Sveriges Nato-ambassadør Axel Wernhoff og hans finske kollega Klaus Korhonen overleverte søknadene sammen, skriver NTB.

De leverte søknaden klokken 8 på Natos hovedkvarter i Brussel. Der ble de møtt av Natos generalsekretær Jens Stoltenberg, ifølge SVT, som er tilbake på jobb etter å ha gjennomgått covid-19.

Stoltenberg hilste Sverige og Finland varm velkommen, skriver den svenske kringkasteren.

– Det er en god dag i en kritisk tid for vår sikkerhet, sa Stoltenberg da han tok imot søknadene.

Uenighet i Nato

Både Sverige og Finland undertegnet sine søknader i går. Nå er det opp til de 30 eksisterende Nato-landene å igangsette prosessen mot medlemskap.

Finlands utenriksminister Pekka Haavisto skrev under på søknaden i Helsinki i går. Foto: Antti Aimo-Koivisto / AP

Til tross for bred enighet i Nato om at de to nordiske landene er ønsket inn i alliansen, er Tyrkias posisjon et usikkerhetsmoment.

President Recep Tayyip Erdogan har sagt at han ikke vil støtte Sverige og Finlands søknader, og kaller landene en «frihavn» for terrorstemplede organisasjoner.

Det er ventet at Tyrkias holdning til de to landenes Nato-søknad blir et viktig tema når utenriksminister Mevlüt Çavusoglu besøker Washington i disse dager.

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan har sagt at han ikke vil støtte Sverige og Finlands søknader.

Lang prosess

Også hvis Tyrkia stiller seg bak Sverige og Finlands medlemskap, er det ventet at prosessen vil ta noe tid.

For i tillegg til at Nato-landenes regjeringer må godkjenne søknadene, trenger mange av landene grønt lys også fra sine nasjonalforsamlinger.

På grunn av sikkerhetssituasjonen i Europa, har imidlertid Nato som mål å gjøre tiden fra Sverige og Finland søker til de blir medlem av forsvarspakten, kortest mulig.