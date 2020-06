I fem år har kampen om å få den nå 14 år gamle Farida Khurami tilbake til Norge, surret og gått i norsk rettsvesen. Den lille familien har i støtteguppe «hjemme» på Dokka. Ei gruppe som har stått på og kjempet runde etter runde.

Kom til Norge som flytninger

Farida og moren, Noorya Muhsini, kom til Norge i 2011. Da var Farida 6 år gammel. Ifølge moren flyktet de til fra Afghanistan til Norge fordi hun fryktet å bli tvangsgiftet. Året etter kom også Faridas far til Norge og da startet problemene.

Norske utlendingsmyndigheter mente Noorya Muhsini løy da hun kom til Norge og sa at hun ikke visste hvor Faridas far var. At han var borte, var en del av grunnlaget for asylsøknaden.

12. februar 2015 ble familien hentet av politiet og sendt tilbake til Afghanistan.

Har vært behandlet i retten fem ganger

Arild Humlen er advokat for Farida og familien. Foto: NRK

Utlendingsnemde (UNE) har hele tiden ment at det ikke er farlig for familien å vende tilbake til området de er fra fordi det har vært regnet som et, i afghansk målestokk, fredelig område.

I fem rettsrunder har Farida og familien, sammen med den lokale støttegruppa på Dokka, forsøkt å komme tilbake til Norge. Fra november 2015 til mars 2018 gikk saken sin gang i både tingrett, lagmannsrett og høyesterett. I Høyesterett tapte staten saken og i ettertid gjorde UNE et nytt vedtak i saken med samme konklusjon: Familien får ikke opphold i Norge.

Støttegruppa valgte da å stevne staten for vedtaket. Dermed startet saken forfra igjen i tingretten der familien anket etter å ha tapt saken. I mai i år startet ankebehandlingen i Borgarting lagmannsrett, som avga sin kjennelse i dag.

STØTTEGRUPPA: Venner og tidligere naboer på Dokka i Innlandet har engasjert seg sterkt i Faridas sak. Her er støttegruppa avbildet utenfor Borgarting lagmannsrett i Oslo 8.mai i år. Foto: Arne Sørenes / NRK

FN refset Norges behandling av Farida

Farida var ni år gammel da hun og familien hennes ble sendt til Kabul. Foto: NRK

I forkant av den femte rettsrunden engasjerte FNs høykommissær for Flyktninger (UNHCR) seg i saken. Høykommisæren bidro med såkalt «partshjelp» for familien fordi FN-programmet mener det er i strid med den internasjonale flyktningkonvensjonen å utvise mennesker til internflukt ved opphør av oppholdstillatelse.

– Når høykommissæren går inn i denne saken så er det fordi at den reiser noen viktige prinsipielle spørsmål som høykommissæren er opptatt av, sa professor dr. juris Terje Einarsen til NRK da saken kom opp i vår.

Det var han som representerte UNHCR i rettssaken.