Joe Biden øker ledelsen idet viruset truer valgkampen

Tidligere visepresident Joe Biden tok en overbevisende seier i delstatene som gjennomførte valget i natt. Han ligger an til å få flertall i første runde når landsmøtet samles, etter planen, i midten av juli.

– Vår kampanje har hatt en veldig god natt, sier Joe Biden fra sitt hjem i Delaware.

Uten folk synlig rundt seg på grunn av koronaepidemien, viser Biden til støtte fra minoriteter og kvinner i forstedene. Han mener oppslutningen viser at han har bygget en bred koalisjon.

Virusfrykten fikk Joe Biden og Bernie Sanders til å hilse med albuen da de møttes til presidentduell forrige helg. Foto: MANDEL NGAN / AFP

Senator Bernie Sanders snakket om virusepidemien i natt, men kommenterte ikke valgresultatet.

Sanders trenger støtte fra seks av ti av de resterende delegatene for å vinne nominasjonen. Biden trenger under halvparten.

Fakta om Demokratenes nominasjonsvalg Ekspandér faktaboks Kampen om bli Demokratenes kandidat i presidentvalget i USA 3. november står nå mellom to eldre menn:

Tidligere visepresident Joe Biden (77) har hittil sikret seg støtte fra 1187 delegater til partiets landsmøte i Milwaukee i juli.

Senator Bernie Sanders (78) har sikret seg støtte fra 861 delegater.

For å vinne i første runde på landsmøtet, trengs støtte fra 1.991 av de 3.979 delegatene.

Statistikkguruen Nate Silver mener nå at det er 99 prosent sjanse for at Biden vinner nominasjonen, mens det er 0,1 prosent sjanse for at Sanders vinner og 0,3 prosent sjanse for at ingen av dem får nok støtte til å vinne i første runde på landsmøtet.

Det er flere usikkerhetsmomenter:

Det er ulike regler fra delstat til delstat for fordeling av stemmer som tidligere er gått til kandidater som senere har trukket seg.

Demokratene har 771 såkalte superdelegater som står fritt til å støtte den kandidaten de vil på landsmøtet.

Et gjennomsnitt av landsdekkende meningsmålinger viser at både Biden og Sanders vil få flere stemmer enn Republikanernes kandidat, sittende president Donald Trump, i valget i november.

Valgsystemet gjør at flest stemmer ikke nødvendigvis gir seier. (Kilde: RealClearPolitics, FiveThirtyEight , NTB)

Det ser ut som en umulig oppgave å hente inn Bidens forsprang. Biden har også vunnet de fleste delstatene, 16 av 21, siden etablissementet stilte seg bak ham.

Covid-19 lammer valgkampen

Koronaviruset skaper usikkerhet når neste valg holdes. Flere delstater utsetter valget og kandidatene avlyser folkemøter.

I et forsøk på å begrense spredningen av covid-19, har president Donald Trump rådet amerikanerne til ikke å reise eller være flere enn ti personer samlet.

Flere demokrater ber Sanders innse matematikken og trekke seg for å samle partiet. Hittil er rundt halvparten av delegatene delt ut.

Tidligere senator Claire McCaskill fra Missouri mener det er på tide at Bernie Sanders trekker seg slik at partiet kan samles i kampen mot president Donald Trump. Foto: SCOTT OLSON / AFP

– Jeg tror presset kommer til øke nå som det er en krise i landet, for demokrater å samle seg bak den velgerne tydelig foretrekker, sier tidligere senator Claire McCaskill til kanalen MSNBC.

Biden punkterte Sanders i Florida

Demokratene frykter utsatte nominasjonsvalg og at Joe Biden ikke får konsentrert seg om rivalen Donald Trump til langt utpå sommeren dersom Sanders fortsatt kjemper om nominasjonen.

Kongressrepresentant Hakeem Jeffries stiller spørsmål på twitter om demokratenes valgkamp i realiteten er over.

– Wow. Det virker som onkel Joe har vunnet i hver kommune i Florida. Det er nesten umulig få til, tvitrer Jeffries.

– Vi har ingen tid å miste, skriver en demokrat i Sør-Carolina, som tidligere støttet Kamala Harris.

Biden vant med mellom ti og 40 prosentpoeng da registrerte velgere sa sin mening i Arizona, Illinois og delegat-rike Florida i natt.

I den viktige vippestaten Florida fikk Biden høyere oppslutning enn flere målinger hadde tydet på. Han slo Sanders med nesten 40 prosent. En forklaring kan være Sanders' tidligere støtte til Cubas leder Fidel Castro, noe som er upopulært blant mange av latinosene.

Vurderer alternative stemmemåter

Delstaten Ohio skulle ha stemt i går, men avlyste i 12. time på grunn av smittefaren. Nominasjonsvalget er utsatt til juni.

Også fire andre delstater, Georgia, Louisiana, Kentucky og Maryland, utsetter valget av presidentkandidat i minst seks uker.

Andre delstater vurderer å gjennomføre nominasjonsvalget ved å bruke posten, skriver nettstedet Fivethirtyeight.

Demokratenes partileder Tom Perez mener velgerne må få større muligheter til å stemme når USA i større grad stenges og isoleres på grunn av koronaviruset. Foto: Joshua Komer / Ap

Sjefen for demokratenes nasjonale komite (DNC), Tom Perez, mener primærvalgene ikke må utsettes på grunn av pandemien.

Partileder Perez tar til orde for tiltak som gjør at stemmeprosessen blir tryggere og mer fjernstyrt.

DNC mener delstater bør sende stemmesedler til registrerte velgere, og innføre tiltak for forhåndsstemming som gjør at folk kan levere sitt svar i klarerte, forhåndsgodkjente omgivelser. Valglokaler bør også utvide åpningstida for å redusere køer og oppsamling av folk, heter det.