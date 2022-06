Forsvarsdepartementet bekrefter: Norge har donert artillerivåpen til Ukraina

– De ukrainske styrkene er avhengig av vestlig støtte i form av militært materiell og våpen. Slik at de kan stå imot de russiske angrepene, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram.

Norge bekrefter å ha gitt artillerivåpen med utstyr og reservedeler, samt ammunisjon til Ukraina

Regjeringen bestemte i februar at de skulle donere inntil 2000 panservernvåpen av typen M72 til krigen i Ukraina. M109-vognene er en utvidelse av våpenstøtten til landet.

Utviklingen av krigen i Ukraina tilsier at det nå er nødvendig å donere også tyngre materiell- og våpensystemer, ifølge Gram.

– Dette er et viktig bidrag. Det er sterkt etterspurt av Ukraina, sier han.

Av hensyn til sikkerhet har departementet ikke kommentert bidraget før nå.

FREMME: Forsvarsminister Bjørn Arild Gram bekrefter at Norge har gitt 20 artilleriskyts av typen M109 til Ukraina og at de nå har ankommet landet. Bildet er fra en pressekonferanse tidligere i år. Foto: Lise Åserud / NTB

Takket Norge

Bekreftelsen kommer etter at Ukrainas forsvarssjef Valerij Zaluzjnij takket Norge i et Facebook-innlegg lørdag kveld.

– Jeg er takknemlig overfor det norske folk, skrev han i innlegget. Han takket for det som skulle være en leveranse av artilleritypen M109 fra Norge.

Forsvarssjefen skrev videre at våpnene fra Norge allerede er i bruk.

– De er allerede i frontlinjen. De treffer mål med høy nøyaktighet og ødelegger fienden.

UKRAINA PUBLISERTE BILDE: Bildet publisert av Ukrainas forsvarsminister skal vise de norske vognene i aksjon. Foto: Ukrainas forsvarsdepartement / Facebook

Gammel modell

Allerede i mai takket USAs forsvarsminister for at Norge hadde bestemt å støtte Ukraina med artilleriskyts. Først nå bekrefter det norske forsvarsdepartementet at de har sendt slike våpen.

– Forsvaret har nettopp skiftet ut M109 artilleriskyts med nye fra Sør-Korea, sier departementet

Norge har fortsatt M109 på lager. Rundt 20 av disse er donert til Ukraina.

Norge har også bidratt til at ukrainske styrker har kompetanse til å operere våpnene. Denne opplæringen har funnet sted i Tyskland.

De norske M109-vognene har rør med kaliber 39. De kan ramme mål 30 kilometer unna.

Russland hevder vogn er slått ut

På en pressekonferanse tirsdag kveld hevdet det russiske forsvarsdepartementet at en M109-vogn, av typen A3, har blitt slått ut av russisk ild. Dette skal være en av vognene levert av Norge. Pressekonferansen er gjengitt på departementets hjemmeside.

– Vi kan ikke si noe konkret om det. Vi må regne med, på generell basis, at materiell som blir sendt inn i stridssituasjoner også kan bli rammet av motparten, selvfølgelig, sier Gram til NRK tirsdag kveld.

Videobildene av trefningen er også toppoppslag på hjemmesidene til den russiske armeens TV-kanal, Zvezda.