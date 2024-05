Må i retten

Den tidlegare spanske fotballpresidenten Luis Rubiales vil bli stilt for retten etter at han kyssa landslagsspelaren Jenni Hermoso.

Det er ein høgsterettsdommar i Spania som har bestemt at saka skal førast for retten. Rubiales er tiltalt for seksuelt overgrep etter det mykje omtalte kysset etter VM-finalen i 2023.