Før russerne begynte sitt mørke arbeide ved Sjikhany og Novotsjeboksarsk, hadde forsvaret i de store landene tilgang på nervegifter som sarin og VX.

De tilhørte G-gruppen og V-gruppen av nervegifter. Forskjellen var hvor lenge de var farlige etter at de ble sluppet ut i terrenget.

Så kom Novitsjok-gruppen på 1970- og 1980-tallet. Det er ikke kjent hvor mange forskjellige gifter det er i gruppen.

Et anslag er at sovjeterne arbeidet med opptil hundre forskjellige stoffer.

Det som er kjent, gjennom en russisk vitenskapsmann som snakket etter at muren falt, er at tre gifter ble utviklet for å brukes som våpen. Hvilke av de tre som ble tatt i bruk i Salisbury, er ikke kjent.

Alle de tre er giftigere enn den giftigste nervegiften Nato-landene hadde på den tiden, VX. Mellom fem og åtte ganger giftigere, er ett av anslagene fra rapporten om nedrusting av kjemiske våpen i Russland.

Storbritannias statsminister Theresa May krever svar fra Russland. Du trenger javascript for å se video. Storbritannias statsminister Theresa May krever svar fra Russland.

Skulle kunne skjules

Novitsjok ble utviklet for å ikke kunne bli oppdaget med sensorene Nato-landene hadde på den tiden.

En annen motivasjon skal ha vært å unngå avtalen som forbyr kjemiske stridsmidler. Stoffene var ikke beskrevet i avtalen, og var derfor teknisk sett ikke forbudt.

De skulle også kunne trenge gjennom beskyttelsesutstyret til Nato-landene.

Består av to komponenter

Nervegifter i Novitsjok-gruppen skal også være relativt trygge for brukerne. De tre variantene av giften som ble utviklet som våpen, kan settes sammen ved brukerstedet fra forskjellige ufarlige komponenter. Dette er såkalt binære gifter.

Dette gjør det også trygt å transportere giften fram til det stedet der den skal brukes.

Giften skal kunne bli laget i på forskjellige måter slik at du får enten ett pulver, eller en væske eller en gass.

Les også: Theresa May gjev russarane 36 timar på å forklare seg

Sergej Skripal og dottera Julia (t.v.) ble forgiftet med nervegift på en restaurant i Salisbury. Foto: REX/Shutterstock / Shutterstock

Kveler og ødelegger

Gifter fra Novitsjok-gruppen skal virke på samme måte som andre nervegifter. De angriper et enzym som sørger for at en viktig nevrotransmitter ikke blir brutt ned.

Nevrotransmitteren, eller nervesignalstoffet Acetylcholin, får blant mye annet, muskler til å trekke seg sammen. Dersom den ikke blir brutt ned, så går muskelen inn i krampe.

Acetylcholin er også viktig i en rekke andre systemer i kroppen. Kjertler og slimhinner trenger stoffet for å fungere normalt.

Et symptom på forgiftning er ofte at det kommer slim ut av munnen på ofret. Folk som får stoffet i seg, men ikke dør, kan få permanente skader.