Forsker om tiltak mot Russland: – Jeg er veldig glad

Statsministeren i Storbritannia, Theresa May, mener russiske myndigheter står bak ei forgiftning av en russisk eksagent og hans datter på britisk jord. Derfor kom hun i dag med en rekke tiltak mot Russland.

Direktør ved Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring, Iver Neumann, mener Russland har brutt en helt sentral regel for hvordan stater kan oppføre seg mot hverandre, og at May dermed reagerer med god grunn.

– Man går ikke går over andre lands grenser og dreper folk. Den typen brudd på regelen må slås kraftig ned på, for det er veldig uheldig om den får fortsette, sier Neumann til NRK.

– Men Russland hevder selv de ikke står bak angrepet. Hvordan kan May være så skråsikker på at de likevel står bak?

– Storbritannia har mye bedre tilgang på informasjon om dette enn deg og meg. Man må alltid ta forbehold om at man ikke vet alt, særlig når det gjelder etterretning, sier Neumann, som tror May er sikker i sin sak.

USA støtter Storbritannia

I kveld møttes FNs sikkerhetsråd for å diskutere saken. I sin tale la USAs FN-ambassadør Nikki Haley ansvaret for angrepet på Russland.

– USA mener Russland er ansvarlig for angrepet på de to, som ble gjennomført ved bruk av militært utviklet nervegass.

Russlands FN-ambassadør Vasilij Nebenzja gjentok det russiske kravet om konkrete bevis på russisk innblanding i angrepet. Han mener også flere vestlige land har tilgang til nervegassen som ble brukt.

– For å kunne påvise at det var denne gassen som ble brukt, må laboratoriet i Storbritannia ha tilgang på en gass-prøve. Dersom britene er så sikre på at det er denne gassen som ble brukt, så betyr det at de har tilgang til denne gassen selv.

Russlands FN-ambassadør Vasilij Nebenzja sådde tvil om gassen som ble brukt i Salisbury faktisk kom fra Russland, slik britene hevder.

Største utvisning av diplomater siden den kalde krigen

Leder for forskningsgruppen for Russland, Eurasia og Arktis hos Norsk utenrikspolitisk institutt, Helge Blakkisrud, mener det er alvorlig det som nå skjer mellom Storbritannia og Russland.

Når 23 russiske diplomater nå utvises fra Storbritannia, er det største antallet som blir utvist fra landet siden 1985.

– Theresa May har ønsket å holde et press på saken. Som innenriksminister var hun ansvarlig for høringen i etterkant av giftdrapet på Aleksandr Litvinenko.

Han er ikke overrasket over at Russland ikke har gått med på kravene fra May.

– Tidspunktet er problematisk gitt at det er presidentvalg i Russland på søndag. Putin har profilert seg på å gjenreise Russland som stormakt. Det var dermed utelukket at han ville legge seg flat for britiske krav nå i innspurten av valgkampen.

Mener Russland-strategi gir tap av tillit

Neumann mener tiltakspakken fra May er kraftigere enn forventa fra britene, fordi britene, ifølge ham, har holdt en lav profil mot Russland over tid.

Nova-direktør Iver Neumann Foto: Christopher Olssøn / Photo: Christopher Olssøn/NUPI

– Dette betyr at Russland blir møtt med en mer samla front med reaksjoner fra vesten. Alle som tenker langs de politiske linjene vi gjør i våre land, må glede seg over en kraftig reaksjon, sier han.

– Du selv er glad for reaksjonen fra May?

– Veldig. Russland ser ut til å tillate seg mer og mer, det må stoppes, sier han.

Ifølge britisk politi var nervegifta utvikla i et hemmelig sovjetisk våpenlaboratorium. Russland har nekta på å ha noe å gjøre med saken og har krevd å få utlevert en prøve av stoffet som skal være brukt mot Skripal, men det ønsker ikke britene å gi, ifølge NTB.

Dersom Russland ikke er står bak drapet, mener Neumann at landet selv må ta skylda for at de blir ansett som skyldige av britene.

– Her høster Russland som de sår. De nekter alltid på alt og gir alle andre skylda. Det er lite gjennomtenkt, for de mister tillit når de gjør det, sier han.