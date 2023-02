Biden-team skal granske flygende objekter

Fortsatt er nedskytingen av fire flygende objekter over USA og Canada preget av mystikk.

USA er tydelige på at den kinesiske ballongen som ble skutt ned 4. februar ble brukt til spionasje. Men når det gjelder tre mindre objekter som er skutt ned den siste uken, er mye uklart.

– Jeg vet at det har vært spørsmål og bekymringer rundt dette, men det er ingen, igjen ingen indikasjoner på romvesener eller utenomjordisk aktivitet med disse nylige nedskytingene, sier pressesekretær Karine Jean-Pierre ved Det hvite hus mandag kveld.

Setter sammen spesialteam

Myndighetene omtaler det fortsatt som «objekter», og kan ikke si hvem de tilhører eller hva de brukes til.

Det amerikanske forsvarsdepartementet, Pentagon, sier alle er ubemannede og uten noen form for motor. De skal flyte av gårde med vinden.

Det har kommet ulike signaler om alle ligner på ballonger. Men i dag sa Canadas statsminister Justin Trudeau dette:

– Det er klart det er et slags mønster her. Det faktum at vi har sett dette i en betydelig grad den siste uken, gir grunn til å undersøke dette nærme.

– Veldig alvorlig situasjon

Trudea holdt pressekonferanse omtrent samtidig med Det hvite hus. Temaet begge steder var objektene som er skutt ned

Trudeau sier de jobber med å finne restene av det som ble skutt ned, men at dårlig vær gjør det vanskelig.

– Det er en veldig alvorlig situasjon, sier Trudeau.

Det hvite hus melder mandag kveld at president Joe Biden skal sette sammen en gruppe eksperter fra flere etater for å granske de mange flygende objektene som er oppdaget over Nord-Amerika den siste tiden.

SISTE NEDSKYTING: Bildet fra Flightradar24 viser hvordan to militærfly sirklet rundt området der objektet ble skutt ned i Michigan.

Dette er skutt ned

Pentagon oppdaget den første spionballongen da den entret amerikansk luftrom 1. februar i år. Ballongen var også innom kanadisk luftrom, før den ble skutt ned utenfor USAs østkyst 5. februar

3. februar ble en lignende ballong observert over Latin-Amerika. Den skal blant annet ha svevd over Colombia.

10. februar fortalte John Kirby, talsmann for USAs nasjonale sikkerhetsråd, at et ukjent objekt var skutt ned over Alaska. Objektet falt ned i amerikansk territorialfarvann i Nord-Alaska, ved grensa til Canada,

Dagen etter, 11. februar, gikk kanadiske og amerikanske jagerfly på vingene over Yukon. Det var det amerikanske jagerflyet som skjøt ned objektet.

To dager senere, 13. februar, ble nok et ukjent objekt oppdaget over USA og deretter skutt ned. Denne gangen i delstaten Michigan.

Ifølge kilder i Pentagon var objektet åttekantet og uten synlig last. Det befant seg i rundt 20.000 fots høyde og ble skutt ned på president Joe Bidens ordre.