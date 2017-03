Nord-Korea hevder Kim døde av hjerteinfarkt

– Kin Jong-nam tok medisiner for hjertet, diabetes og høyt blodtrykk, sier Ri Tong-il som tidligere har representert Nord-Korea i FN.

Han sa på en pressekonferanse i dag at det ikke er noen logikk i å påstå at to kvinner kunne bruke en dødelig gift uten å skade seg selv eller noen andre rundt.

Malaysisk politi hevder kvinnene visste hva de gjorde og viser blant annet til at de løp rett på toalettet og vasket seg etter angrepet. En mulighet er også at de to kan ha fått motgift før angrepet, melder nyhetsbyrået Ap.

Kim Jong-nam, halvbroren til Nord-Koreas diktator Kim Jong-un, døde etter å ha blitt forgiftet på flyplassen i Malaysias hovedstad Kuala Lumpur den 14. februar.

Kim, som var 45 eller 46 år og som hadde levd i eksil i mange år, ble plutselig dårlig da han ventet på flyet hjem til Macau. Svimmel og med smerter fortalte han helsepersonell at han hadde blitt sprayet med kjemikalier. Han døde på vei til sykehus.

De to kvinnene er siktet for drap ved å ha smurt giften VX på Kim Jong-nam. Foto: HANDOUT / Reuters

To kvinner risikerer dødsstraff

Selv om malaysiske myndigheter har bekreftet at den drepte er Kim Jong-nam, insisterer nordkoreanske myndigheter å bruke navnet Kim Chol når de omtaler den døde. Det er navnet som står på passet han bar da han ble drept.

Obduksjonsresultatet konkluderte med at broren til Nord-Koreas leder Kim Jong-un døde etter å ha blitt angrepet med nervegiften VX. To kvinner er siktet for å ha smurt giftgassen i ansiktet på ham. De to risikerer dødsstraff hvis de blir dømt.

Kvinnene hevder de ble lurt til å tro de var med på en harmløs spøk og at de ikke visste at de håndterte et giftig stoff. Den ene kvinnen skal ha forklart politiet at hun trodde var med på et humorprogram.

Drapet har ført til et dårligere forhold mellom Malaysia og Nord-Korea. Malaysia kunngjør i dag at de heretter kommer til å kreve visum fra nordkoreanere som vil reise inn i landet.