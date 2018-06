Dette er hovedaktørene i Trumps innvandrerdrama

Kvinnene rundt president Trump har presset på for å sette en stopper for praksisen med å skille barn av ulovlige innvandrere fra foreldrene. Det virket, det bekreftet presidenten selv i går.

– Ivanka føler det veldig sterkt. Min kone føler veldig sterkt rundt dette. Jeg føler det veldig sterkt. Jeg tror alle med et hjerte vil føle veldig sterkt rundt saken.

Bildet viser en to år gammel jente fra Honduras som er livredd vitne til at moren blir kroppsvisitert og arrestert av en grensevakt i McAllen, Texas 12. juni. Foto: JOHN MOORE / AFP

Datteren og rådgiveren Ivanka Trump tvitret en takk til sin far onsdag kveld.

Den politiske nettavisen The Hill skriver at førstedamen Melania «over mange dager har delt sitt syn med ektemannen». Tidligere i uka kom en uttalelse om at hun «hater å se innvandrerfamilier splittes» og hun ville ha «en regjering som styrer med hjertet».

Torsdag besøker hun den mexicanske grensa, en handling med stor politisk symbolverdi. Det lå ikke i kortene at Melania Trump ville blande seg inn i en het politisk konflikt på denne måten.

Trumps lojale rådgiver, Kellyanne Conway skal ha delt Melanias og Ivankas syn.

Trump snur - først i går, så enda mer i dag

– Jeg likte ikke synet eller følelsen av barn som ble atskilt, sa president Trump da han signerte ordren om å stanse politikken onsdag.

President Trump i et møte med sentrale regjeringsmedlemmer i ettermiddag. Han er tydelig under press fra flere sider i innvandringspolitikken. Foto: JONATHAN ERNST / Reuters

Torsdag kveld skriver The Washington Post at han stanser rettsforfølgelsen av ulovlige innvandrere med barn inntil videre. Det er i så fall et stort skritt tilbake i forhold til det som har vært adminsitrasjonens politikk siden april.

Det er nok en snuoperasjon i forhold til det som står i presidentens ordre fra onsdag. Der het det at nulltoleransepolitikken skulle fortsette. Alle ulovlige innvandrere skulle fengsles, barna sammen med foreldrene.

Men avisa siterer en anonym kilde hos Innvandrings- og tollmyndighetene (ICE), og opplysningene er ikke offisielt bekreftet.

Den anonyme kilden viser til at rettsforfølgelsen av de foreldre er suspendert inntil ICE har fått «ressurser som gjør det mulig å bruke varetekt».

Understreker styrke

President Donald Trump viser fram den signerte ordren i går. T.h. visepresident Mike Pence. Trump var påpasselig med å understreke at helomvendingen ikke er uttryk for svakhet. Foto: MANDEL NGAN / AFP

Trump er veldig opptatt av det mediene skriver og sier om ham, og i dette tilfellet falt den negative omtalen i alle fall delvis sammen med den oppfatningen hans nærmeste ga uttrykk for.

Men samtidig framstilte han helomvendingen som utslag av styrke.

– Vi er veldig sterke, gjentok han innledningsvis to ganger, og ordet «sterk» ble repetert sju ganger, ifølge The Washington Post.

Det bekymrer ham tilsynelatende ikke at han onsdag gjorde det han sist fredag sa ikke var mulig, nemlig å endre praksisen gjennom en presidentordre. Da insisterte han på at «demokratene måtte endre sin lov».

Faktasjekkerne er klare, ingen eksisterende lover pålegger myndighetene å skille barn og foreldre.

Republikanere i Kongressen

Da Trump møtte republikanerne i Kongressen tirsdag kveld var også beskjeden klar, det er USAs lovgivere som må løse problemet med splitting av innvandrerfamilier.

Speaker i Representantenes hus, Paul Ryan, var i mot å skille barn av ulovlige innvandrere fra foreldrene. Likevel forsøkte han lojalt å etterkomme presidentens krav om få vedtatt en ny lov om innvandring i rekordfart. Foto: J. Scott Applewhite / AP

To forslag ligger på bordet, men det er ikke ventet at noen av dem får den nødvendige støtten fra demokrater i Senatet. Etter gårsdagens presidentordre er behovet dessuten mindre akutt.

Motstanden mot Trumpadminsitrasjonens politikk overfor barna av nye, ulovlige innvandrere har vokst hver dag.

