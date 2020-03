Trump innrømmer at viruset ikke er under kontroll – anbefaler svært strenge tiltak

Da USAs president Donald Trump og hans korona-team holdt sin pressekonferanse i kveld norsk tid var tonen en helt annen enn tidligere.

Presidenten var alvorlig og understreket at koronavirus-utbruddet var ute av kontroll, i USA som i resten av verden.

Men dersom alle lytter til myndighetenes råd håper man å komme over det verste i juli- august, sa presidenten.

Strenge råd – ingen forbud

Fortsatt er det bare råd, ikke påbud eller forbud som kommer fra øverste hold i USA:

Unngå ansamlinger av mer enn 10 mennesker samlet

Unngå å alle reiser som ikke er absolutt nødvendige

Stenge alle skoler og høyere læresteder

Unngå å gå på restauranter, barer og treningssentre

Hvis en i familien får påvist viruset bør hele familien holde seg hjemme i selv-karantene

Syke og gamle bør holde seg hjemme

Disse rådene gjelder i 14 dager framover. Etter det skal de vurderes på nytt. I New York by vurderes det nå å innføre portforbud om kvelden og natten, hvor det heller ikke skal være lov å jogge utendørs. Man vurderer også å sette inn vakter foran sykehusene.

Problemer med hjemløse

I seks fylker (counties) rundt San Francisco i California har myndighetene nå beordret hjemme-karantene for hele befolkningen. Et stort problem er hva man skal gjøre med de mange hjemløse. I hele delstaten er det 150.000 som ikke har noe sted å bo.

33 stater har stengt skoler og høyere utdanningsinstitusjoner, og mange delstater har gått inn med forbud bar og restaurantbesøk og sports- og kulturarrangementer.

I morgen skal det være primærvalg i 4 delstater – Florida, Ohio, Illinois og Arizona. Ved slike valg blir det naturlig nok ansamlinger av mer enn 10 mennesker. Nå vurderer guvernøren i Ohio om delstaten skal utsette primærvalget.

Folketomt i San Francisco. Befolkningen i seks fylker rundt byen er beordret i hjemmekarantene. Foto: Justin Sullivan / AFP

Kan være fem ganger så mange smittet

I dag er det 4200 registrerte koronatilfeller i USA, og 74 mennesker er døde av sykdommen. Men helseekspertene regner med at det er 5 til 10 ganger så mange som virkelig er smittet. Årsaken til det lave registrerte tallet er at det er så få som har blitt testet i USA.

I går sa tidligere visepresident Joe Biden at myndighetene straks burde sette inn militære styrker for å klargjøre midlertidige sykehus for korona-pasienter.

USA har mindre enn 1 million bemannete sykehussenger for en befolkning på 330 millioner mennesker. Antallet senger per folkemengde er lavere enn både i Kina, Italia og Sør-Korea – som er de landene som hittil har vært hardest rammet av viruset.

Bare halvparten av befolkningen stoler på Trump

En nylig opinionsundersøkelse viser at bare 48 prosent av befolkningen stoler på de opplysningene de får fra presidenten. En årsak til det kan være at han for bare litt over 14 dager siden sa at koronaviruset var «Demokratenes nye svindel» og at det kom til å forsvinne av seg selv.

Senest i går sa han at man hadde situasjonen under sterk kontroll og at folk kunne slappe av.

I dag innrømmet han endelig det motsatte: Koronavirus-utbruddet er ikke under kontroll.

Blodrøde tall på børsen i New York. Foto: Spencer Platt / AFP

Verste børsdag på 124 år

Heller ikke utviklingen på børsen har Trump kontroll over. I dag falt den med 13 prosent, det verste fallet i børsens 124 år gamle historie. Nå er mer en tredel av aksjeverdiene forsvunnet siden børstoppen i februar.

Da børsene steg, tok Trump det til inntekt for det han selv mente var en suksessfull politisk oppskrift, med skatteletter og fjerning av reguleringer.

Nå skylder han på «uforutsette begivenheter», og innrømmet i dag at situasjonen nærmer seg en resesjon.

En slik tilbakegang i økonomien kan gjøre det vanskeligere for Trump å bli gjenvalgt ved presidentvalget i november.