Fortsatt uklart hva tre nedskutte objekter var

Det hvite hus sier i dag at objektene ikke er kinesiske. Det er heller ikke etterretningsutstyr i objektene, ifølge amerikanerne.

USA vet ikke, eller vil ikke si mye offentlig, om de tre objektene. Det er uklart hvordan de har holdt seg svevende og hvem som har bygget dem.

– Å få tilgang til vrakrestene vil ha enorm verdi. Så langt er det ikke noe som knytter dem til Kina, sier talsmann John Kirby i president Bidens sikkerhetsråd.

USA har holdt alle muligheter åpne og sagt at objektene kan ha blitt brukt til forskning eller annet kommersielt virke. De har angivelig ikke vært en militær trussel, men de kunne ha vært en fare for sivil luftfart.

Det har likevel vært spekulasjoner om hvor de nedskutte objektene har kommet fra.

Nå sier Det hvite hus at ingenting knytter objektene til Kina.

Traff ikke objekt

En av rakettene som ble avfyrt fra et F-16-fly mot ett av objektene søndag, bommet på målet over innsjøen Huron. Missilet havnet i vannet og gjorde ingen skade, ifølge Forsvarsdepartementet.

– Vi fulgte med den hele veien ned, sier forsvarssjef Mark Milley, som deltar på Natos forsvarsministermøte i Brussel.

Kinesisk spionballong analyseres

USAs forsvarssjef sier at de har fått mye informasjon ut av den angivelige kinesiske spionballongen, som ble skutt ned utenfor kysten av Sør-Carolina.

Ifølge Milley har de innhentet elektronikk og sensorer fra vraket, som kan brukes til etterretning.

Kina har sagt at ballongen kommer fra dem, men hevder det var en værballong på avveier. Den fløy rundt over USA og Canada i en ukes tid før president Biden beordret nedskyting for halvannen uke siden.

Ballongen har ført til spenning mellom USA og Kina. Et besøk til Beijing fra USAs utenriksminister Antony Blinken ble utsatt.

Det kan være USA og Kina gjenopptar kontakten på sidelinjen av Sikkerhetskonferansen i München denne helga.

Dette er skutt ned

Pentagon oppdaget en ballong på størrelse med tre busser da den entret amerikansk luftrom 1. februar i år. Ballongen var også innom kanadisk luftrom, før den ble skutt ned utenfor USAs østkyst 4. februar.

USA sier den ble brukt til spionasje, men dette avviser Kina, uten å gå i detaljer.

3. februar ble en lignende ballong observert over Latin-Amerika. Den skal blant annet ha svevd over Colombia.

10. februar fortalte John Kirby, talsmann for USAs nasjonale sikkerhetsråd, at et ukjent objekt var skutt ned over Alaska. Objektet falt ned i amerikansk territorialfarvann i Nord-Alaska, ved grensa til Canada,

Dagen etter, 11. februar, gikk kanadiske og amerikanske jagerfly på vingene over Yukon. Objektet ble skutt ned av et amerikansk F-22, skrev statsminister Justin Trudeau på sosiale medier lørdag. Dette objektet skal ha vært sylinderformet.

To dager senere, 13. februar, ble nok et ukjent objekt oppdaget over USA og deretter skutt ned. Denne gangen i delstaten Michigan.

Ifølge kilder i Pentagon var objektet åttekantet og uten synlig last. Det befant seg i rundt 20.000 fots høyde og ble skutt ned på president Joe Bidens ordre.