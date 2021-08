Farida Khurami har blitt et symbol for tvangsreturnerte asylbarn i Norge. Sammen med sin mor kom hun til Norge da hun var fem år gammel i 2011.

De slo seg ned på Dokka i Nordre Land og startet et nytt liv. Hun gikk på barneskolen og fikk norske venner. Men da Faridas pappa kom til Norge, ble oppholdstillatelsen trukket tilbake.

Farida var 9 år gammel da familien ble hentet av politiet og tvangsreturnert til Afghanistan.

I NORGE: Farida da hun bodde på Dokka i Oppland. I februar 2015 ble familien kastet ut av landet. Foto: Privat

Nå har den unge jenta lagt nok en dramatisk reise bak seg. Da Nato og USA kunngjorde tilbaketrekkingen fra Afghanistan i april la Farida og familien ut på en dramatisk flukt først omtalt i Oppland Arbeiderblad.

De flyktet fordi de fryktet det som skjer i landet nå.

– Det er så trist og vondt

Farida forteller om en flukt preget av redsel. Hun trodde ikke hun skulle overleve. Men å bli igjen i Kabul ville vært like farlig, mener Farida.

– Ingen liker å flykte. Sammen med mamma og pappa reddet jeg livet mitt. Jeg var veldig redd og sliten, og jeg var redd for at jeg ikke skulle overleve. Men, vi hadde ikke andre valg. Jeg kunne ikke sitte i Kabul å dø, skriver 15-åringen i en melding til NRK.

Før sommeren kom familien frem til Tyrkia der de er registrert som asylsøkere. De har lovlig opphold mens de venter på behandling av asylsøknaden, forteller familiens norske advokat, Arild Humlen, til NRK.

Familiens norske støttegruppe har ordnet en leilighet til familien i Tyrkia mens de venter på asylsvaret. Derfra følger 15-åringen det som skjer i Afghanistan.

– Afghanistan er i en veldig farlig situasjon. Uskyldige, stakkars folk sitter fast, lider og blir ofret. Folket er helt alene. Det er så trist og vondt. Og det er verst for jenter og kvinner. Hjertet mitt er knust, fortviler hun.

SAVNER Norge: Farida fikk norskopplæring via Skype mens familien bodde i Afghanistan. – Mitt eneste håp i den tiden jeg har bodd i Afghanistan, har vært at jeg skal få komme tilbake til Norge, har hun tidligere fortalt NRK. Foto: privat

Har aldri mistet håpet

I Tyrkia håper familien på medhold i Menneskerettsdomstolen (EMD), der Norge er klaget inn for brudd på FNs flyktningkonvensjon etter utvisningsvedtaket. Farida sier hun aldri vil gi opp håpet om å komme hjem til vennene i Norge.

– Uansett om ting alltid har vært håpløst og vanskelig for meg, har jeg aldri mistet håpet mitt om retur til Norge. Jeg håper vi kan finne et lys i den uendelige mørke tunnelen. Håpet er der, understreker 15-åringen.

DIKT FRA FARIDA: Sommerfuglene har mistet vingene sine. Kråkene skriker, skyene svarte. Blod i hjertet som renner. Usynlige tårer, renner og renner. For et liv, der alt du kan se er sjelen min, sjelen deres. Et spøkelsesland. Foto: Farida

Usikkerheten rundt fremtiden er verst å leve med, men hun er takknemlig for at hun lever.

– Jeg vet ikke hva som vil skje i morgen i livet mitt, skriver Farida.

Provosert

Etter utsendelsen fra Norge vant familien fram i alle rettsinstanser, også i Høyesterett, da vedtaket ble prøvd.

Men i mai 2018 gjorde UNE et nytt vedtak om utvisning.

FNs tidligere spesialutsending i Afghanistan, Kai Eide, sa den gang at han ikke følte seg trygg på at sikkerhetssituasjonen til Farida og familien var vurdert godt nok av Utlendingsnemnda.

FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) engasjerte seg også i saken, som såkalt «partshjelp». Årsaken er at FN mente at Norges vedtak om utvisning var i strid med flyktningkonvensjonen.

Saken ble endelig avgjort i Høyesterett i februar i år.

De forkastet Faridas anke. Dermed ble avgjørelsen fra lagmannsretten stående. Lagmannsretten avgjorde i juni i fjor at Utlendingsnemnda (UNE) hadde handlet rett da de tok flyktningstatusen bort fra Farida og familien hennes.

SKREV BREV: «Jeg savner klassekamerater mine», skrev Farida i et brev til sin gamle skole på Dokka etter tvangsreturen til Afghanistan. Foto: Privat / Fotomontasje

Håper på ny vurdering

Liv Maria Simensveen fra familiens støttegruppe i Norge sier de blir provosert av at Norge sendte familien til Kabul.

De mener UNE og retten ikke handlet i tråd med FNs anbefalinger i saken, og at det som skjer i Afghanistan nå, viser at det ikke var trygt.

Støttegruppen sier det merkelig at Norge kan tilsidesette rådene fra høykommissæren. De håper Norge nå vil se på Farida-saken og foreta en ny vurdering.

– I anstendighetens navn håper vi Norge nå ser at det ble gjort feil og at vi evner å justere oss etter FNs råd. Vi må jo ha håp og tro, slik situasjonen har blitt, at man kan se på saken på nytt og justere seg, sier Simensveen.

NRK har vært i kontakt med Utlendingsnemnda med spørsmål om vedtaket i Farida-saken og forelagt kritikken fra støttegruppa.

Slik svarer de:

«UNE vurderer alle asylsøknader på bakgrunn av hvordan situasjonen er i hjemlandet når vi har en sak til behandling. UNE besluttet i juli å utsette utreisefristen til Afghanistan, men det gjelder bare afghanske borgere som befinner seg i Norge», skriver avdelingsleder Ingun Halle i en epost.