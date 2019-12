FAA skal være frustrert over de mange utspillene fra Boeing om at 737Max-flyene snart kan ta av igjen.

The Guardian skriver at FAA har orientert politikere i Kongressen om frustrasjonen.

Avisen viser til en e-post fra FAA der det kommer til uttrykk at FAAs leder Steve Dickson er «bekymret for at Boeings formidling om at flyet snart er i trafikk, ikke er realistisk».

«FAA utsatt for press»

I e-posten til politikerne skal Den amerikanske luftfartsorganisasjonen være enda tydeligere;

«Mer bekymringsfullt, lederen i FAA vil påpeke at inntrykket er at noen av Boeing utspill har som formål å presse FAA til å ta raskere beslutninger».

De siste ukene skal flyprodusenten ha kommet med en rekke utspill om at flyet snart vil bli godkjent for flyvning.

Lederen i FAA, Steve Dickson, skal være frustrert over flyprodusenten Boeing. The Guardian viser til e-post fra FAA til politikere i Kongressen. Foto: Jon Gambrell / AP

I oktober sa Boeing at 737Max-flyene trolig vil være på vingene i desember. I november annonserte selskapet det som av mange ble oppfattet som et løfte om at flyet vil være på vingene i januar 2020.

23 november kom nyheten om at Boeings kommunikasjonssjef Ann Toulouse trekker seg fra jobben i det kriserammede flyselskapet.

Toulouse er den andre den andre høytstående kommunikasjonslederen som forlater selskapet, skriver nyhetsbyrået Reuters.

Det skjer samtidig som Boeing kjemper for å gjenopprette tilliten etter de to ulykkene med selskapets 737 MAX. 346 mennesker mistet livet i ulykkene utenfor kysten av Indonesia og i Etiopia.

«Boeing kuttet hjørner»

FAAs leder sier at veien fortsatt er lang for Boeing.

Direktør i Boeing, Dennis Muilenburg, ønsker at 737Max-flyene igjen må settes i trafikk. FAA mener de er utsatt for et press fra Boeing. Bildet er fra 30. oktober da sjefen måtte svare på spørsmål i en høring i Kongressen. Foto: Olivier Douliery / AFP

Nyhetsbyrået Reuters melder at Dickson mener det er et dusin milepæler som må forseres før Max-flyene kan returnere i trafikk. En godkjenning av flytypen vil sannsynligvis ikke finne sted før tidligst februar eller mars 2020, ifølge Reuters.

CNN skriver at en varsler som arbeidet med 737Max-flyene i Boeing snakket med politikere i Kongressen i forrige uke.

Han hadde bedt ledelsen om å stanse produksjonen av 737Max-flyene fordi det ble gjort feil og kuttet hjørner. Hans advarsler falt for døve ører.

Kritikk også av FAA

CNN skriver videre at også den amerikanske luftfartsorganisasjonen FAA blir kritisert.

FAA skal ha visst mer om svakhetene til Max-flyene enn det som har vært kjent.

CNN viser til en analyse gjort av FAA som ble avsluttet i desember 2018, etter den første ulykken med 737Max-flyet, det som styrtet i Indonesia.

I analysen spår FAA at det i løpet av Max-flyenes levetid, vil skje minimum 15 ulykker.

Dette ble kjent da temaet kom opp i en høring i transportkomiteen i Representantenes hus i Kongressen sist onsdag, skriver CNN.

Bilder av omkomne fra de to ulykkene med 737Max-fly ble vist fram under en høring i transportkomiteen i Kongressen 29. oktober i år. Foto: Susan Walsh / AP

FAA gav ikke ordre til å sette flyet på bakken etter den første ulykken. Det skjedde først etter at andre land enn USA begynte å sette sine 737Max-fly på bakken etter den andre ulykken i Etiopia i mars i år.

– FAA spilte rulett med de reisendes sikkerhet, sa formannen i transportkomiteen, PeterDeFazio under høringen.

– Det å kalkulere med sannsynlige ulykker er ikke akseptabelt og reflekterer ikke holdningen til de 45.000 dedikerte ansatte i FAA, sa lederen Steve Dickson, i høringen.

Produksjonspause

Ledelsen i Boeing anser en produksjonspause som det beste alternativet så lenge den ulykkesrammede flytypen 737 MAX står på bakken.

En avgjørelse om kutt eller stopp i produksjonen kan komme mandag, opplyser kilder til The Wall Street Journal.

Årsaken er usikkerheten rundt når flytypen 737 MAX blir satt inn i ordinær drift.

Ifølge WSJ er en pause i produksjonen det mest sannsynlige alternativet når styret til flyprodusenten møtes i Chicago.

Forslaget om en pause kommer etter at luftfartsmyndigheten i USA advarte selskapet om at det var for optimistisk med tanke på når flyene kunne bli godkjent.

Mestselgende flymodell

Boeing 737 MAX var Boeings mestselgende flymodell fram til de to ulykkene i oktober i fjor og mars i år der til sammen 346 mennesker omkom.

Ulykkene førte til at om lag 370 slike fly nå står på bakken verden over i påvente av en løsning.

En løsning forutsetter at Boeing gjennomfører endringer på flyene og at de igjen blir godkjent av de ulike lands luftfartsmyndigheter.

Over hele verden står 737Max-fly på bakken siden den siste ulykken i mars i år. Bildet viser flytypen til selskapet Southwest Airlines som eier mange 737Max. Foto: Mike Blake / Reuters

Et viktig spørsmål er hvorvidt flygerne vil måtte gjennomgå testing i simulatorer slik at de får prøvd seg på det automatiske sikkerhetssystemet.

Både europeiske og canadiske luftfartsmyndigheter går inn for dette, mens det amerikanske luftfartstilsynet FAA mener det er unødvendig.

Dennis Muilenburg fikk tidligere i måneden sparken som styreleder i den 103 år gamle flygiganten, men har inntil videre fått fortsette som administrerende direktør. Utfallet av høringene som nå pågår i Kongressen, avgjør trolig hvor lenge han får sitte, skriver NTB.

Mistet kontrollen

Systemet MCAS ble utviklet spesielt for MAX-flyene for å hindre at det skulle steile som følge av at de er tyngre enn tidligere modeller.

Systemet ble aktivert kort tid etter avgang på begge ulykkesflyene etter at sensorene leste dataene feil. Flygerne greide ikke å gjenvinne kontroll over flyene etter at de plutselig vendte flysnuten nedover og raste mot havet.

En rapport fra NTSB i september konkluderte med at både Boeing og det amerikanske luftfartstilsynet FFA feilvurderte hvordan flygerne ville reagere på de mange alarmene som ble utløst i flyet.

En annen rapport i oktober konkluderte med at FAA manglet menneskelige ressurser og ekspertise til å vurdere MCAS, og at det derfor ble godkjent på sviktende grunnlag.