– Jeg må bare spise matpakken min før vi kan begynne, sier Kari Hilde French.

Hun kommer rett fra det beryktede Ndolo-fengselet når NRK møter henne i en frodig hage i Kinshasa. Blikket er fast, replikken kvikk. Drakt og rosa leppestift. Det er ikke lett å se på henne hvilket press hun lever under.

Hun kan besøke sin sønn Joshua French hver dag. Han deler en celle med ni andre fanger.

Sønnen har slitt mye med helsen under de dårlige soningsforholdene og hatt flere runder med alvorlig sykdom. I fjor ble tilstanden så dårlig at han måtte legges inn på sykehus i Kinshasa.

– Helsen hans skranter, så vi er bekymret. Å sitte i fengsel år etter år tar på. Vi har hatt så mange forhåpninger om løsninger, men så skjer det ingenting. Det er en påkjenning både fysisk og psykisk. Jeg har sett ham nesten dø flere ganger blant annet av malaria.

I KONGO: Kari Hilde French kom rett fra Ndolo-fengselet der sønnen sitter da hun møtte NRK i Kinshasa. Foto: Christine Præsttun / NRK

Tenker på Tjostolv

Torsdag varslet hun skriftlig kongolesiske myndigheter om helsesituasjonen til Joshua French.

– Det er vanskelig å se min sønn ha det så fælt. Jeg tenker ofte på Tjostolv Moland som døde i dette helvete.

Moland døde i august 2013. Kripos bisto lokale myndigheter med obduksjon og etterforskning, og var helt klare på at han hadde begått selvmord. Likevel ble French dømt til livstid i fengsel for drap.

Jobbes med soningsoverføring

Mandag skrev VG at det skal foreligge en avtale om soningsoverføring til Norge og utenriksminister Børge Brende bekreftet at det har vært fremgang i saken det siste året.

FENGSLET: Livstidsdømte Joshua French, her under rettssaken mot ham i 2014. Foto: Aas, Erlend / NTB scanpix

Kari Hilde French vil ikke kommentere disse opplysningene, men sier det er mye som skulle vært gjort annerledes.

– Kunne jeg gått tilbake åtte år, så hadde jeg gjort absolutt alt jeg kunne for å ha kjøpt Joshua fri. Det er det første vi skulle ha prøvd. Så har det bare ballet på seg og nå er vi avhengig av en diplomatisk løsning.

For ett år siden sa Kongos justisminister Alexis Thambwe Mwamba til NRK at de vurderer saken på nytt, grunnet hensynet til moren. Men så langt er situasjonen altså uavklart og uviss.

Timannscelle

Kari Hilde French rister på hodet. Det har vært så mange håp, enda flere skuffelser:

– Med denne saken kan du si at det er så utrolig mye som har gått galt. Når vi tror vi er nær en løsning så møter vi en ny stengt dør. Så må vi prøve nye kanaler og nye veier.

– Er du fornøyd med innsatsen til Det norske utenriksdepartementet i denne saken?

– De har gjort veldig mye, særlig etter at Tjostolv Moland døde. Jeg hadde inntrykk av at før han døde var det ikke så viktig for utenriksdepartementet å få til en rask løsning, men etter at han døde tror jeg UD forstod alvoret i situasjonen mye mer.

Fakta om Joshua French og Kongo-saken Ekspandér faktaboks Joshua French, født 7. april 1982, er norsk og britisk statsborger. Han ble kjent med Tjostolv Moland da de begge tjenestegjorde i Telemark Bataljon. Moland startet et sikkerhetsselskap i Uganda etter at han forlot Forsvaret, og fikk hjelp av French.

French og Moland var i Kongo da deres sjåfør Abedi Kasongo ble drept 5. mai 2009. French ble pågrepet 8. mai, mistenkt for drapet. 12. mai ble også Moland pågrepet. Begge nektet straffskyld.

Den militære ankedomstolen i Kisangani dømte dem begge 10. juni 2010 til døden for spionasje, ulovlig våpenbesittelse, drapsforsøk, væpnet ran og for å ha dannet et kriminelt forbund, men bare Moland ble dømt for selve drapet.

De to nordmennene anket ikke dødsdommen videre, i håp om å få fortgang i en soningsoverføring til Norge.

Før jul i 2011 ble de to overført til det militære fengselet Ndolo i Kinshasa.

18. august 2013 ble Tjostolv Moland (32) funnet død i fengselscellen han delte med French. Kongolesiske myndigheter konkluderte først med at han hadde begått selvmord.

19. februar 2014 ble French dømt til livstid i fengsel i den militære domstolen i Kinshasa for overlagt drap på Moland.

Kari Hilde French forteller at sønnen nå bor på en smal celle med ti sengeplasser:

– De sover i køyesenger. Det er noen små glugger oppe under taket med gitter for. De slipper inn veldig lite luft og lys. Det henger en lyspære i taket. Hvis det er strøm så er lyset på hele tiden dag og natt. Men selv med strøm er det halvmørkt likevel. Cellen har et eget bad, men det er ikke innlagt vann.

SONER HER: Joshua French sitter i det beryktet Ndolo-fengslet i Kongos hovedstad Kinshasa. Foto: CHRISTINE PRÆSTTUN / NRK

Har fortsatt håp

Moren tenker ofte på hvordan livet hans vil bli den dagen han kommer hjem. For selv om hun er trøtt av å håpe, har hun ikke gitt opp.

– Det blir mange utfordringer rundt det å komme tilbake til et vanlig liv. Mye har skjedd i Norge og verden på åtte år. Jeg tror han vil trenge tid til å finne seg til rette igjen.

– Hvis Joshua nå kommer hjem, hvordan blir det for deg?

Det blir en stor lettelse, sier Kari Hilde French og smiler for første gang under intervjuet, før hun legger til:

– Da skal jeg begynne på mitt liv igjen.