Trump viste fram ofre for «kriminelle innvandrere» under pressetreff

Fredag inviterte Trump flere såkalte «Angel Families» til å være med på en pressekonferanse i Det hvite hus. Dette er pårørende hvis familiemedlemmer har blitt drept – eller angivelig har blitt drept – av illegale innvandrere, ifølge Washington Times.

– Dette er spesielle mennesker. Jeg har kjent dem siden begynnelsen av min presidentperiode, sa Trump i innledningen av seansen, før han fortsatte:

– Dette er amerikanske borgere som permanent har blitt separert fra sine kjære. Legg merke til ordet «permanent», fordi deres kjære har blitt drept av kriminelle innvandrere.

Trump-administrasjonen har fått kritikk for praksisen med å adskille foreldre og barn ved grensen. Under en pressekonferanse brukte Trump såkalte «Angel Families» for å vise hvorfor han mener det er viktig å føre en streng innvandringspolitikk. Foto: Mandel Ngan / AFP

Slår tilbake

Siden i vår har alle migranter som forsøker å ta seg ulovlig over grensa, blitt behandlet som kriminelle, pågrepet og internert – et ledd i det Trump-regjeringen har kalt nulltoleranse mot ulovlig innvandring.

Barna settes først i interneringsleirer som drives av Homeland Security, før de overføres til et av de over 100 mottakene for mindreårige som er opprettet i 17 av USAs delstater.

Ordningen har fått svært hard kritikk, og tidligere denne uken signerte Trump en presidentordre som stanset praksisen.

Fredagens seanse må tolkes som et svar til kritikerne, og er Trumps måte å vise at hans administrasjon – til tross for presidentordren – fortsatt skal føre en streng innvandringspolitikk.

Presidentens opptreden kom bare timer etter at han antydet at noen av historiene om separasjon av familier var "falske historier".

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Time Magazine viet forsiden av sin siste utgave til debatten om Trump-administrasjonens innvandringspolitikk. Foto: Eric Baradat / AFP

– Havner hele tiden i trøbbel

I den særegne seansen, som ble holdt i South Court Auditorium, ved siden av Det hvite hus, beskyldte Trump blant annet mediene for å ikke ville fortelle historiene til dem som har familiemedlemmer som har blitt drept av illegale innvandrere.

– Dette er menneskene som folk som er «svake» når det gjelder innvandring ikke vil at vi skal snakke om. Dette er skader som er forårsaket av folk som ikke skal være her, som hele tiden kommer til å havne i trøbbel, fortsatte Trump, før han henvendte seg til de pårørende på scenen.

– Men deres tap har ikke vært forgjeves. Vi skal sikre grensene våre og sørge for at disse amerikanske familiene blir tatt ordentlig godt hånd om. Vi skal få et trygt land. Deres kjære skal være en del av det, sa Trump.

Trump la også frem statistikk over lovbrudd angivelig begått av ulovlige innvandrere, før flere av de oppmøtte fortalte sine til dels grufulle historier.

Ifølge Washington Times har flere såkalte Angel Families gått sammen for å danne organisasjoner som skal jobbe for bedre samarbeid mellom lokale myndigheter og det føderale immigrasjonsapparatet.

Beata Mariana de Jesus Mejia-Mejia fra Guatemala saksøkte USA etter at sønnen ble tatt fra henne da de sammen krysset til USA for en måned siden. Fredag ble de gjenforent. Du trenger javascript for å se video. Beata Mariana de Jesus Mejia-Mejia fra Guatemala saksøkte USA etter at sønnen ble tatt fra henne da de sammen krysset til USA for en måned siden. Fredag ble de gjenforent.

Ulike jakkeforklaringer

Tidligere denne uken besøkte USAs førstedame Melania Trump to interneringsleirer for barn som er blitt atskilt fra sine foreldre. Der takket hun helsepersonell, sosialarbeidere og andre eksperter for jobben de gjorde.

Likevel var det Melanias jakke, med påskriften «I really don't care, do U?», som fikk mest oppmerksomhet i etterkant. Mens førstedamens PR-rådgivere har sagt at jakkevalget var tilfeldig, har hennes ektemann kommet med en annen forklaring på Twitter.

«I REALLY DON'T CARE, DO U?», skrevet på baksiden av Melanias jakke, refererer til de falske nyhetsmediene. Melania har lært hvor uærlige de er, og hun bryr seg virkelig ikke lenger», skriver Trump.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

VIDEO: Se hele fredagens pressekonferanse her. Du trenger javascript for å se video. VIDEO: Se hele fredagens pressekonferanse her.