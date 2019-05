FAA: – Kan ta ett år før 737 MAX er på vingene

Helt siden den første ulykken i oktober i fjor, som krevde 189 liv, har fabrikanten Boeing arbeidet med en endring av programvaren i flyet. Den andre ulykken, som kostet 157 menneskeliv, gjorde at hele verden ble klar over arbeidet.

Det globale flyforbudet kom etter at mistanken ble rettet mot et dataprogram kalt MCAS som var en nyvinning i denne utgaven av 737. Programmet kunne tvinge flyet ned i en styrt.

Pilotene var ikke klar over at MCAS eksisterte.

Målet til Boeing har hele tiden vært å få flyet opp i luften igjen så fort som mulig. For å få til det, må fabrikanten overbevise luftfartsmyndigheter rundt om i verden at problemene nå er løst.

HELE FLÅTEN PÅ BAKKEN: Hver av disse maskinene koster omtrent én milliard kroner. Nå står alle Boeing 737 MAX på bakken. Foto: MARIO TAMA / AFP

Kan ta lang tid

Torsdag samlet de internasjonale luftfartsregulatørene seg i Texas for å diskutere 737 MAX. I forkant orienterte lederen for de amerikanske luftfartsmyndighetene FAA, Daniel Elwell, pressen.

– Vi venter fortsatt på dokumentasjon fra Boeing, opplyste Elwell.

Fabrikanten har meldt at arbeidet med programvaren er gjennomført, og at det er foretatt sikkerhetstester. Testene skal ha vært vellykket.

FAA har heller ikke bestemt om pilotene må gjennomføre trening i simulatorer. Blir det resultatet, så kan det ta mange måneder før flyet er klart til å frakte passasjerer.

– Om det tar ett år for å oss å friskmelde flyet, så får det ta ett år, sa Elwell ifølge Financial Times.

BLIR KONFRONTERT: Lederen i FAA, Daniel Elwell, til venstre i bildet, blir innstendig bedt av familiemedlemmer av de omkomne om å gjøre en grundig jobb. Foto: JOSHUA ROBERTS / Reuters

USA og Europa splittet

Da 737 MAX ble godkjent første gang stilte det europeiske EASA seg bak vurderingene til amerikanske FAA. Det ble stilt spørsmål om MACAS, men europeerne godtok til slutt de amerikanske synspunktene.

Nå er situasjonen annerledes, skriver FT. EASA skal ha tre krav:

EASA skal selv, og uavhengig, godkjenne alle endringer av flyet.

EASA skal gjennomføre sin egen ingeniøranalyse av flyet.

EASA krever at alle pilotene skal være tilfredsstillende trent.

– Vi er representert av EASA på møtet i Texas. Vi er komfortable med det, opplyser luftfartsdirektør Lars Kobberstad til NRK.

Han forteller at norske myndigheter har en god og tett dialog med EASA i forbindelse med 737 MAX.

– I denne situasjonen, og ut fra det vi vet nå, så vil vi stille oss bak konklusjonene til EASA, sier Kobberstad videre.

STILLER SEG BAK EUROPA: Luftfartsdirektør Lars Kobberstad sier at den europeiske organisasjonen for luftfartssikkerhet, EASA, representerer Norge godt i denne situasjonen. Foto: Luftfartstilsynet

Norwegian ikke bekymret

Boeing har ikke offentlig kommet med noen tidsplan. Reuters skrev i slutten av april at noen av selskapet kunder hadde fått informasjon. Da var målet å gi dokumentasjon til FAA i mai, og så få flyet i drift i juli.

Lederen i Ryanair opplyste til BCC på mandag at målet var å komme på vingene i slutten av juni eller begynnelsen av juli. Reuters skriver at mange regner august som en mulig måned, andre at det er snakk om oktober.

Norwegian har 16 737 MAX som har stått på bakken siden midten av mars. Selskapet opplyser til NRK at de vil greie å komme gjennom sommersesongen uten disse maskinene.

– Vi vil i høysesongen benytte vår egen flåte, og så vil vi bruke innleide fly, opplyser pressekontakt Andreas Jørnholm i Norwegian.

– Vi har sikre avtaler om innleie av fly, og vi vil dekke alle våre ruter, forsikrer Jørnholm.