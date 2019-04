Bråstopp i bestilling av Boeing 737 Max

I løpet av årets to første måneder har flyprodusenten Boeing kun mottatt bestilling av 10 fly av typen 737 Max, mot 120 fly de to første månedene i fjor.

Ingen flyselskaper bestilte 737 Max i mars måned, melder CNN.

Den kjente flyprodusenten opplever en tillitskrise etter to ulykker med 737 Max fly det siste halve året.

Avbestiller 737 Max

Til nå er bestillinger av 50 fly blitt kansellert etter de to ulykkene. Alle disse flyene skulle opprinnelig bli levert til det statlige flyselskapet Garuda i Indonesia.

Det var i Indonesia den første ulykken med 737 Max skjedde i oktober i fjor. Flyet var nytt og ble operert av Lion Air.

Garuda Indonesia er det første selskapet som har kansellert bestilling av 737 Max fly. Foto: Willy Kurniawan / Reuters

Garuda opplyser at årsaken til avbestillingene er at publikum ikke har den nødvendige tilliten til flyfabrikanten Boeing, skriver The Guardian.

Den andre ulykken skjedde i Etiopia i mars. Ethiopian Airlines har i mange år vært en stor kunde hos Boeing og var det andre landet i verden som fikk de første Boeing 787 Dreamliner-flyene.

Selskapet har ikke gjort som Garuda og avbestilt levering av 737 Max, men har satt bestillingene på vent slik mange andre selskap også har gjort.

737 Max fra Ethiopian Airlines. Foto: Mulugeta Ayene / AP

Det er ingen enkel sak å kansellere en bestilling av fly.

– Det er vanskelig å kansellere en bestilling, det medfører bøter. I tillegg har Boeing og Airbus fulle ordrebøker, så det å skifte flymerke kan føre til lange utsettelser, sier flyekspert i JLS Consulting, John Stricland, til BBC.

Hodepine for Boeing

Boeing har bestemt å produsere 20 prosent færre fly som følge av mindre interesse for flytypen.

– Vi har bestemt å midlertidig redusere produksjonen fra 52 fly i måneden til 42, sier sjefen i selskapet Dennis Muilenburg.

Sjefen for Boeing, Dennis Muilenburg, sier at selskapet skal redusere produksjonen av 737 Max med 20 prosent. Selskapet opplever en tillitskrise etter to ulykker med flytypen. Foto: Jim Young / Reuters

Boeing har nesten 5000 bestillinger på flytypen inne fra tiden før de to ulykkene i oktober i fjor og i mars i år.

De to ulykkene førte til at flytypen ble satt på bakken verden rundt. Tilliten til Boeing er satt på prøve og hele situasjonen er blitt en hodepine for flyprodusenten.

Sjefen for den kjente flyfabrikken innrømmer at feil ved anti-steile systemet, MCAS, var en faktor i ulykken i Etiopia 10 mars, skriver BBC.

737 Max er konstruert med sterkere motorer som gjør at nesen på flyet har en tendens til å peke mer opp enn det som var vanlig på forrige generasjon 737.

Boeing konstruerte derfor et stabiliseringssystem (MCAS) som skulle hindre flyet i å steile. Systemet skulle slå inn automatisk hvis sensorer gav beskjed om at vinkelen på flyets nese var feil.

Systemet overstyrte pilotene og fikk nesen til å peke nedover, skriver CNN.

Svekket tillit til USAs luftfartsmyndigheter

BBC har snakket med flere eksperter innen luftfart. De mener det ikke bare er flyselskapets tillit som står på spill, men også tilliten til amerikanske luftfartsmyndigheter.

– Luftfartsmyndigheter verden rundt har tradisjon for å akseptere det som amerikanske luftfartsmyndigheter, FAA, har godkjent. Men det er usikkert om FAA har den tilliten i dag fordi FAA var langt senere ute med å beordre at 737 Max flyene skulle settes på bakken, sier luftfartsekspert i Ascend, Peter Morris, til BBC.

Luftfartsmyndighetene i Canada og Europa har sagt at de vil gjennomføre egne undersøkelser før 737 Max flyene eventuelt settes i trafikk.

Samferdselsdepartementet i USA har også begynt å stille spørsmål rundt prosessen som førte til at FAA godkjente flyet.

Flere etater relatert til luftfart i USA, Canada og Europa ønsker å undersøke om FAA overlot mye av godkjenningsprosedyrene direkte til flyfabrikanten Boeing.

Det har også svekket tilliten til Boeing og FAA at det var omverdenen som satte flyet på bakken først.

– Av en eller annen grunn forstod ikke Boeing og FAA stemningen i resten av verden, sier tidligere informasjonssjef Paul Charles i Virgin Atlantic, til CNN.

– Boeing burde reagert raskere for å berolige folk. Det gjenstår å se om skaden blir langvarig for selskapet, legger han til.

Foreløpig granskingsrapport

4. april la transportmyndighetene i Etiopia fram en foreløpig granskingsrapport om flystyrten der 10. mars.

Etiopias transportminister Dagmawit Moges la fram en foreløpig rapport om ulykken som skjedde 10. mars. Etter det ble alle 737 Max fly verden rundt satt på bakken. Foto: Michael Tewelde / AFP

Den konkluderer med at mannskapet i 737 Max flyet med kjennetegn ET 302 på vei fra Addis Abeba til Nairobi, fulgte prosedyrene slik de skulle.

Transportminister Dagmawit Moges ber Boeing granske kontrollsystemet i Max-flyene, skriver BBC.

Flere luftfartseksperter hevder at flyet fra Ethiopian Airlines ikke kunne reddes fordi det var umulig for pilotene å gjennomføre nødprosedyrene beskrevet av flyfabrikanten.

Den foreløpige rapporten viser likhetstrekk relatert til anti-steile-systemet MCAS både i ulykken med Lion Air i Indonesia i oktober og ulykken med Ethiopian Airlines i mars.

Ethiopian Airlines er det største flyselskapet i Afrika og har i sin 70 år lange historie hatt et nært samarbeid med Boeing. Selskapet er medlem av Star Alliance.