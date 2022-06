Gram: Norge vurderer å donere mer våpen til Ukraina

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) møtte i dag hans britiske kollega Ben Wallace i Oslo, samt ledere fra de ti landene som deltar i øvelsen Joint Expeditionary Force.

Regjeringen vurderer ytterligere våpenleveranser til Ukraina, bekreftet Gram på pressekonferansen etter møtet.

Han vil ikke si konkret hvilke våpen som er aktuelle.

– Vi forstår at det er behov for ytterligere donasjon. Norge har gitt våpen i flere runder, den forrige forsendelsen var tungt artilleri, sier Gram.

Storbritannias forsvarsminister Ben Wallace (til venstre) sammen med forsvarsminister Bjørn Arild Gram (til høyre) på Kripos sine kontorer på Brynseng i Oslo. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Han sier det er et tett samarbeid mellom giverland. De har også god kontakt med Ukraina for å få oversikt over behovene.

– Vi vurderer videre leveranser, sier Gram, som la til at regjeringen også bidrar med pengestøtte via et britisk fond slik at Ukraina selv kan kjøpe våpen.

Ben Wallace møtte president Zelenskyj i Kyiv forrige uke. Nå er de uenige om hvor vidt våpenleveransene som har blitt lovet kommer frem fort nok. Foto: UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER / Reuters

Mener våpenleveranser ikke har tatt for lang tid

Den ukrainske ledelsen mener at våpenleveransene går for sakte, og at landet bare har fått ti prosent av våpnene de er lovet. Wallace mener utstyret har kommet fram.

– Jeg så rapporten. Jeg tror nesten alt av utstyret Storbritannia har sendt, har kommet fram. Og jeg tror nesten alt av utstyr fra andre giverland, inkludert Norge, også er framme, men dette er noe vi skal se på, sa Wallace på spørsmål fra NRK.

Han understreket at det er viktig å bistå Ukraina ikke bare med våpen, men med programvare og opptrening for å bruke systemene.

Nato-generalsekretær Jens Stoltenberg viser frem dokumentene for Sverige og Finlands medlemskapssøknad i Brussel, 18. mai. Foto: JOHANNA GERON / AP

Håper på raskt Nato-medlemskap for Sverige og Finland

Det har vært håp om at Sverige og Finlands Nato-medlemskap skulle være i havn før alliansens toppmøte i Madrid i slutten av juni. Men motstand fra Tyrkia har gjort prosessen vanskelig.

Forsvarsminister Gram kan ikke si om forhandlingene kommer i mål innen Madrid-møtet 29. juni.

– Vi må nødvendigvis bruke den tiden det tar. Jeg vet det er diskusjoner som pågår. Jeg håper det går så fort som mulig, sier han til NTB.

Han vil ikke kalle det et nederlag om man ikke klarer å finne en løsning før toppmøtet.

– Det viktigste er at vi får løst utfordringene og får Sverige og Finland med som medlemmer i Nato, sier han.

Den britiske forsvarministeren sier på sin side at han vil besøke Tyrkia neste uke for å ta opp forhandlingene med Sverige og Finland.

– Det er viktig å lytte til tyrkernes bekymringer, sa Wallace.

– All grunn til å frykte at Putins ambisjoner er større en Donbas

USAs viseforsvarsminister Colin Kahl sa i går at det er sannsynlig at Putin fortsatt vil ta over hele Ukraina.

Forsvarsminister Gram deler den vurderingen.

– Det er vanskelig å spå om hva Putins planer virkelig er. Det er ikke noen tvil om at de opprinnelige planene har blitt slått tilbake. Men det er all grunn til å frykte at ambisjonene hans er større en å sikre seg Donbas-området, sier Gram, som nå er på vei til Brussel for å møte de andre forsvarsministrene i Nato.