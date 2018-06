Tirsdag beordret den føderale dommeren Dana Sabraw i San Diego at tvangsatskilte familier ved grensen til Mexico skal gjenforenes innen 30 dager.

Dette melder nyhetsbyrået AP.

«Er barna fem år eller yngre skal de gjenforenes etter 14 dager», heter det i ordren fra dommeren. Samtidig beordres grensestasjonene til å stoppe med å skille barn og foreldre, og barn som er satt i interneringsleirer skal ha krav på telefonsamtaler med foreldrene innen ti dager.

17 delstater saksøker Trump

Foreløpig er domsavgjørelsen et pålegg.

Det var etter at en anonym kvinne fra Kongo anmeldte Trump-administrasjonen med American Civil Rights i ryggen, at den ble vedtatt ifølge NBC News.

Advokater fra statene Washington, New York og California leverte også tirsdag søksmål til en domstol i Seattle. Sammen med 14 andre stater motsetter de seg praksisen som nekter asylsøkere innreise til USA ved grensen til Mexico.

De vil også tvinge Trump-administrasjonen til å gjenforene migrantfamilier.

– Administrasjonens praksis med å skille familier er ond og grusom, enkelt og greit, sier Gurbir Grewal, statsadvokaten i New Jersey, i en uttalelse, ifølge BBC.

– Vi kan ikke glemme at det er ekte menneskers liv dette handler om, sier Grewal.

De andre statene som støtter søksmålet er Massachusetts, Delaware, Iowa, Illinois, Maryland, Minnesota, New Jersey, New Mexico, North Carolina, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, Vermont og Virginia, i tillegg til District of Columbia.

Amerikanske myndigheter har fortsatt 2053 barn i sin varetekt i interneringsleirer, som følge av at de er blitt tvangsskilt fra foreldrene sine.

- Ikke risiker barnas liv

«Nulltoleranse»-politikken som førte til at barn ble tvangsseparert fra foreldrene ved den meksikanske grensen har vært heftig omdiskutert de siste ukene.

Til tross for at den republikanske presidenten forrige uke undertegnet en presidentordre som endret praksisen med å ta barn fra migrantforeldre som ulovlig har tatt seg inn i USA, er ikke delstatene fornøyde.

De hevder det fortsatt ikke gjøres nok for å gjenforene familiene, og Trumps beslutning forrige uke om å holde migrantfamiliene sammen, blir beskrevet som «falsk» i søksmålet.

Trump sier han heller ønsker å internere barn og foreldre på ubestemt tid.

Forrige uke, kun få dager etter at han hadde skrevet under presidentordren, talte Trump for haste-deportasjoner, og visepresident Mike Pence advarte nylig papirløse asylsøkere mot å risikere livet for barna sine ved å forsøke å krysse grensen.

– Jeg snakker rett fra hjertet når jeg sier dette: Kan du ikke komme på lovlig vis, så la være å komme. Ikke risiker ditt eget eller dine barns liv på en vei drevet av menneskehandlere, sa Pence under en pressekonferanse i Brasil.

Mener praksisen er krenkende

De saksøkende statene ber om en rettskjennelse for å gjenforene familiene og avslutte praksisen som de hevder strider mot den amerikanske grunnloven.

I tillegg omtales praksisen som «krenkende» for statene som er interessert i å ivareta barns interesser og beskytte forholdet mellom barn og foreldre.

REAKSJONER: Det vekket sterke reaksjoner da førstekvinne Melania Trump forrige uke besøkte en interneringsleir i Mexico iført en jakke med teksten «I don't care». Foto: Kevin Lamarque / Reuters

– Denne praksisen, og administrasjonens holdning til den, har forårsaket alvorlig skade over statene og deres innbyggere, sier Gurbir Grewal.

I en pressemelding fra statsadvokat i New York Barbara Underwood, refererer hun til migrantbarn holdt i New York som har blitt behandlet for angst, depresjoner og selvskadelig oppførsel.

– Ved å ta barn fra foreldrene sine og sende dem hundrevis av mil bort, har Trump-administrasjonen allerede forårsaket umålelige traumer hos disse barna. Samtidig undergraver de New Yorks interesser ved å beskytte dem, sier Underwood.

Hundrevis demonstrerte

Dette er ikke den eneste innvandringspolitiske saken i USA som for tiden møter kritikk.

Tirsdag møtte også flere hundre mennesker opp utenfor USAs høyesterett mot avgjørelsen om å opprettholde Trumps innreiseforbud.

Det var også flere som samlet seg i en rekke andre amerikanske byer for samme sak.

– Jeg er veldig lei meg. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Virkelig ikke. Nå er det offisielt og jeg vet ikke, sa en gråtende Maryam Bahramipanah til nyhetsbyrået AP tirsdag.

PROTESTERER: Hundrevis av mennesker møtte opp for å demonstrere mot innreiseforbudet i Washington. Foto: Andres Kudacki / AP

Det var et flertall på fem av ni høyesterettsdommere som tirsdag sørget for at innreiseforbudet opprettholdes. Det omstridte forbudet er blitt omgjort og revidert flere ganger. Den siste versjonen ble lagt fram i november i fjor. Formålet med det er å begrense eller hindre statsborgere fra seks hovedsakelig muslimske land i å reise til USA. De seks landene er Tsjad, Iran, Libya, Somalia, Syria og Jemen.

Trump-regjeringen har avvist at forbudet er antimuslimsk, og har isteden argumentert med at forbudet er nødvendig av sikkerhetsmessige grunner.