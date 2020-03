Frykter eksplosiv koronasmitte i Afrika

En rekke afrikanske land setter nå i verk drastiske tiltak i håp om å stanse spredning av korona, skriver The Guardian.

Skoler er stengt og idrettsarrangement er avlyst. Kontinentet har få registrerte tilfeller.

Afrikanere forbereder seg på koronasmitte. Bildet viser en sikkerhetsvakt på et stort sykehus i Nairobi, Kenya. Foto: Yasuyoshi Chiba / AFP

Likevel sprer det seg en stor frykt om at Afrika kan bli det neste kontinentet med mange svært mange syke og døde på grunn av korona.

Kenya har stengt grensene for reisende fra alle land der det er koronasmitte.

Sør-Afrika har erklært unntakstilstand og innført strenge visumregler for reisende fra Europa, Kina og Iran.

Ghana har forbudt alle former for samling av mennesker.

Marokko har stanset all flytrafikk ut av landet. Algerie har stanset all båt- og flytrafikk med Europa.

Tunisia har stengt moskeer og kirker.

Trangt om plassen i Namanga i Tanzania. Det sprer seg en frykt i afrikanske land. Koronasmitten kan ramme kontinentet med voldsom kraft. Foto: Filbert Rweyemamu / AFP

273 registrerte tilfeller

Mange av landene lider under et svært dårlig utbygd helsevesen, en rekke land har knapt nok utstyr til å teste for koronavirus.

Verdens helseorganisasjon (WHO) og de afrikanske landenes myndigheter kjemper nå en desperat kamp for å hindre viruset i å spre seg blant kontinentets 1,3 milliarder innbyggere.

Afrika har 273 registrerte tilfeller av koronasmittede ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO). Men det reelle antallet smittede kan være langt høyere.

Det er registrert korona i 26 land i Afrika, det vil si om lag halvparten av landene på kontinentet. Det er kun registrert sju dødsfall i hele Afrika, et antall som kan komme til å stige raskt.

Egypt er med 110 tilfeller det landet med flest registrerte koronasmittede i SAfrika. Deretter kommer Sør-Afrika med 62 og Algerie med 48 smittede.

«Vi er soldater mot korona»

Helseministeren i Sør-Afrika ber innbyggerne stålsette seg for en «tøff krig».

Sør-Afrikas helseminister mener landet er i krig, fienden er korona. Zweli Mkhize ber alle sør-afrikanere tenke at de er soldater i denne kampen. Foto: Sumaya Hisham / Reuters

– Vi må tenke at vi er soldater klare for å slåss. Hver eneste sørafrikaner er en soldat, sier Zweli Mkhize.

– Vi vil lide tap, men så få tap som mulig. Vi er fast bestemt på å ta tøffe tiltak i bruk om nødvendig, sier helseministeren.

De siste dagener er det registrert nye tilfeller i Rwanda, Ekvatorial-Guinea, Mauritania, Kongo-Brazzaville, Seychellene og Namibia.

Eksperter er svært bekymret, melder Science Magazine, tidsskriftet til American Association for the Advancement of Science (AAS), skriver Dagbladet.

– Min bekymring er at vi har å gjøre med en tidsinnstilt bombe, sier dataingeniør Bruce Basset ved University of Cape Town til tidsskriftet.

Han har jobbet med å spore viruset siden januar.

Folk på flukt er sårbare

Afrikakjennere og nødhjelpsarbeidere frykter en ekstra rask spredning i land med konflikt der helsevesenet ligger nede. Det gjelder land som Sør-Sudan, Somalia, Kongo og Den sentralafrikanske republikk.

Der er mange mennesker fordrevet fra hjemme sine. Mange i den type land er allerede rammet av sykdommer som meslinger, malaria og kolera.

En ansatt i et busselskap gir en passasjer noen dråper Antibac før vedkommende skal inn i en overfylt buss. Foto: Yasuyoshi Chiba / AFP

Rwandas første smittede er en indisk statsborger som kom fra Mumbai, mens Namibias første er et spansk ektepar, skriver NTB.

Eswatinis helseminister opplyser at deres første tilfelle er en 33-åring som nylig var på forretningsreise i USA.

Kongo-Brazzavilles første tilfelle er en middelaldrende fransk-kongolesisk mann som var smittet da han returnerte fra Paris 1. mars.

FN appell til giverland

WHO har bedt om drøyt 6,8 milliarder kroner til øyeblikkelige og forebyggende tiltak fram til april og fikk torsdag løfte om nærmere 4,5 milliarder kroner fra giverland, skriver NTB.

FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) og FNs organisasjon for migrasjon (IOM) har bedt om drøyt 500 millioner kroner for å forebygge og håndtere koronasmitte blant verdens flyktninger.

Blant dem er nærmere 7 millioner i Afrika sør for Sahara.