Flygende objekt skutt ned over USA

Et flygende objekt er skutt ned over Alaska i USA av et amerikansk jagerfly. Objektet ble skutt ned i den nordøstre delen av Alaska i 40.000 fot høyde og var på størrelse med en liten bil. Ifølge jagerpiloten var det ingen mennesker ombord.

Det var Joe Biden som ga ordren om å skyte det ned. Den offisielle begrunnelsen var at objektet var en trussel mot luftfarten.

Et amerikansk militært fly ble observert over det nordøstre Alaska fredag. Foto: FLIGHTRADAR24.COM

Objektet var betydelig mindre enn den kinesiske ballongen som ble skutt ned forrige helg. Det opplyser Det hvite hus. Det er heller ikke klart om det flygende objektet tilhører en fremmed stat eller hvem som eier det.

Landet i område med mye is

Amerikanske myndigheter ble oppmerksom på objektet torsdag kveld. Luftrommet rundt Deadhorse i Alaska, nær Canada, ble stengt.

Pressetalsmann John Kirby sier flere detaljer vil komme fram straks det flygende objektet er brakt i land. Det landet i et område med mye is.

Både FBI og Kystvakten har bistått det amerikanske forsvaret i arbeidet.

– Forsvaret jobber med å få den i land, og den vil bli tatt med til land for analyse. Vi vil og søke under vann, sa pressetalsmann John Kirby på en pressekonferanse fredag.

Spionballong

For en snau uke siden gikk et amerikansk jagerfly på lufta og skjøt ned en ballong, som amerikanerne mener helt tydelig var en kinesisk spionballong.

Den var utstyrt med antenner som kunne fange opp militære installasjoner, og den fløy over militærbaser og områder amerikanerne har store bombefly.

Amerikanske myndigheter mener spionballongen var sendt ut av det kinesiske forsvaret. I alt 40 slike kinesiske spionballonger var sendt ut over flere land, og USA har lovet å straffe alle kinesiske selskaper som hadde noe med den å gjøre.