Frykter sammenstøt mellom Tyrkia og Russland i Syria

Syriske og tyrkiske styrker er i ferd med å nærme seg sin første direkte konfrontasjon.

Mandag inntok syriske regjeringssoldater flere landsbyer nord i Syria etter å ha inngått en avtale med de kurdiske selvstyremyndighetene om å svare på Tyrkias angrep.

Samtidig har tyrkiske styrker og det tyrkiskstøttede FSA-militsen fortsatt sørover inn i Syria.

Ifølge Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan er neste mål Manbij, en by med 100.000 innbyggere 40 kilometer fra den tyrkiske grensen.

Erdogan har sagt at han forventer at kurdiske styrker forlater byen, og at han vil gi den til sine «arabiske brødre». Byen er hovedsakelig arabisk befolket, og var okkupert av terrorgruppa IS frem til kurderne overtok.

Syriske styrker har allerede ankommet Manbij og kontrollerer deler av byen. Ifølge CNN Turk står tyrkiske styrker ved bygrensa, klare til å rykke inn.

– Et forkjøpsangrep

Hovedårsaken til at Tyrkia angriper Syria er offisielt at de ønsker en buffersone på 30 kilometer inn på syrisk side, sier direktør Henrik Urdal ved Institutt for fredsforskning (PRIO).

– Men det har selvfølgelig flere årsaker. Det ene er at man ser etableringen av de kurdiske selvstyremyndighetene på syrisk side som en trussel, selv om den reelle trusselen de utgjør overfor Tyrkia i dag er relativt liten. Dette er på mange måter et forkjøpsangrep, sier han.

Henrik Urdal er direktør ved Institutt for fredsforskning, PRIO. Foto: PRIO

Tyrkia har i dag rundt 3,6 millioner syriske flyktninger, noe som ifølge Urdal er upopulært blant mange tyrkere.

– Et bakteppe er at Erdogan er politisk presset på hjemmebane. Han opplever å ha tapt det siste lokalvalget, han spiller på nasjonalistiske strømninger og ikke minst på frykten for kurderne og ønsket om retur av flyktningene, sier Urdal.

Urdal mener Tyrkia har innsett at Assad blir sittende ved makten i Syria.

– Selv om kurderne har vært flinke til å forsøke å holde seg inne med både Assad og tyrkerne og ikke provosere noen, presses de nå til å inngå en avtale med Assad i Damaskus for å forsøke å stoppe angrepet fra Tyrkia, sier han.

På tyrkisk side av grensen er både tyrkere og syriske flyktninger redde for å uttale seg om det som skjer. Alle som kritiserer krigen risikerer å bli arrestert eller å få store problemer med tyrkiske myndigheter.

Syriske regjeringssoldater på plass i byen Tall Tamr nordøst i Syria. Foto: Sana / Reuters

– Russland tar over

Det som kan gjøre situasjonen ekstra komplisert er at de syriske regjeringsstyrkene har støtte fra president Bashar al-Assads fremste allierte, nemlig Russland.

Russland og Tyrkia har de siste årene fått tettere diplomatiske bånd til hverandre.

– Det er forventet at Russland skal være i stand til å gi Tyrkia en viss garanti for at de bidrar til å opprettholde Assads kontroll over områdene, samtidig som at Russland ikke ønsker å provosere Tyrkia, sier Urdal.

– USA har mistet sin innflytelse over det som skjer i Syria. Det som reelt sett skjer er at USA trekker seg ut, og at Russland tar over. Russland er den store spilleren.

Vladimir Putins talsmann, Dmitrij Peskov, sier ifølge Reuters at Russland har advart alle parter i konflikten om å unngå enhver handling som kan skade politiske prosesser eller føre til militær eskalering.

Russland og Tyrkia, som er medlem av Nato, holder tett kontakt med hverandre for å unngå en konfrontasjon i Syria.

– Vi vil ikke engang tenke på et slikt scenario, sier Peskov.

Russland er en nær alliert av det syriske regimet. Bildet viser russiske militærkjøretøy på patrulje vest for Manbij i januar. Foto: - / AFP

130.000 på flukt

Ifølge FN er minst 130.000 mennesker drevet på flukt som følge av den tyrkiske invasjonen.

Minst 60 sivile skal ifølge ubekreftede meldinger være drept i de tyrkiske angrepene, mens 18 sivile skal være drept i YPG-angrep mot sivile områder på tyrkisk side av grensa, blant dem flere barn.

Kurdiske myndigheter hevder at rundt 800 utenlandske kvinner og barn har rømt fra en leir med familiemedlemmer av IS-krigere, men dette er heller ikke bekreftet.

EUs utenriksministre fordømmer Tyrkias militæroffensiv, og Natos generalsekretær Jens Stoltenberg har uttrykt bekymring for at IS-krigere skal bli løslatt.

USA har trukket sine soldater sørover i Syria. Samtidig har president Donald Trump innført flere sanksjoner mot Tyrkia.