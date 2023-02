Forsvarsminister: Objektet skutt ned over Canada utgjorde trussel for sivil luftfart

Objektet fløy på 40.000 fot og utgjorde derfor en risiko for den sivile flytrafikken. Det ble skutt ned om lag 17 mil fra grensen til USA, opplyser Anand natt til søndag norsk tid.

Tidligere lørdag ble det observert et uidentifisert flygende objekt i stor høyde over Canada

Canadas statsminister Justin Trudeau meldte lørdag kveld norsk tid at objektet hadde blitt skutt ned på hans ordre.

Canadas statsminister Justin Trudeau har pratet med USAs president Joe Biden om nedskytingen av objektet. Foto: BLAIR GABLE / Reuters

– Jeg beordret nedskyting av et uidentifisert objekt som krenket kanadisk luftrom. NORAD skjøt ned objektet over Yukon. Både canadiske og amerikanske fly ble sendt ut og objektet ble skutt ned av et amerikansk F-22, skriver Canadas statsminister Justin Trudeau på Twitter.

NORAD er en felles amerikansk-canadisk forsvarskommando for luftrommet over Nord-Amerika.

Han skriver videre at han har snakket med USAs president Joe Biden.

– Canadiske styrker vil nå hente inn vrakdelene og analysere dem, skriver statsministeren videre.

Skjer etter USAs nedskyting

Et ukjent flygende objekt på fredag ble også skutt ned over Alaska på ordre fra president Joe Biden.

Det er ikke kjent hva slags objekt det er snakk om, men det var mye mindre enn den store kinesiske ballongen som nylig ble skutt ned utenfor kysten av South Carolina.

Objektet var på størrelse med en liten bil og befant seg i en høyde av 40.000 fot i amerikansk luftrom. Ifølge Det hvite hus kunne gjenstanden utgjøre en fare for luftfarten.

Det amerikanske forsvaret har lørdag kveld ingen ny informasjon om objektet som ble skutt ned over Alaska fredag, hverken om dets kapabiliteter, formål eller opprinnelse, melder Reuters.

Skjøt en spionballong

For en snau uke siden gikk et amerikansk jagerfly på lufta og skjøt ned en ballong, som amerikanerne mener helt tydelig var en kinesisk spionballong.

Den var utstyrt med antenner som kunne fange opp militære installasjoner, og den fløy over militærbaser og områder amerikanerne har store bombefly.

Ballongen ble skutt ned og landet ved kysten av Sør-Karolina 5. februar. Foto: PETTY OFFICER 1ST CLASS TYLER TH / AFP

USA sier de har kjent til denne typen kinesiske ballonger i flere år, og at det er bakgrunnen for at de kan si med sikkerhet at den er kinesisk. Kinesiske myndighet har avvist påstandene og hevder det var en værballong på avveie.