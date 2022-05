Det er frå før av kjent at Tyrkia har hatt fleire krav til Sverige, men også Finland. Men lista har ikkje vore offentleggjort før no.

Den tyrkiske regjeringa la i dag ut ei pressemelding på heimesida si, med fem punkt der dei stiller krav til Sverige. Ingen av krava er nye, samanlikna med det som media har meldt tidlegare.

1. Slutte å støtte til terroristar

«Vår stat har attrådd utlevering av PKK-PYD og FETÖ-terroristar sidan 2017, men det har ikkje skjedd», står det i dokumentet.

2. Slutte å gje finansiell støtte til PKK.

Tyrkia påstår at Sverige har gitt 376 millionar dollar til PKK.

3. Avslutte våpenstøtte

Tyrkia hevdar Sverige gir antitank-utstyr og dronar til PKK.

4. Oppheving av embargo og sanksjonar mot Tyrkia

Fleire EU-land stansa all våpeneksport til Tyrkia då tyrkiske soldatar i 2019 gjekk inn i Syria for å angripe kurdiske styrker der.

5. Tyrkia understrekar i siste punkt at Nato er ein allianse som skal jobbe mot terrorisme. Dette vert nemnt fordi Tyrkia meiner Sverige støtter terror.

Sverige har fleire gonger gjort det tydeleg at dei meiner Tyrkias krav bygger på misforståingar og feil informasjon, men dei ønskjer ikkje å kommentere publiseringa av den nye lista.

– Det går føre seg ei rekkje diplomatiske anstrengingar. Me avstår frå å kommentere dette noko meir, seier utanriksminister Linde til Aftonbladet.

Linde skreiv i ei melding på Twitter i førre veke at Sverige var tidleg ute med å føre PKK opp på si terrorliste, og at dei framleis held fast på dette synet.

Einige om å vere ueinige

Sverige og Tyrkia har dei siste dagane vore i samtaler, men desse har ikkje ført til noko løysing.

Sjefsrådgjevar for Tyrkias president, Ilnur Cevik, sa til SVT på søndag at dei to delegasjonane så langt berre har blitt «einige om at dei er ueinige». Han la til at det var opp til Sverige å få til ei endring.

Tyrkias president har tidlegare omtalt Skandinavia som eit «gjestehus for terroristar», og han meiner at Sverige støtter væpna kurdiske grupper.

Om Sverige og Finland skal bli medlem av Nato, så må alle eksisterande Nato-land seie ja. Tyrkia er det Nato-landet som har vore mest kritisk til Finland og, spesielt, Sverige.

Det er altså den kurdiske gruppa PKK som er grunnen til at Tyrkia er spesielt kritiske til Sverige. Tyrkia har vore i krig mot PKK, og er også i væpna kampar med dei no.

Tyrkia seier gruppa står bak terror i Tyrkia. Dei vil difor ha utlevert fleire svenskar som dei meiner har tette band til PKK. Dette har ikkje vore aktuelt for Sverige.

