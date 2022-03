Russiske myndigheter vil ha svar fra militæret sitt om angrep på barnesykehus

Russiske myndigheter hevdet torsdag morgen at det er «falske nyheter» at de har bombet et sykehus for barn i Mariupol, skriver Reuters.

Myndighetene sier også at de vil søke informasjon fra militæret sitt om hva som har skjedd.

– Vi vil selvfølgelig spørre militæret vårt om dette, siden vi ikke har klar informasjon om hva som skjedde der, sier Dmitrij Peskov, talsmann for russiske myndigheter, ifølge flere nyhetsbyråer.

PUTINS TALSMANN: Dmitrij Peskov avbildet med Putin på storskjerm lille julaften i fjor i Moskva. Foto: Alexander Zemlianichenko / AP

Kuleba: Vanskelig situasjon

I dag møttes Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba Russlands utenriksminister Sergej Lavrov til dialog i Tyrkia.

– Den vanskeligste situasjonen er i Mariupol, sa Kuleba da de møtte pressen etter møtet.

Kuleba og Lavrov møttes i Tyrkia. Foto: CEM OZDEL / AFP

Han sa også at han håper Russland vil tillate humanitære korridorer fra byen, men hevdet at Lavrov ikke ville love dette.

– Vi har to oppgaver: Organisering av humanitær korridor fra Mariupol og nå en våpenhvile på 24 timer.

Russiske myndigheter hevdet allerede i går at ukrainske styrker hadde tatt opp stillinger i sykehuset og at det ikke var pasienter der. Lavrov gjentok det samme i dag, men hevdet også at sykehuset var kontrollert av ukrainske nasjonalister.

Bilder og informasjon fra nyhetsbyrået AP viser skadde sivile i ruinene. Enkelte bæres ut på båre og skal være skadde gravide eller kvinner som akkurat har født.

Fordømmer angrepet

Både FN og Verdens helseorganisasjon fordømmer angrepet mot barnesykehuset i Mariupol på det sterkeste.

Ifølge styresmaktene i Mariupol er 17 mennesker skadet og 3 døde i angrepet. En av de døde skal være et barn.

Ukrainske myndigheter sier det var t russisk rakettangrep som traff et sykehus i Mariupol onsdag

– Mariupol. Direkte angrep fra russiske styrker mot fødeklinikken. Mennesker og barn ligger i ruinene. En krigsforbrytelse, skriver Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj på Twitter.

Redningsetatene bærer en skadet gravid kvinne. Foto: Evgeniy Maloletka / AP En bil brenner utenfor sykehuset som ble rammet av angrep på onsdag Foto: Evgeniy Maloletka / AP Foto: Evgeniy Maloletka / AP Foto: Evgeniy Maloletka / AP

Russiske bomber har truffet en rekke skoler og sykehus i løp av de to ukene med krig. Verdens helseorganisasjon sier de har verifisert 18 angrep mot sykehus og helsepersonell, så langt. Å bevisst angripe sykehus regnes som krigsforbytelser i henhold til Geneve-konvensjonen.

Angrepet skal ifølge lokale myndigheter ha ført til store ødeleggelser.

FN understreker at angrep aldri skal rettes mot helseinstitusjoner, og ber om at dette stanses omgående.

Statsminister i Storbritannia, Boris Johnson, fordømmer angrepet.

– Det er få ting som er mer fordervet enn å sikte mot de sårbare og forsvarsløse, skriver Johnson.

Kaller angrepne for krigsforbrytelse

Onsdag kveld skriver Zelenskyj på Facebook at de russiske angrepene på byen er en krigsforbrytelse.

Lokale styresmakter melder om russiske angrep i flere byer i Ukraina natt til torsdag. Tre sivile skal være drept i en by i Sumy-regionen nordøst i landet.

Det har likevel vært en nedgang de siste dagene i den samlede luftaktiviteten fra Russland over Ukraina, ifølge det britiske forsvarsdepartementet. Det melder Reuters torsdag morgen.

Etter en ukes beleiring og kraftige angrep blir den humanitære situasjonen bare verre i havnebyen Mariupol, sørøst i Ukraina.

– Minst 1170 mennesker har blitt drept og 47 ble begravet i en massegrav i dag, sa viseordfører Serhiy Orlov onsdag melder Reuters.

Likhusene er overfylt og mange døde rundt om i byen er ikke hentet. Det er for farlig å holde vanlig begravelser.

De lokale myndighetene har derfor bestemt seg for å bare få de døde i jorden raskest mulig, uten noen form for seremoni.

Bilder viser døde kropper som hastig lempes ned i en 25 meter lang massegrav i utkanten av byen onsdag. Ifølge nyhetsbyrået AP, som har tatt bildene, skjer gravleggingen under pågående russiske angrep.

Noen døde er pakket inn i tepper, andre i plastsekker.

En død legges i en massegrav i Mariupol, fordi det er for farlig å gjennomføre vanlige begravelser, ifølge lokale myndigheter i Mariupol. Foto: Evgeniy Maloletka / AP

Gravleggingen startet på tirsdag og man planlegger å fylle igjen graven på torsdag.

– K an bruke kjemiske eller biologiske våpen

Talsperson Maria Zakharova for utenriksdepartementet i Russland gjentok denne uken anklager om at USA jobber med ukrainsk laboratorier for å utvikle kjemiske og biologiske våpen.

Det hvite hus i USA tilbakeviser dette og mener det er et åpenbart triks fra Russland for å prøve å rettferdiggjøre sitt angrep på Ukraina.

Jen Psaki på en pressekonferanse i Det hvite hus etter at krigen startet. Foto: SAUL LOEB / AFP

– Vi har sett Russlands falske påstander om påståtte amerikanske biologiske våpenlaboratorier og utvikling av kjemiske våpen i Ukraina. Vi har også sett kinesiske tjenestemenn gjenta disse konspirasjonsteoriene, skriver Jen Psaki, president Joe Bidens pressesekretær, på Twitter.

Psaki frykter at de enda mer dødelige våpnene blir tatt i bruk.

– Nå som Russland har kommet med disse falske påstandene, og Kina tilsynelatende har støttet denne propagandaen, bør vi alle være på utkikk etter at Russland muligens kan bruke kjemiske eller biologiske våpen i Ukraina, skriver Psaki.

Hun hevder også at Russland kan forsøke å dekke over slike operasjoner.

Folk mangler alt

Den langvarige beleiringen av Mariupol og de mange angrepen mot byen har ført til at man ikke får inn nødvendige forsyninger. I tillegg ble både strøm og vanntilførsel kuttet for flere dager siden.

Situasjonen er svært alvorlig, ifølge de lokale myndighetene.

– Folk mangler vann, varme, elektrisitet og gass. Innbyggerne smelter snø for å drikke, sier viseordføreren Serhiy Orlov melder Reuters.

Store ødeleggelser i byen

Mariupol har blitt utsatt for harde russiske angrep i dagevis.

Satellittbilder fra det amerikanske romteknologiselskaper Maxar viser hvordan større bygninger i byen så ut før angrepene. Og hvordan de samme bygningen ser ut etter massive russiske angrep: