700 er på flukt: – IS-flagg er heist opp igjen

Flere hundre personer som er i familie med IS-medlemmer skal ha flyktet fra leiren Ain Issa i Syria, hevder kurdiske myndigheter.

NRK har snakket med Shekhmos Ahmed, kontorsjef for flyktninger og internt fordrevne for selvstyreadministrasjonen nordøst i Syria. Han befinner seg i området rundt Ain Issa, som ligger i nærheten av den tidligere IS-hovedstaden Raqqa.

Ifølge Ahmed skal tyrkiske styrker ha angrepet leiren i morgentimene lokal tid. Deretter skal sovende IS-celler i området ha inntatt leiren og hjulpet flere familier ut derfra.

– Det var et fly som bombet leirens vakthold, som førte til at vaktpostene ble forlatt. Sovende IS-celler inntok leiren. Samtidig oppstod det kaos, og IS-kvinner angrep hjelpeorganisasjoner, satte fyr på kontorer, knuste vinduer og dører, og under kaoset klarte mange å flykte fra leiren Ain Issa, sier Ahmed til NRK.

Rundt 700 personer fra IS-familier, inkludert kvinner og barn, flyktet i kaoset, sier han.

Rami Abdulrahman er direktør for den London-baserte eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights. Foto: Odd Andersen / AFP

Tallet er også bekreftet av Rami Abdulrahman, direktør for den London-baserte eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights. Han forteller til NRK at de fleste som har rømt, har reist til områder som er under tyrkisk kontroll.

Tyrkias president Resep Tayyip Erdogan avviser i kveld meldingene om at IS-fanger har flyktet fra fengsler i området. Han kaller opplysningene desinformasjon.

– IS-flagg er heist opp

Ahmed sier IS-flagg er blitt heist opp igjen i flere områder.

– Sovende IS-celler har dukket opp igjen, og de har igjen heist opp IS-flagg. Det som haster mest nå er å presse sikkerhetsrådet til å stoppe de tyrkiske angrepene, og bringe nødhjelp til selvstyreadministrasjonen for å hjelpe flere hundre tusen flyktninger.

Den siste tiden har det også vært meldt om opprør og vold i en annen leir, Al Hol leiren, nordøst i Syria. Flere norske IS-kvinner befinner seg her.

NRK har vært i kontakt med flere kilder i området, som kunne fortelle om dramatiske endringer i sikkerhetssituasjonen og stadige angrep på vaktene og andre kvinner i leiren.

Ahmed sier at situasjonen i Al Hol nå er under kontroll, men han frykter at det blir vanskelig å beskytte leiren dersom bombingen fortsetter.

Shekhmos Ahmed, kontorsjef for flyktninger og internt fordrevne for selvstyreadministrasjonen nordøst i Syria, forteller at sovende IS-celler inntok Ain Issa etter at leiren ble angrepet fra tyrkisk hold. Foto: Privat

– Når det gjelder andre leirer, og hvis de tyrkiske angrepene utvikler seg, er det fullt mulig at sovende IS-celler angriper fler av leirene i nord og nordøst Syria. Dette gjør de for å reorganisere seg.

Videre forteller han at selvstyreadministrasjonen har bestemt seg for å flytte de som bor i Ain Issa til et roligere område.

Flere utlendinger har flyktet

Han sier at hovedveiene mellom øst og vest i Syria stadig er under angrep fra tyrkiske fly.

– Hva frykter dere mest nå? Hva ber dere verdenssamfunnet om?

– Vi ber hele verden og FNs sikkerhetsråd om å beskytte området nordøst i Syria og spesielt disse leirene, og ta et seriøst skritt i å stanse de aggressive angrepene og tillate hjelpeorganisasjoner å komme til med nødhjelp.

Ifølge Ahmed skal de bo om lag 13.000 mennesker i leiren.

– Hvilke nasjonaliteter befinner seg på Ain Issa?

– I tillegg til mange internt fordrevne syriske flyktninger, er det mange utlendinger der. Det er flere fra Irak, Marokko, Tunisia, Algerie og andre arabiske land. Det er også noen fra Belgia, Frankrike, Nord- og Sør-Amerika og skandinaviske land, sier Ahmed.

Ahmed har ikke sikre tall og informasjon om hvorvidt det befinner seg nordmenn i leiren. Han sier norske myndigheter sannsynligvis har informasjon om dette.