Ukraina: – Vi er nesten tomme for ammunisjon

– Dette er ein artillerikrig no, seier Vadym Skibitsky, sjefen for Ukrainas militære etterretning.

Til The Guardian seier han at det er på frontlinjene framtida blir avgjort.

– Og vi taper når det gjeld artilleri.

Ukraina bruker 5000–6000 artillerigranatar og rakettar kvar dag, ifølge Skibitsky. No er det meste brukt opp.

– Vi er nesten tomme for ammunisjon.

Ein ukrainsk soldat fyrer av ein granat frå ein M777-haubits i Donetsk fylke 6. juni. Foto: STRINGER / Reuters

Skibitsky hevdar Russland har 10–15 gongar meir artilleri enn Ukraina, og at dei vestlege landa har donert omtrent 10 prosent av det dei har.

Det er dei vidare leveransane som har mest å seie for utviklinga i krigen framover, meiner han.

– Alt avheng av kva vesten gir oss.

Brukt opp Sovjet-ammunisjonen

Oberstløytnant Palle Ydstebø ved Krigsskolen seier våpenmangelen har vore diskutert dei siste vekene.

– Ukraina har jo til no, før dei fekk vestleg artilleri, brukt det gamle frå Sovjet-tida med ammunisjon som dei hadde liggande. Dei har jo ikkje nokon stor produksjon av ammunisjon sjølv.

Våpenleveransane til Ukraina må kome fortare no som krigen er inne i ein slitasje-fase, seier oberstløytnant Palle Ydstebø. Han er sjef for seksjon for landmakt ved Krigsskolen. Foto: Gunhild Hjermundrud / Gunhild Hjermundrud

Amerikanske militærkjelder seier til nyheitsbyrået AFP at Ukraina no har brukt opp det dei hadde av våpen frå Sovjet-tida.

Ukraina, som var ein del av Sovjetunionen fram til kollapsen i 1991, har bygd mykje av forsvaret sitt rundt standardutstyr frå Sovjet-tida og Russland. Det inkluderer lette våpen, stridsvogner og haubitsar, skriv NTB.

– Kor viktig er det at Vesten held fram med å donere våpen til Ukraina?

– Det er kanskje endå viktigare no i og med at krigen, og spesielt i Donbas, har blitt dominert av artilleri. Det har blitt ein tydelegare slitasjekrig, altså at dei bruker store mengder artilleri for å øydelegge fiendens forsvarsmarker, seier Ydstebø.

Ukraina har vist seg gode til å slå tilbake mot russarane, trass i at dei har færre våpen, poengterer oberstløytnanten. Men no krev krigen eit større tal skyts.

– Dei treng store mengder ammunisjon for å halde dette gåande, elles risikerer dei berre at dei blir mosa i den kjøttkverna som russarane driv den artillerikrigen sin med.

Amerikanske styrkar fraktar våpen og forsvarsmateriell til Ukraina i slutten av april. Foto: CPL. AUSTIN FRALEY / AFP

Ukrainsk etterretning hevdar at Russland kan halde fram krigsføringa i dagens tempo i minst eitt år, utan å produsere nye våpen eller kalle inn nye styrkar.

Ikkje fornøgd med tempoet

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj takka fredag Storbritannia for støtta i krigen så langt.

– Våpen, finansiering, sanksjonar – på desse tre punkta viser Storbritannia leiarskap, sa han i ei videotale.

Tidlegare i veka melde ein av Zelenskyjs rådgjevarar at dei trengde 60 fleire rakettkastarar, dersom dei skulle ha ein sjanse til å vinne over Russland.

Forsvarsminister Oleksij Reznikov seier det er eit stort behov for meir våpen.

– Eg kan ikkje seie at eg er fornøgd med tempoet og kvantiteten i våpenleveransane.

Ydstebø seier tala varierer, men at Russland har ein stad mellom fire og ti gongar så mange våpen som Ukraina.

– Russland er overlegne i både skyts, altså artilleri, og ammunisjon. Så sjølv om Ukraina er betre og bruker det dei har, så klarar ikkje det å kompensere for det volumet som russarane klarer å stille opp med.

– Er det lettare for Russland å berre halde stand og fyre av våpen mot Ukraina?

– Ja, det er det, og det har dei eigentleg gjort heilt frå krigen køyrde seg fast i løpet av dei første par vekene. Dei har skote i filler det som har vore innanfor rekkevidde for dei.

Ydstebø viser til mellom anna Tsjernihiv. Rundt 70 prosent av byen har blitt rasert av russisk artilleri. Foto: Evgeniy Maloletka / AP

Færre missilangrep

I krigens første månad fyrte Russland «konstant» av missil mot Ukraina. Dei siste to månadene skal aktiviteten derimot ha minka.

No sender Russland eit snitt på 10–14 missil dagleg, ifølge sjefen for Ukrainas væpna styrkar.

– Vi har lagt merke til at Russland fyrer av langt færre missilangrep, og dei har brukt H-22-missil, dei gamle sovjetiske missila frå 1970-talet, seier Skibitsky til The Guardian.

Grafikk: “INSTITUTE FOR THE STUDY OF WAR AND AEI'S CRITICAL THREATS PROJECT / NRK Grafikk: “INSTITUTE FOR THE STUDY OF WAR AND AEI'S CRITICAL THREATS PROJECT / NRK

Blant årsakene er prisen for å produsere missila, som varierer mellom nokre hundre tusen dollar til fleire millionar.

– Dette viser at Russland har få missil igjen.

Britisk etterretning peiker også på at Russland tyr til ineffektive våpensystem fordi dei manglar meir presise og moderne missil.

Neste veke skal forsvarsministrane i Nato møtast i Brussel for å diskutere krigen i Ukraina. Då er det venta at Ukraina kjem med ei ny liste for våpen og forsvarsmateriell dei har behov for.