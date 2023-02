USA: – Var spionballong

Lørdag ble ballongen skutt ned at det amerikanske luftforsvaret, noe myndighetene i Beijing har kalt en overreaksjon som de har lovet å gjengjelde.

Bilder fra U2-spionfly viser at den kinesiske ballongen som fløy over USA var tydelig utstyrt for å samle inn etterretning, og ikke værdata, ifølge en offisiell uttalelse fra amerikanske myndigheter torsdag.

Den hadde flere antenner som er egnet til å finne militære sendere på bakken. Den hadde også solpanel for å støtte opp om dette, ifølge den samme uttalelsen fra USA.

Ballongen ble skutt ned av et amerikansk jagerfly etter at den hadde flydd over det meste av det nordlige USA, også steder der USA har sine atomvåpen, samt store bombefly.

Sanksjoner

Ballongen var styrt av den kinesiske hæren, og var del av en flåte av ballonger som Kina har sendt til flere enn 40 land på fem kontinenter for å samle inn etterretning, ifølge amerikanske myndigheter

USA sier torsdag at de vil sanksjonere alle som har hatt noe å gjøre med det amerikanerne mener var en spionballong, skriver Reuters. Amerikanerne føler seg sikre på at de som produserte spionballongen har en direkte tilknytning til det kinesiske forsvaret.

USA vil hindre Kina i å ta i bruk amerikansk teknologi for å modernisere sitt eget forsvar. Selskapet som laget ballongen har annonserer på sine nettsider som viser at deres ballonger tidligere har fløyet i amerikansk luftrom. Hvilket selskap det dreier seg om vil ikke amerikanske myndigheter opplyse om.

USAs viseutenriksminister Wendy Sherman mener spionballong-saken er nok et tegn på at det kinesiske forsvaret forsøker å skape en ny verdensorden.

– I forrige uke var det amerikanske folket vitne til det siste eksempelet på dette etter at amerikanske myndigheter skjøt ned spionballongen som hadde kommet inn over amerikansk luftrom i et klart brudd på folkeretten, sier Sherman i Senatet torsdag.

Isfront

Forholdet mellom Kina og USA er blitt enda kjøligere etter ballong-saken. Forrige helg skulle utenriksminister Antony Blinken ha reist til Kina, men besøket ble avlyst etter at den kinesiske ballongen dukket opp over USA.

Kina insisterer fortsatt på at ballongen kun var en værballong på avveie. Kina nektet torsdag å ta imot en telefonsamtale med det amerikanske forsvaret på grunn av det kineserne kaller en uansvarlig beslutning om å skyte ned ballongen.

Ifølge Natos generalsekretær Jens Stoltenberg viser ballongen at verden må beskytte seg mot Kina.

– Den kinesiske ballongen over USA bekrefter en kinesisk atferd der vi ser at Kina har investert tungt i ny militær kapasitet de siste årene, sier han.