var da sikker på at gutten var utpekt som Kim Jong-ils etterfølger.

HISTORISK: Møtet mellom Kim Jong-un og Donald Trump er det første noensinne mellom en sittende amerikansk president og en nordkoreansk leder. Foto: SAUL LOEB / AFP

– Voldsomt temperament

Ko Yong-suk er tanten til Kim Jong-un, og en av ytterst få som har avslørt noe om barndommen til Nord-Koreas leder.

Hun bor nå utenfor New York sammen med sin mann, etter at de hoppet av fra det nordkoreanske regimet for drøyt 20 år siden.

Før det fikk hun i oppgave å passe på Kim Jong-un da faren sendte 12-åringen på privatskole i Sveits i 1996.

– Han var ingen bråkmaker, men han hadde et vanskelig temperament og liten tålmodighet. Da moren ba ham leke mindre og studere mer, sa han ingenting tilbake, men han kunne protestere på andre måter som å sultestreike, sier Ko Yong-suk i et intervju med Washington Post.

Kim Jong-un ville helst leke med maskiner, små båter og fly.

Han ble også ekstremt opptatt av basketball og en fan av Michael Jordan. I voksen alder har han fått et nært vennskap med den tidligere basketstjernen og urokråka Dennis Rodman.

Urix forklarer: Dette er Kim-klanen Du trenger javascript for å se video.

Var farens favoritt

På skolen i Sveits gikk også Kom Jong-uns storebror Kim Jong-chol. Hvorfor ble ikke Kim Yong ils førstefødte lederen?

En av de første som forutså Kim Jong-uns vei til makten, var en japansk sushikokk som går under aliaset Kenji Fujimoto. På 1990-tallet ble han overraskende nok en del av Kim-familiens indre sirkel.

I 2003 skrev han:

«Kim Jong-chol er regnet som den sannsynlige etterfølgeren, men jeg tviler veldig på det. Kim Jong-il pleide å si: «Jong-chol er ikke bra, han er som en jente». Hans favoritt er den yngste sønnen. Jong-un ligner mye på faren, til og med fysisk. Men han er ikke kjent for allmennheten.»

Journalist Bradley K. Martin har skrevet om Kim-dynastiet i boken «Under the Loving Care of the Fatherly Leader». Han sier det slik:

Han ble valgt av faren fordi han er den ondeste og ekleste. Journalist og forfatter Bradley K. Martin

Det betydde ifølge Martin at han hadde størst mulighet til å overleve en brutal maktkamp og føre familiedynastiet videre.

Og brutalt ble det.

Foto: KYODO / Reuters

Fjernet onkelen og broren

28. desember 2011 ble Kim Jong-il gravlagt. Ved siden av båren gikk Kim Jong-un. Bak ham gikk onkelen Chang Song-thaek, som var regnet som den nest mektigste i Nord-Korea. På den andre siden gikk stabssjef Ri Ying-ho og forsvarsminister Kim Yong-chun.

Innen måneder var både stabssjefen og forsvarsministeren fjernet. På et partimøte i 2013 ble onkelen pågrepet, anklaget for forræderi og henrettet.

Kim Jong-un skal ha fjernet alle som truet hans posisjon.

Sør-Koreas institutt for nasjonal sikkerhetsstrategi har rapportert at Kim Yong-un mellom 2012 og 2016 har henrettet 140 personer i militæret og myndighetene. 200 har fått sparken eller er blitt fengslet, skriver BBC.

I 2017 ble broren Kim Jong-nam forgiftet av nervegiften VX på en flyplass i Kuala Lumpur. Det amerikanske utenriksdepartementet har konkludert med at det var den nordkoreanske regjeringen som sto bak drapet, mens Nord-Korea hevder Kim Jong-nam døde av et hjerteinfarkt.

Kim Jong-un skal i flere år ha fryktet at onkelen og Kim Jong-nam planla et kupp med støtte fra Kina.

Her blir Kim Jong-nam angivelig angrepet Du trenger javascript for å se video.

Statsmann vokste fram

Samtidig som han har fjernet uromomenter internt, har Kim Jong-un sørget for å sette en støkk i verdenssamfunnet med sine gjentatte prøvesprengninger og missiltester.

Mens folket har sultet, har han brukt statens penger på å prøve å utvikle hydrogenbomber. Og ikke minst har han truet med å utslette USA.

