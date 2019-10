Trump ber Europa ta tilbake IS-fanger

Etter at tyrkiske styrker tok seg inn i Syria for å angripe den kurdiske YPG-militsen har det kommet meldinger om at over 700 personer som er i familie med IS-medlemmer skal ha flyktet fra leiren Ain Issa nord for Raqqa.

Kurdiske flyktning- og migrasjonsmyndigheter sier til Expressen at noen av fangene kommer fra Norge og Sverige.

Ifølge CNN frykter flere i det amerikanske statsapparatet at tusenvis av IS-krigere kan komme til å rømme fra fengsler i Syria hvis kurdiske styrker nedprioriterer vaktholdet for å kjempe mot Tyrkia.

Trump hevdet i forrige uke noen av de farligste fangene allerede er flyttet til sikrere områder, og at resten likevel kommer til å flykte mot Europa.

Natt til mandag gjentok han påstanden om at USA allerede har kontroll på de verste fangene.

«Tyrkia og kurderne må ikke la dem rømme. Europa skulle ha hentet dem tilbake etter gjentatte oppfordringer. De bør gjøre det nå. De skal aldri komme til, eller slippe inn i, USA!» skriver Trump på Twitter.

Tyrkiske stridsvogner på vei mot Syria. Foto: Lefteris Pitarakis / AP

Advarer mot IS-comeback

Trumps avgjørelse om å trekke USAs styrker ut av grenseområdene mellom Syria og Tyrkia kom overraskende på mange.

USAs tidligere forsvarsminister James Mattis mener tilbaketrekkingen vil føre til en økt risiko for at terrorgruppa IS vokser seg større igjen.

– Hvis vi ikke holder presset oppe, vil IS vokse igjen. Det er helt sikkert at de vil komme tilbake, sa Mattis til NBC i helga.

Forsvarsminister Mark Esper sier til CBS at Trump har gitt ordre om at alle amerikanske soldater nord i Syria skal trekkes sørover, vekk fra grensen mot Tyrkia.

Trump har stått på sitt gjennom hele helga.

– Vi må hente våre store helter, våre store soldater, vi må hente dem hjem. Det er på tide, sa Trump på et valgmøte i Washington lørdag.

Søndag hevdet han at det var «veldig smart» å ikke være involvert i kampene langs den tyrkiske grensen.

«Andre vil kanskje komme inn og kjempe for den ene eller den andre siden. La dem! Vi følger situasjonen tett. Endeløse kriger!» skrev Trump.

Varsler sanksjoner

Den kurdiske administrasjonen i Nord-Syria opplyste søndag at de er enige med den syriske regjeringen om å sende regjeringssoldater til den tyrkiske grensen.

Mandag kom de første syriske soldatene til byen Tall Tamr nordøst i landet for å «konfrontere tyrkisk aggresjon», melder statlige medier.

USA har ifølge CNN lenge vært bekymret for stabiliteten i de provisoriske fengslene som huser mellom 11.000 og 12.000 IS-krigere i Syria.

2000 av dem skal være fra andre land enn Irak og Syria, og noen hundre av dem skal være europeiske.

Vaktholdet ved flere av fengslene skal allerede være redusert, og ifølge den USA-støttede SDF-militsen ble et av dem truffet av et tyrkisk luftangrep onsdag.

Det hvite hus har sendt ut en uttalelse der de slår fast at Tyrkia har ansvaret for alle IS-krigere som er tatt til fange i området de siste to årene.

Trump har også varslet at han vil drøfte muligheten for å innføre strenge sanksjoner mot Tyrkia med Kongressen.