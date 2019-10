Stoltenberg frykter IS kan komme tilbake

Etter at USA trakk seg ut av grenseområdene mellom Tyrkia og Syria, har tyrkiske styrker rykket inn og angrepet kurdiske omdråder. Siden kurdere i dette området har kjempet mot IS, kan tyrkiske angrep gjøre at IS kommer på offensiven igjen.

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg møtte Tyrkias president Erdogan på fredag.

– Det som har skjedd i dagene etter har bare forsterket bekymringen jeg delte med Erdogan. Det er en veldig ustabil situasjon. Jeg frykter økt spenning, destabilisering i regionen og mer menneskelig lidelse, sier Stoltenberg på et Nato-møte i London.

Selv om Stoltenberg snakket om en rekke forskjellige temaer, var det situasjonen med Nato-landet Tyrkias angrep i Syria de fremmøtte politikerne ønsket svar på først.

Frykter terrorister kan settes fri

KRITISK SITUASJON I SYRIA: Natos generalsekretær Jens Stoltenberg talte til Natos parlamentarikerforsamling i London. Foto: Øyvind Nyborg / NRK

Stoltenberg la vekt på at ingen andre Nato-land har opplevd så mange terrorangrep som Tyrkia og at ingen andre land har tatt imot like mange flyktninger.

Stoltenberg påpekte at den koordinerte innsatsen mot IS i Syria ikke må være forgjeves.

Kurderne, som Tyrkia nå angriper, har vært sentrale i kampen mot IS.

– I vår felles kamp har vi lyktes med å frigjøre territorier fra IS. Vi må ikke sette dette på spill. IS er fortsatt der, i sovende celler. De kan komme tilbake. Dette er vår felles fiende. Den mest umiddelbare bekymringen er at IS-terrorister kan settes fri, sier Stoltenberg.

En annen som har uttrykt denne bekymringen er USAs tidligere forsvarsminister James Mattis. Han har uttalt at den amerikanske tilbaketrekkingen vil føre til en økt risiko for at terrorgruppa IS vokser seg større igjen.

– Hvis vi ikke holder presset oppe, vil IS vokse igjen. Det er helt sikkert at de vil komme tilbake, sa Mattis til NBC i helgen.

I en Twitter-melding skriver USA-president Donald Trump at kurderne kan komme til å frigi fangede IS-krigere for å få USA til å blande seg i den nye Syria-krisen.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Tyrkia varsler angrep på syrisk by

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan varslet mandag angrep på byen Manbij.

Den tyrkiske presidenten signaliserer at tyrkiske tropper og deres syriske opposisjonsallierte er klare til å sette i gang et angrep på den syrisk-kurdiske byen Manbij.

Byen Manbij har rundt 100.000 innbyggere, og er kontrollert av kurdiske styrker.

– Vi er i ferd med å implementere vår beslutning om Manbij, sier Erdogan mandag.

Han legger til at Tyrkias mål vil være å returnere byen til den arabiske befolkninger som han mener er dens rettmessige eiere.

Tyrkiske styrker utenfor byen

TYRKIAS PRESIDENT: Recep Tayyip Erdogan Foto: Murat Kula/presidential Press Of / Reuters

Ifølge nyhetsbyrået AFP påpeker Erdogan at det ikke er Tyrkia som skal gå inn i byen.

– Når Manbij er evakuert, vil vi ikke gå inn der som Tyrkia. Våre arabiske brødre, som er de rettmessige eierne, vil returnere dit. Vår tilnærming er å sikre deres retur og sikkerhet der, sier Erdogan.

Tyrkisk TV har rapportert at tyrkiske styrker er plassert i utkanten av byen.

Manbij ligger omtrent 20 kilometer sør for den tyrkisk-syriske grensen.

VELKOMST: Innbyggere ønsker syriske regjeringsstyrker velkommen i Tell Tamr. Foto: Delil Souleiman / AFP

Avtale

Den kurdiske administrasjonen i Nord-Syria opplyste søndag at de er enige med den syriske regjeringen om å sende regjeringssoldater til den tyrkiske grensen.

Ifølge Reuters ble politiske spørsmål holdt utenfor avtalen. Disse skal diskuteres senere, sier en talsmann for den kurdiske administrasjonen.

Mandag kom de første syriske soldatene til byen Tell Tamr nordøst i landet, melder statlige medier. Hæren er i området for å «konfrontere tyrkisk aggresjon», heter det videre.

Tell Tamr ligger på den strategisk viktige motorveien M4, som går på tvers av Syria. Tyrkiske styrker opplyste søndag at de hadde tatt kontroll over veien.

Byen, som ligger rundt 20 kilometer fra grensen, er også et av målene for de tyrkiske angrepene, skriver Reuters.