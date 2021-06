Kamala Harris til Mellom-Amerika: – Ikke kom til USA

– Ikke kom. Ikke kom, sa Kamala Harris i sin første tale utenlands som USAs visepresident.

Hun står sammen med Guatemalas president Alejandro Giammattei og snakker på engelsk til landets befolkning.

– USA kommer til å fortsette å håndheve loven og sikre grensene våre, sa Harris.

Kamala Harris ankom Mexico i natt. Rundturen i Mellom-Amerika er hennes første internasjonale reise som visepresident. Foto: EDGARD GARRIDO / Reuters Foto: EDGARD GARRIDO / Reuters

Budskapet er det samme Biden-administrasjonen har forsøkt å sende i månedsvis.

Likevel kommer det rekordmange mennesker uten gyldige papirer til USAs sørlige grense.

Det er ti år siden sist så mange har forsøkt å ta seg ulovlig fra Mellom-Amerika til USA, viser tall fra grensemyndighetene (CBP).

Nær 900.000 migranter ble stanset av grensekontrollen fra oktober i fjor til mai i år.

Flertallet kommer fra Mexico (rundt 40 prosent) og triangelet Guatemala, Honduras og El Salvador.

Men statistikken viser også at et betydelig antall kommer fra land lengre unna, som Ecuador, Venezuela, Cuba og Haiti, skriver nettstedet Axios.

Folk som avvises på grensa, eller blir tatt og så deportert, telles om igjen dersom de forsøker å ta seg inn på nytt.

Migranter krysser elva Rio Grande, som skiller Mexico og USA. Dette bildet er tatt i slutten av mai. Foto: GO NAKAMURA / Reuters Foto: GO NAKAMURA / Reuters

Migrantene brukes politisk i USA.

Situasjonen på grensa er ett av republikanernes hovedpunkt i kritikken mot Bidens fem første måneder.

Republikanere mener det er en humanitær og nasjonal sikkerhetskrise.

Ulovlig immigrasjon er også en av de vanskeligste sakene som har havnet på visepresident Harris bord.

Politikere og analytikere følger med på hvordan hun håndterer grensesaken.

President Biden har gitt henne oppdraget med å ta tak i de underliggende årsakene som fører til at folk reiser fra land i Mellom-Amerika.

Hvordan hun løser oppgaven, kan få betydning for Harris' lederrolle og hva slags innflytelse hun opparbeider seg innad i Det hvite hus.

Harris sa i talen i Guatemala at det er lovfestede måter for hvordan migrasjon kan og bør skje.

– Og jeg tror at hvis du kommer til våre grense, så blir du avvist. La oss forsøke å hindre at våre venner, naboer og familiemedlemmer legger ut på en ekstremt farlig reise.

Visepresident Harris har også møter i Mexico for å følge opp migrasjonsavtalen de ble enige om i vår. Ifølge avtalen skulle Mexico, Honduras og Guatemala øke antall politifolk og soldater ved grensene sine for å gjøre det vanskeligere for migranter å nå USA.

Under besøket i Mellom-Amerika tar Harris opp blant annet

kriminalitet

korrupsjon på myndighetsnivå

svak respons på naturkatastrofer

slapp håndtering av koronapandemien.

USA ønsker å opprette en felles arbeidsgruppe som skal jobbe med smugling og menneskehandel. Også et program for å bedre kvinners rettigheter, kan komme på plass.

Det er ventet at Harris vil be Mexico ta mer grep om grensekontrollen, skriver Buzzfeed.

USA vil også at Mexico skal ta imot flere familier som avvises i USA.