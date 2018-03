Taust fra Russland etter at frist om giftangrep gikk ut

Mandag ga britenes statsminister Theresa May Russland 36 timer på å forklare seg etter giftangrepet mot den tidligere dobbeltagenten Sergej Skripal. Ved midnatt gikk fristen ut.

Russland har på forhånd varslet at landet ikke vil komme noe svar med mindre Storbritannia sender over prøver av nervegiften som skal ha blitt brukt til å forgifte den russiske eks-spionen Sergej Skripal og hans datter Julia. Russland har benektet enhver befatning med saken.

– Russland vil ikke svare på Londons ultimatum før mottagelse av prøver av det kjemiske stoffet, gjentok en talsmann for den russiske ambassaden i London til nyhetsbyrået Reuters i natt.

Talsmannen sa også at eventuelle sanksjoner mot Russland vil føre til russisk motsvar. Tirsdag la den russiske ambassaden i London ut en twitter-melding med det samme budskapet.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Dermed er det uvisst hva som vil skje med forholdet mellom de to landene.

Har varslet reaksjoner

Storbritannias statsminister Theresa May mener at det er «høyst sannsynlig» at Russland står bak angrepet. Hun satte et ultimatum om at Russland måtte gi en troverdig forklaring om saken innen midnatt.

KREVDE RUSSLAND-SVAR: Storbritannias statsminister Theresa may krevde mandag svar fra Russland i løpet av 36 timer. Du trenger javascript for å se video. KREVDE RUSSLAND-SVAR: Storbritannias statsminister Theresa may krevde mandag svar fra Russland i løpet av 36 timer.

Hvis ikke, har hun varslet reaksjoner, men det er fortsatt uklart hva disse går ut på.

Ifølge BBC kan det trolig være aktuelt å utvise russiske diplomater, slik Storbritannia gjorde i forbindelse med forgiftningen av Alexander Litvinenko med radioaktivt polonium i 2006.

Britiske medier nevner også frysing av pengene til rike russiske oligarker, visumforbud, boikott av fotball-VM i Russland i sommer, cyberangrep, samt å ta russiske tv-stasjoner som RT av luften i Storbritannia, som mulige sanksjoner.