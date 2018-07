14-åring i grotten mangler pass og er statsløs

Abdul Sam-on (14), som er gutten som snakket engelsk til redningsarbeideren i en av de første videoene som ble vist av nyhetsbyråer, skal mangle pass og være statsløs, ifølge blant andre News18.

– Hvilken dag er det? ropte han på engelsk da redningsarbeidere først fant fotballaget i grotten.

Det er uvisst hvem de fire guttene som ble reddet ut søndag ettermiddag er. Sam-on skal imidlertid ha vært del av puljen som skulle bli hentet ut først fra grotten, ifølge Bangkok Post.

Blir omtalt som «perle»

– Han er en gutt med gode manerer. Han hilser på alle lærere som går forbi, sier læreren hans Phannee Tiyaprom ved skolen Ban Pa Moead til AFP.

Han blir også hedret for å være god i engelsk. I Thailand snakker mindre en en tredel av innbyggerne engelsk.

Sam-on snakker også thai, burmesisk og kinesisk, som han har lært på skolen siden han var sju år.

– Han er en perle. Han er god på å studere og god i sport, sier Phunawhit Thepsurin, rektor på skolen.

Ifølge rektoren skal han også ha mottatt flere medaljer og diplomer for prestasjonene sine i skolesammenheng.

Kan ikke reise

Sam-on kommer opprinnelig fra selvstyreområdet Wa i Myanmar, som i hovedsak er befolket av Wa-folket. Staten er ikke anerkjent internasjonalt, eller av Myanmar.

Som ung gutt forlot han familien sin i Myanmar for å gå på skole i Thailand. Der har han blitt oppdratt av kristne lærere i Thailand. Familien hans besøker ham ofte, ifølge avisen.

Wa-folket har ikke lov til å søke om pass. På grunn av konflikter mellom Wa-folket og myndighetene i Myanmar, har flere fra Wa-folket dratt over til Thailand for bedre levekår.

Fifa har invitert det thailandske fotballaget til Russland for å se VM-finalen. Uten pass kan det bety at Sam-on ikke kan bli med på turen dersom guttene reiser.

Uten pass og identifikasjonspapirer kan Sam-on heller ikke gifte seg, jobbe eller stemme ved valg.

I Thailand bor det flere enn 400.000 statsløse mennesker. Myndighetene har lovet å registrere alle statsløse innen 2024.

Jubel i hjembyen

Innbyggerne i Mae Sai skal ha jublet hver gang man kunne høre lyden fra helikopter og sirener fra ambulanser i byen denne søndagen, ifølge The New York Times.

Unge menn skal også ha stått på lasteplan og kjørt gjennom gatene for å feire, ifølge avisen.

Mae Sai er byen som ligger nærmest grotten hvor redningsaksjonen foregår. Byen har bare 21.000 innbyggere, og fotballaget Wild Boars, som betyr «villsvinene» på norsk, tilhører byen.

De to guttene som først kom ut av grotten, skal ha klart å gå til et av feltsykehusene i nærheten av grotten for egen maskin.

Tre av guttene skal ha blitt fløyet til sykehus med helikopter. Den fjerde gutten ble kjørt til sykehus i ambulanse.

TIL SYKEHUS: Flere ambulanser har blitt observert i området etter fire av guttene ble reddet ut av grotten. Foto: Chiang Rai PR Office

Redningsarbeidet fortsetter

Flere medier har meldt at redningsaksjonen har tatt en pause i flere timer.

Dette skal imidlertid ikke stemme, ifølge en dansk dykker som har deltatt i dagens redningsarbeid. Han sier at arbeidet med å redde ut guttene fortsatt er i gang ved at man plasserer ut nye oksygenbeholdere i grotten.

Det er ikke kjent når resten av guttene blir reddet ut. Mye regn i vente setter imidlertid redningsarbeiderne i tidspress.

Mandag morgen er det meldt kraftige regnbyger, som kan gjøre redningsaksjonen mer krevende i morgen.