Men de siste seks månedene har noe skjedd. Ledere fra Kina, Russland, Sør-Korea og USA har alle møtt Nord-Koreas leder. Syrias president Assad har også sagt at han vil besøke Pyongyang.

– Vi er vitne til dannelsen av Kim Jong-un som en internasjonal statsmann. Dette er noe ganske annet enn arvingen med baby-fjes vi så i 2010, sier Lee til BBC.

Så hva skjedde?

– Nå som han har bevist at han har en interkontinental ballistisk rakett i beltet sitt, går Kim på banen som en leder for et land som ser på seg selv som en atommakt på nivå med verdens andre atomland, inkludert USA, sier Jean Lee, tidligere sjef for Associated Press i Pyongyang.

Stilskifte fra nyttår

Forfatter og journalist i Dagbladet, Sun Heidi Sæbø, mener skiftet fra trusler til dialog kom i nyttårstalen Kim Jong-un holdt i år.

VIKTIG NYTTÅRSTALE: Kim Jong-uns nyttårstale representerte et skifte, sier forfatter og journalist i Dagbladet, Sun Heidi Sæbø. Hun har blant annet skrevet boken «Kim Jong-un, Et skyggeportrett av en diktator». Foto: Johanna Siring / Cappelen Damm

– Selv om situasjonen i fjor var spent, hintet det nordkoreanske regimet ved flere anledninger også at de var åpne for dialog. Men i nyttårstalen, der Kim Jong-un blant annet brukte formuleringen om at «atomprogrammet var ved veis ende», kom det et skifte.

I talen sa han også at atomvåpen bare ville bli brukt dersom Nord-Korea ble truet. Samtidig annonserte han at han ville sende en delegasjon til vinter-OL i Sør-Korea. Det endte også med at Sør- og Nord-Korea stilte med et felles OL-lag.

De siste månedene har Kim Jong-un stått for en av de mest oppsiktsvekkende endringene i moderne diplomati. Han er til og med blitt trukket fram som et stilikon i Vanity Fair.

Under nyttårstalen hadde han på seg en vestlig, gråstripete dress og firkantede, brune, moteriktige briller. Antrekket ble tolket som et tegn på et ønske om å modernisere landet i det kommende året.

Bevisst strategi

Å komme til forhandlingsbordet, var Kims mål da han akselererte missiltestprogrammet i 2017, mener Ken Gause, forfatteren av «Nord Koreas House of Cards».

– Kim Jong-un kom sannsynligvis til den konklusjonen at den eneste muligheten for diplomatisk suksess var å eskalere for så å de-eskalere. Nord-Korea måtte true seg fram til forhandlingsbordet ved å vise styrke, sier han ifølge BBC.

Og etter møtet med Donald Trump, har Kim Jong-un oppnådd akkurat det han ønsker, sier Sæbø.

– Han har både fått i stand en bilateral avtale og fått møte den amerikanske presidenten. Vi kan godt si at han med dette høster frukter av atomprogrammet.

SOLSKINN: Nord-Koreas leder Kim Jong-un og Sør-Koreas president Moon Jae-in i varm omfavnelse 26. mai. Foto: HANDOUT / Reuters

Ved å holde resten av verden på en armlengdes avstand, har utenlandske ledere knivet om å besøke Kim for å forstå hvem han er og hva han vil.

– Det at statsledere har stått i kø for å møte Kim Jong-un, viser at han har lyktes å få en posisjon på den internasjonale arenaen, sier Sæbø.

Hjelp fra Sør

At Sør-Korea valgte en liberal president som lovte å snakke med Nord-Korea har hjulpet Kim. Det samme har Donald Trumps uortodokse lederstil. Mens tidligere presidenter har krevd en garanti før et møte, valgte Trump å møte Kim ansikt til ansikt uten noen form for garanti.

På bare seks måneder har Kim Jong-un gått fra total isolasjon til å bli en av to ledere i sentrum for verdens oppmerksomhet.

Samtidig er avtalen som ble signert i Singapore skjør. Tidligere forsøk på avtaler har strandet. I tillegg driver Kim Jong-un et dobbeltspill, mener Sun Heidi Sæbø.

– Kim Jong-un hadde et sterkt ønske om å få møte Trump. Og han kan nok komme til å gi etter for krav som nedbygging og inspeksjoner. Men han kommer neppe til å gi opp hele atomprogrammet.