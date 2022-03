Journalistene dokumenterte krigens grusomheter fra innsiden av Mariupol

«Hvis de tar dere, vil de tvinge dere til å stå foran kamera og fortelle hvordan alt dere har filmet er en løgn», sa en politimann da han hjalp to de Ap-journalistene ut av den ukrainske havnebyen Mariupol.

Hvis journalisten Mstyslav Chernov og fotografen Evgeniy Maloletka ble værende i byen, kunne alt arbeidet de hadde gjort vært bortkastet, ifølge politimannen.

I et brev forteller de om hvordan de opplevde å dokumentere hva som skjer i Mariupol.

Portrett av Ap-journalisten Mstyslav Chernov. Foto: Evgeniy Maloletka / AP Ap-journalisten Mstyslav Chernov i Mariupol Foto: Evgeniy Maloletka / AP Fotografen Evgeniy Maloletka peker på røyken etter et luftangrep på barnesykehuset i Mariupol 9.mars. Foto: Mstyslav Chernov / AP

Isolerte byen

3. mars ble byen nesten fullstendig isolert fra omverden, da forsvart telefonsignalet, og muligheten for å kommunisere med hverandre.

– Med en bombe av gangen kuttet russiske styrker strømmen, vannet, matforsyninger, og til slutt mobiltelefon-, radio- og TV-tårnene, forteller Chernov og Maloletka.

Russiske styrker oppnådde to ting med fraværet av informasjon til og fra byen.

– Kaos er det første. Folk vet ikke hva som skjer og de får panikk. I begynnelsen kunne jeg ikke forstå hvorfor Mariupol kollapset så raskt. Nå skjønner jeg at det var fordi ingen kunne kommunisere med hverandre, forteller de.

Det andre er straffrihet. Når det ikke kommer informasjon ut fra byen, kan russiske styrker gjøre hva enn de vil, sier de.

– Det er derfor vi tok den risikoen, for å kunne sende verden det vi så, og det var det som gjorde Russland sint nok til å jakte på oss.

Russland har gjentatte ganger nektet for å ha angrepet sivile, men det er dokumentert at russiske styrker har gjort dette flere ganger gjennom krigen. Blant annet av Human Rights Watch og AP-journalistene.

Død mann på gata i Mariupol. Foto: Evgeniy Maloletka / AP En politimann viser døde etter et luftangrep mot et sykehus. Foto: Evgeniy Maloletka / AP Døde langs en gate i Mariupol.

Dokumenterte

Som de eneste internasjonale journalistene som var igjen i byen, kjente journalistene ansvar for å fortelle verden hva som skjedde i byen Mariupol.

9. mars kom bildene som sjokkerte en hel verden. Bare ruiner sto igjen etter at russiske raketter traff barnesykehuset i Mariupol.

Ifølge ukrainske myndigheter ble 12 mennesker drept i angrepet.

Ett av dem et lite barn.

En ung gravid kvinne på barnesykehuset i Mariupol En medisinsk ansatt ved barnesykehuset i Mariupol Foto: Evgeniy Maloletka / AP En gravid kvinne blir båret ut av sykehuset. Foto: Evgeniy Maloletka / AP Sykehuset etter bombingen Foto: Evgeniy Maloletka / AP

– Da vi ankom, holdt beredskapsarbeidere fortsatt på å hente blodige gravide kvinner fra ruinene, sier journalistene.

Til nå hadde journalistene vært vitne til lik i gatene, dødsfall på sykehus, døde mennesker som blir dyttet ned i massegraver.

– Jeg hadde sett så mye død at jeg filmet det, nesten uten å ta det inn over meg.

Med hjelp fra en politimann, fikk de sendt ut bildene som sjokkerte en hel verden. Bilder som viser skadde sivile i ruinene. Enkelte bæres ut på båre og skal være skadde gravide eller kvinner som akkurat har født.

Russiske myndigheter kalte det for falske nyheter og hevdet at ukrainske styrker hadde opprettet stillinger i sykehuset og at det ikke var pasienter der, og at sykehuset var kontrollert av ukrainske nasjonalister.

Reporterne fra Ap, som var i Mariupol og dokumenterte angrepet med video og bilder, så ingen tegn til at sykehuset var i bruk til noe annet enn nettopp det – som sykehus, skriver NTB.

Et ungt par sørger over kroppen til en 18 måneder gammel gutt, som ble drept i et rakettangrep i Mariupol fredag 4. mars. Foto: Evgeniy Maloletka / AP

Omringet

Russiske styrker har beleiret Mariupol i flere uker.

Havnebyen med 430.000 innbyggere var første mål for Russlands invasjon. Om russiske styrker kan innta byen, vil de få en direkte forbindelse med Krim og full kontroll over Azovhavet.

Mennesker blir kastet ned i massegraver. Foto: Evgeniy Maloletka / AP Folk kan ikke begrave sine kjære på grunn av angrep fra russiske styrker. Foto: Evgeniy Maloletka / AP Massegraven ligger i utkanten av byen. Foto: Evgeniy Maloletka / AP

Myndighetene i byen skal ha registrert 2.500 dødsfall i løpet av beleiringen, men skal ikke ha hatt mulighet til å telle alle på grunn av de vedvarende artilleriangrepene. Opplysningene er ikke bekreftet av uavhengige kilder.

Lokale myndigheter skal også ha bedt folk om å la likene ligge i gatene. Det er for farlig å holde begravelser.

Forlot byen

Den 15. mars forlot de to journalistene byen. Menneskene i byen var redde for at om journalistene ikke kom seg ut nå, ville ikke historiene de hadde dokumentert se dagens lys.

– På dette tidspunktet var det ikke trygt noe sted i Mariupol, det var ingen hjelp. Du kunne dø når som helst.

De forlot byen i en Hyundai med en familie på tre og kjørte inn i en fem kilometer lang trafikkork utenfor byen. Rundt 30.000 personer kom seg ut av Mariupol den dagen.

– Det var så mange at de russiske soldatene ikke hadde tid til å se nøye på biler med vinduer dekket av flagrende biter av plast.

Den 19. mars opplyste ukrainske myndigheter at rundt 350.000 innbyggere fortsatt er innesperret i byen.

Det har vært gjentatte forsøk på å få dem ut gjennom «humanitære korridorer». Det foreligger ingen avtale med Russland om dette.

En mann går med sykkelen sin i et utbombet gate i Mariupol. Foto: Evgeniy Maloletka / AP

De harde kampene fortsetter i Mariupol, men byen kan falle inne få uker, ifølge Institute for the Study of War, men det vil ikke være noen journalister der til å dokumentere det.