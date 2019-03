Hele Europa stenges for Boeing 737 MAX 8

Beskjeden kommer kort tid etter at det norske Luftfartstilsynet besluttet å innføre et midlertidig forbud i norsk luftrom.

Tilsynets beslutning ble tatt på bakgrunn av en anbefaling fra Det europeiske luftfartssikkerhetsbyrå (EASA), som er europeiske luftfartsmyndigheters øverste organ.

– Det betyr at norske myndigheter umiddelbart kommer til å suspendere og sette denne flytypen på bakken, og luftrommet stenges for denne typen fly både inn, ut og i Norge, sier luftfartsdirektør Lars Kobberstad.

Luftfartsdirektør Lars Kobberstad. Foto: NRK

Trolig ute av drift i noen dager

Frem til 18-tiden tirsdag var beskjeden fra Luftfartstilsynet at det ikke var kommet ny informasjon som gjorde at de vurderte det som nødvendig å innføre et forbud.

Like etterpå snudde de altså, etter at EASA hadde analysert og kommet med en anbefaling basert på vurderingene fra land som hadde innført forbud.

– Det er ikke uvanlig at land at land gjør ulike vurderinger. De mekler sine vurderinger til EASA, som så gir sin anbefaling og det er den vi forholder oss til, sier Kobberstad i Luftfartstilsynet.

Det er fortsatt for tidlig å si noe om hva som vil skje med flyene.

På et generelt grunnlag sier Kobberstad at det gjerne sendes ut instrukser på hva som må sjekkes på flyet. Det er heller ikke uvanlig at pilotene trenes opp før man kan ta flyene i bruk igjen.

– Men hva som skjer konkret for tidlig å si noe om, understreker han.

Norwegian-aksjen stupte

Disse tolv landene har foreløpig innført et midlertidig forbud mot flytypen som var involvert i flystyrten i Etiopia søndag:

Singapore

Kina

Indonesia

Australia

Malaysia

Oman

Storbritannia

Tyskland

Mongolia

Marokko

Frankrike

Irland

Østerrike

Norge

Tirsdag formiddag ble det også klart at Norwegian midlertidig parkerer sine Boeing av typen 737 MAX 8. Det samme gjør reiseselskapet TUI.

Norwegian-aksjen endte ned nesten 4 prosent på Oslo børs tirsdag, etter at flyselskapet meldte at de setter alle sine Boeing 737 Max 8-fly på bakken.

En oversikt fra Dagens Næringsliv viser fem Norwegian-flygninger som tirsdag var på vei fra eller til Norge:

En avgang som er ankommet fra Warszawa til Oslo, står allerede på bakken.

Et fly fra Milano på vei til Oslo var ved 16-tiden over Tyskland.

En avgang fra Oslo er allerede landet på Madeira.

En flyging er på vei fra Oslo til Malaga og er i lufta over Danmark.

Et fly er på vei fra Oslo til Gran Canaria og ligger utenfor Portugal tirsdag ettermiddag.

Samme flytype i to ulykker

Bakgrunnen for forbudet er at flytypen som var involvert i flystyrten søndag også var involvert i en flystyrt i Indonesia oktober i fjor.

Flere likhetstrekk mellom de to ulykkene – som at begge flyene var nye og styrtet kort tid etter avgang – er bakgrunnen for at flere land nå har innført forbud mot Boeings 737 MAX 8-modell.