Tirsdag sende rundt et dusin republikanske senatorer et brev til justisminister Jeff Sessions, der de gjør det klart at det er hans departement som har ansvaret for krisen og sier at de ikke kan støtte en politikk som resulterer i at «små barn blir atskilt fra foreldrene med tvang».

Et titalls andre kongressrepresentanter har også tatt avstand fra praksisen.

13 guvernører har sagt nei

I tillegg har guvernørene i 13 delstater nektet å etterkomme presidentens beskjed om å bidra til vaktholdet langs grensen med soldater fra Nasjonalgarden. De fleste av de tretten er demokrater.

Disse har tapt, i alle fall på kort sikt

De to største taperne i kampen om behandlingen av innvandrerbarna er justisminister Jeff Sessions og Trumps taleskriver og politiske rådgiver, Stephen Miller.

Trump-rådgiver Stephen Miller (t.v.) og justisminister Jeff Sessions (t.h.) er sterke motstandere av åpne grenser. Sessions har tidligere uttalt at arbeidsmarket blir ødelagt av innvandrere som tar jobben fra amerikanere. Foto: Mandel Ngan/Gerald Herbert / AFP/AP

Det var Sessions som 6. april annonserte «nulltoleranse» overfor ulovlige innvandrere, og som senere ga beskjed om at barna skulle skilles fra foreldrene, slik at disse kunne settes i varetekt.

Parallelt bearbeidet 32 år gamle Stephen Miller presidenten og andre nøkkelpersoner i Det hvite hus. Som student var Miller aktivist langt ute på høyresiden, og det var han og tidligere sjefstrateg Steve Bannon som i hurtigtogsfart presset gjennom innvandringsforbud for alle fra sju muslimskdominerte land en uke etter presidentinnsettelsen i fjor.

Samarbeidet mellom Miller og Sessions startet i 2009. Sammen jobbet de for å nedkjempe et tverrpolitisk forslag til immigrasjonsreform i Kongressen i 2014. De lyktes, og omtalte selv ideologien de stod for som «nasjonalstats-populisme».

Da justisminister Sessions ble spurt av Fox News om å kommentere en sammenligning av splittelsen av innvandrerfamilier med Nazi-Tysklands splitting av jødiske familier, svarte han på en måte som overrasket mange:

– Vel, det er en skikkelig overdrivelse, fordi i Nazi-Tyskland hindret de jødene i å forlate landet.

Stephen Miller (t.v.) og Trumps tidligere sjefsstrateg, Steve Bannon, står ideologisk nær hverandre. Begge er nasjonalister og befinner seg langt til høyre for det politiske sentrum. Men etterhvert konkurrerte de også om innflytelse i kretsen rundt presidenten. Bannon fikk sparken i august 2017. Bildet er fra 5. mars 2017. Foto: JONATHAN ERNST / Reuters

Er neppe plass til alle

En fengslet innvandrer med håndhjern og fotlenke ankommer en føderal domstol for høring, McAllen, Texas, 21. juni. Heretter vil barna følge foreldrene gjennom prosessen. Foto: Eric Gay / AP

Det er altså uklart om Departementet for innenlands sikkerhet hadde hatt plass i fengslene til alle barnefamilien som kommer som ulovlige innvandrere.

Presidentordren onsdag åpnet for at forsvarsdepartementet måtte bygge nye anlegg. Det rimer godt med kilden The Washington Post siterer torsdag angående ressursmangel.

Hva skjer nå med barna?

Men det er heller ikke avklart hva som nå skal skje med de over 2300 barna som allerede er skilt fra foreldrene. En del av foreldrene er allerede sendt ut av landet.

– Målet er alltid gjenforening, sa Kenneth Wolfe fra Helse- og sosialdepartementet onsdag. Men han holdt muligheten åpen for at barna kan bli sendt til slektninger eller andre «passende» sponsorer i USA.

Flere hundre til New York

Ifølge New Yorks borgermester har 350 av barna blitt sendt til storbyen. 239 av dem skal fordeles i midlertidige fosterhjem gjennom hjelpeorganisasjonen Cayuga i bydelen Harlem.

Blant barna var det en gutt på 9 år fra Honduras som kom alene på en buss fra Texas, og et spedbarn på 9 måneder, fortalte borgermester Bill de Blasio.

Barna har kommet uten at de føderale myndighetene har informert lokale myndigheter.

Så nå er altså borgermester de Blasio også blitt en aktør i dramaet om innvandrerbarna, helt uten å ville det.

