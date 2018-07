Fifa inviterer det thailandske fotballaget til VM-finalen

I et brev fra Fifa-president Gianni Infantino til det thailandske fotballforbundet, blir det innesperrede fotballaget invitert til VM-finalen neste søndag, dersom de er ute av grotten innen den tid.

– Vi håper at våre støttende ord kan gi hjelpe dem ved å gi dem litt fred og mot i disse vanskelige øyeblikkene med usikkerhet og bekymring, skriver Infantino.

Brevet er lagt ut på Facebook-siden til det thailandske fotballforbudet.

Faksimile av brevet fra Fifa-president Gianni Infantino som det thailandske fotballforbundet har lagt ut på sin Facebook-side. Foto: Faksimile

VM-finalen spilles i Moskva neste søndag og det er uklart om det vil være mulig å få reddet ut alle de tolv guttene og treneren deres innen den tid.

Redningsoperasjonen er svært vanskelig og i natt døde en tidligere marinejeger under redningsarbeidet.

Arbeidet er også blitt ytterligere forverret av et kraftig regnvær.

Spurte om fotball-VM

De tolv gutter og fotballtreneren deres har vært fanget grotten siden 23. juni.

Etter at de ble funnet innen grotten mandag i denne uken, spurte guttene om hvordan det går i fotball-VM.

Det sier en thailandsk marinejeger som har vært inne i grotten sammen med guttene.

Støtte fra en hel fotball-verden

Fotballspillere fra Brasil-legenden Ronaldo til Englands John Stones sier at de følger med på dramaet som utspiller seg i Nord-Thailand.

– Det er forferdelige nyheter og fotball-verdenen håper at noen kan finne en måte på å få guttene ut derfra, sier Ronaldo.

Liverpool-trener Jürgen Klopp har sendt guttene en videomelding via BBC og der han sier «You'll never walk alone», Liverpool-klubbens kjente motto.

Redningsarbeidet pågår døgnet rundt i grotten i Thailand Foto: Sanpon Kaewrai / Thailands beredskapsdirektorat

Hadde på seg England-trøye

På en video som redningsmannskaper har tatt inne i grotten, har en av guttene på seg en England-trøye, skriver AP.

John Stones sier at hele det engelske landslaget følger guttenes skjebne.

– Det er så trist å se hvor de er og vi håper at de kommer trygt ut, sier Stones.

Han får støtte fra motstanderen i lørdagens kvartfinale, Sveriges Sebastian Larsson, som sier at «alt man kan gjøre er å be for dem».