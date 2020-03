Alle resultater fra de 14 delstatsvalgene er ennå ikke inne, men tre lærdommer er klare:

Visepresident Joe Biden er tilbake.

Den demokratiske valgkampen framover kommer til å handle om to menn: Bernie Sanders og Joe Biden.

En kamp mellom Sanders og Biden vil splitte Det demokratiske partiet.

Sanders og Biden deler også USA mellom seg: Mens Joe Biden vant delstatene i sør, øst og Texas, vant Bernie Sanders folkerike California og Colorado. Biden gjør det bra hos moderate og eldre velgere, mens Bernie Sanders appellere til de unge og velgere med latinamerikansk bakgrunn. Ikke minst splitter de to Det demokratiske partiet: Joe Biden er partiapparatets klare favoritt, mens Bernie Sanders er outsideren fra venstre.

Bernie Sanders vant California, men det var Biden som kan smile bredest etter tirsdagens 14 delstatsvalg. Foto: Matt Rourke / AP

1. Hvorfor gjorde Joe Biden det så bra?

Tidligere visepresident Joe Biden hadde kveldens største smil og vant ni av 14 delstater og overrasket mange. Særlig seieren i Texas er viktig.

De siste dagene har Det demokratiske partiet i stor grad stilt seg bak Biden. De to moderate kandidatene Pete Buttigieg og Amy Klobuchar trakk seg og ba sine velgere støtte Biden. Her ser vi et sterkt partiapparat som mobiliserer mot Bernie Sanders, som står tydelig til venstre for sentrum i partiet. Biden gjør det godt hos afroamerikanske velgere, og det var mange av dem i viktige delstater som Virginia og North Carolina. En rekke av delstatene Biden nå vant, er republikanske delstater, og stemte på Donald Trump i presidentvalget i 2016.

2. Hvem av dem har best sjanser for å slå Donald Trump?

For mange demokratiske velgere er det dette alt handler om: Hvem kan vinne mot Donald Trump 3. november. På de nasjonale meningsmålingene sier et flertall av de spurte at de tror Bernie Sanders har best sjanser til å slå Trump. Disse målingene er gjort før tirsdagens valg og Bidens seire, så dette kan endre seg.

I 2016 holdt mange demokratiske velgere seg hjemme, blant annet i viktige vippestater som Michigan og Wisconsin. I 2020 må demokratene få flere av sine til valglokalene: spørsmålet er om det er Bernie Sanders eller Joe Biden som kan skape entusiasme hos flest velgere.

Hvem er det sterkeste kortet til å slå Trump?

3. Hva skjer framover?

Bernie Sanders vinner USAs mest folkerike delstat California, og tar med seg et høyt antall delegater fra vestkysten. Dette er viktig for Sanders for å holde tritt med Biden. Allerede neste tirsdag går seks nye delstater til valg. Vi kan forvente oss en tøffere tone mellom de to. I bakgrunnen jubler Donald Trump over et splittet demokratisk parti.

Målet med den lange valgkampen er å sikre minst 1991 delegater til Demokratenes landsmøte i juni. Supertirsdag fordelte 1357 av dem, altså 34 prosent av det totale antallet delegater. Hvis ingen av kandidatene har et flertall innen juni, blir det en såkalt brokered convention, altså at landsmøtet velger i to omganger. Det har ikke skjedd siden 1952.

Elizabeth Warren har kjempet hardt, men nådde ikke opp. Foto: Scott Olson / AFP

4. Hva skjer med Elizabeth Warren?

Elizabeth Warren tapte sin egen delstat Massachusetts, noe som i praksis betyr at hun ikke har noen framtid i valgkampen. Hun har ikke klart å markere seg i valgkampen, og fikk bare over 15 prosent av stemmene i fem av åtte delstater. Hun gir seg likevel ikke, og blir i alle fall med til neste runde 10. mars, ifølge et skriv hun sendte til sine tilhengere natt til onsdag.

Hvis hun gir seg, kommer trolig flere av hennes velgere til å støtte Bernie Sanders.

5. Hva skjer med Michael Bloomberg?

Penger er viktig i amerikansk politikk. Men 500 millioner dollar er likevel ikke nok til å kjøpe seg en nominasjon i Det demokratiske partiet, i alle fall ikke for Michael Bloomberg. Milliardæren fra New York har ifølge amerikanske medier brukt over 500 millioner dollar av sin egen formue på den korte valgkampen. Bloomberg vant sine første delegater tirsdag, men gjorde det ikke bra nok til å kunne regnes med som noen seriøs kandidat framover. Nå spekuleres det i når han vil trekke seg. Han vil trolig støtte Biden.

Da det demokratiske valgkampen for å bli Donald Trumps utfordrer startet var de 28 menn og kvinner som ville bli Demokratenes presidentkandidat – nå er det fem igjen. Men i praksis er det bare to menn dette nå handler om: Joe Biden og Bernie Sanders.